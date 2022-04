Apa și canalizarea, implementate simultan la Cerăt. Primarul vrea să schimbe fața comunei

Primarul comunei Cerăt vrea ca, prin proiectele implementate, administrația locală să schimbe fața comunei și să atragă investitori, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să se îndrepte spre urban pentru locuri atractive de muncă.

În prezent, în comună se desfășoară lucrări intense la două proiecte majore. Unul dintre ele este cea mai importantă investiție din ultimele decenii.

1200 de gospodării vor fi racordate la apă și canalizare

„În acest moment, implementăm în comuna Cerăt, împreună cu Compania de Apă, cel mai important proiect de la revoluție încoace, care va avea un impact major în dezvoltarea comunei noastre. Este vorba de introducerea rețelei de apă și canalizare, pe o lungime de 19 kilometri. Suntem printre puținele localități din Dolj care vor reuși să introducă simultan apa și canalizarea.1200 de gospodării vor fi racordate la sistem. Mulțumesc colegilor și consilierilor locali care au susținut de la început acest proiect”, transmite primarul Ionuț Barbu.

Valoarea proiectului se ridică la aproximativ 6 milioane de euro. Termenul de finalizare este august 2023.

Căminul Cultural, readus la viață

Un alt proiect important pentru comună este reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural.

„Acesta este un proiect foarte drag sufletului meu. Avem cu toții amintiri de când eram elevi, cred că fiecare am spus câte o poezie pe scena acestui Cămin și era păcat că ajunsese într-o stare de degradare care nu mai permitea organizarea vreunui eveniment aici. Din vechiul Cămin Cultural au rămas, practic, numai pereții, în rest am intervenit de la zero. În octombrie ar trebui să îl putem inaugura, astfel că serbarea de Crăciun va fi, cu siguranță, organizată aici, spre bucuria tuturor”, precizează Ionuț Barbu.

Aici va funcționa și Biblioteca Comunală, care cuprinde peste 10.000 de volume. Cerăt este inclus și în programul Biblionet, iar spațiul din clădirea reabilitată va fi dotat cu tehnologie nouă. Astfel, Biblioteca va avea sală de lectură și sală media în condiții moderne.

Fondurile au fost alocate de către Compania Națională de Investiții, iar suma alocată a fost de 4 milioane de lei.

Proiecte pentru creșterea atractivității comunei

Primăria are pe agendă și alte proiecte strategice pentru creșterea atractivității comunei.„Urmează să asfaltăm aproape 10 kilometri de drum. Proiectul este depus în cadrul programului „Anghel Saligny”, așteptăm semnarea contractului undeva în luna mai și lucrurile s-ar lega foarte bine, pentru că în momentul în care am finaliza lucrările de apă și canal, putem începe asfaltarea”, spune primarul.

În pregătire este și proiectul pentru înființarea unei rețele de gaze naturale. „E un proiect foarte amplu și de durată, dar foarte important, care poate aduce investitori în comună. Deja au început să se uite către comuna noastră antreprenori și pentru mine este o prioritate să creăm locuri de muncă aici, în comună, pentru că avem oameni pregătiți care își doresc oportunități la ei acasă. În comună s-a derulat și un program pentru micii antreprenori pe POCU, în cadrul căruia au fost înființate firme pentru domenii diverse, astfel că avem acum acoperite domeniile esențiale, au fost deschise o frizerie, o patiserie, croitorie și așa mai departe”, menționează primarul Barbu.

Investiții în educație și sănătate

Educația s-a numărat printre prioritățile actualei administrații, astfel că unitățile de învățământ, două școli și două grădinițe, au fost complet reabilitate și dotate, iar 600 de copii învață acum în condițiile cele mai bune, se bucură de competența unor cadre calificate și beneficiază de transport cu microbuz școlar.

Nici sănătatea nu a fost neglijată de primarul din Cerăt.

„Am construit un centru medical nou, cu doi medici de familie și un medic stomatolog, există o colaborare și cu un medic internist care vine periodic și face ecografii gratuite localnicilor. Ne dorim să dezvoltăm și zona de sănătate, să aducem toate serviciile medicale la noi în comună, pentru ca oamenii în vârstă să nu mai fie nevoiți să facă drumuri la oraș pentru investigații”, spune acesta.

Locuitorii pot veni să fie recenzați la primărie

Ionuț Barbu transmite că în această perioadă are loc și recensământul online al populație, iar pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de îndrumare.

„Cetățenii pot veni la sediul primăriei de luni până vineri, între orele 13:00 și 16:00 pentru a fi ajutați cu recenzarea online, avem două persoane care se ocupă de acest lucru”, explică primarul.

Și pentru adeverințele APIA Primăria a oferă, în cadrul serviciului agricol, posibilitatea ca agricultorii din comună să depună cererile în localitate, ca să nu mai facă deplasarea la sediul APIA Segarcea.

„În viitor ne dorim să modernizăm centrul civil, să înfrumusețăm comuna, să construim și o parcare, să construim o capelă lângă biserică și să amenajăm spațiul dedicat eroilor”, spune primarul Ionuț Barbu, care adaugă: „Să fim sănătoși ca să le putem face pe toate și să ne luăm puțin răgaz, cu prilejul sărbătorilor de Paște, să ne bucurăm de familie și cei dragi. Paște fericit tuturor!”.