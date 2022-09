Criza energetică: Românii au început să-şi schimbe becurile cu unele mai economice

Anul acesta, criza globala de energie a impins mai multe persoane sa ia masuri drastice in privinta economiilor la curent. Administrarea eficienta a finantelor personale, dar si a consumului de energie electrica a devenit un subiect din ce in ce mai discutat atat la nivel de consumator, cat si la nivel politic. Pretul gazului si al petrolului a impins energia electrica sa ajunga la o valoare istorica, de care toti trebuie sa fim constienti.

Multe persoane au inceput sa ia atitudine cum ar fi schimbarea becurilor vechi cu unele mai eficiente, spre exemplu benzi cu leduri pentru a-si reduce consumul si a scadea in mod semnificativ facturile de energie.

Expertii din cadrul tme.eu/ro recomanda ca toate persoanele fizice, cat si cele juridice sa apeleze la sisteme de iluminat cat mai eficiente pentru a avea un control mai bun asupra consumului. Folosirea unor leduri SMD va mari semnificativ eficienta, iar acestea pot contribui in mod direct la scaderea cheltuielilor lunare.

De asemenea, instalarea catorva leduri THT poate fi o varianta la fel de eficienta pentru scaderea consumului energetic. Indiferent de tehnologia aleasa, pentru romanii care au becuri LED va fi mai usor sa controleze sumele de pe factura de curent.

Leduri SMD – Cea mai noua tehnologie

Aceste leduri SMD sunt printre cele mai folosite in ziua de astazi. Sunt mult mai luminoase decat clasicele modele THT si au o dimensiune mai mica, lucru ce le va face mai versatile. Speranta de viata indelungata si eficienta energetica le fac o alegere demna de avut in vedere. Fata de becurile incandescente, care aveau un consum cuprins intre 60 si 100W, aceste leduri pot avea consum chiar si de 10 ori mai mic.

Leduri THT – Alternativa clasica eficienta

Tehnologia ledurilor a evoluat semnificativ in ultimele decenii. Aceste leduri THT sunt printre cele mai vechi modele, insa sunt foarte rezistente si stabile. Ca si in cazul ledurilor SMD, acestea sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic, fiind o alternativa adecvata pentru a realiza economii importante la factura de curent.

Benzi cu leduri – Performanta ridicata cu un design atragator

O varianta care nu este doar performanta, ci si atractiva, folosirea unor benzi cu leduri poate aduce camerei in care este instalata un aspect elegant si poate crea o ambianta placuta. Specialistii recomanda ca atunci cand o persoana doreste sa isi achizitioneze asemenea benzi sa ia in considerare nu doar lungimea propriu zisa de care are nevoie, ci si dimensiunea cablului pentru a se asigura ca acesta poate ajunge in conditii sigure la sursa de curent.

Situatia geopolitica actuala a luat prin surprindere nu doar Romania, ci si intregul continent. In conditiile date, fiecare persoana trebuie sa se adapteze si sa se asigure ca locuinta sa ori biroul sau sunt optimizate din punct de vedere energetic.

Unul dintre cele mai usoare si eficiente lucruri care se pot face tine de schimbarea becurilor vechi cu leduri performante. In acest fel, consumul zilnic de energie va scadea considerabil, iar factura de energie nu va mai creste intr-un mod drastic. Pentru o oferta completa de leduri se poate consulta acest catalog: https://www.tme.eu/ro/katalog/led-uri_100684/.