Malu Mare se pregătește pentru viitor investind în educație

Malu Mare se pregătește pentru viitor și începe cu școala, pentru că educația este baza oricărui viitor luminos. Unitățile de învățământ din comună sunt în atenția primăriei, care investește resurse pentru a crea cadrul necesar unei educații solide.

„Am finalizat construirea unei grădinițe în satul Malu Mare și în curând o vom inaugura. Acum ne pregătim să îmbrăcăm în haină nouă grădinița din satul Preajba. Pregătim documentele pentru a începe procesul de renovare, cu bani din bugetul local. Așteptăm și licitația CNI pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit în zona Selgros, pentru care am pregătit deja toată documentația. Așteptăm să depunem și un proiect de reabilitare a Școlii din Malu Mare în aprilie, când se depun proiectele cu finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea din punct de vedere energetic a unităților de învățământ. Este vorba despre un proiect în valoare de aproximativ 3 milioane lei”, precizează Adela Gherghe, primarul comunei.

Proiect inedit la Școala Gimnazială din Malu Mare

Anca Irina Neda este directoarea Școlii Gimnaziale din Malu Mare din ianuarie 2022. Acesta a venit cu un suflu nou, dorind să implice elevii în cât mai multe acțiuni care să îi ajute în parcursul lor educațional.

„Îmi doresc ca școala să devină o comunitate a încrederii, bunătății și bucuriei. O școală cu copii zâmbitori, plini de încredere, care își fac auzită vocea și își urmează visurile. Pornind de la faptul că este nevoie de un sat întreg pentru a educa un copil, am luat alături de mine întreaga comunitate pentru a educa toți copiii comunității noastre. Am aplicat și am fost acceptați în programul “Școala Încrederii”, care este un proces unic, dezvoltat și implementat de Wellbeing Institute și Mind Education, în parteneriat cu Transylvania College și Școala pentru Cuplu. Acesta vine în sprijinul directorilor, profesorilor, părinților și elevilor din școlile din România, și își propune transformarea acestor instituții de învățământ în comunități ale încrederii, contribuției și vitalității”, spune managerul Școlii din Malu Mare.

Program de încurajare a lecturii în grădinițe

Cele două grădinițe din comună sunt și ele înscrise într-un program special, “Citește-mi 100 de povești”, derulat de Asociația OvidiuRo. Programul se desfășoară la nivel național și scopul său este să încurajeze lectura în grădiniță și în familie.

„Alături de comunitățile locale, grădinițele publice din România sunt transformate în insule de lectură și natură, unde copiii și adulții descifrează împreună tainele cărților și ale universului și îngrijesc plantele și animalele din jurul lor. Acest program este o inițiativă a Asociației OvidiuRo în parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Culturii, sub egida proiectului „România Educată”. Am sărbatorit Ziua internațională a cărților pentru copii, împreună cu domnul Adrian Cioroianu, care a citit copiilor din Grădinița din Preajba și de la clasa pregătitoare din Malu Mare. Pe pagina sa de facebook, domnul Cioroianu a scris, în urma trecerii prin Malu Mare: “Stima mea educatoarelor & organizatorilor! Acei copii mi-au demonstrat că aveau, unii, superputeri! Adică, unii dintre ei chiar puteau să citească!”, spune Anca Irina Neda.

Educație de calitate pentru copiii întregii comunități

Programele de literație continuă la nivelul școlii cu Laboratoareale de literație pentru clasele primare. În cadrul acestui program al Fundației Noi Orizonturi, profesorii au fost formați pentru a lucra cu copiii aplicând diferite metode astfel încât la finalul clasei a IV-a toți copiii să știe să scrie și să citească.

„Prin acest program ne dorim sa transformăm școala intr-o Școală cu scLipici. Profesorii și copiii școlii au creat un spațiu de învățare exterior, unde, împreună descoperă lumea și realizează cum pot deveni OAMENI BUNI”, transmite managerul unității. „Am găsit aici o comunitate care își dorește să se dezvolte, care își dorește să aibă un viitor mai bun prin oferirea unei educații de calitate pentru copiii întregii comunități. Împreună vom duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus”, transmite Anca Irina Neda.

Mesaj de solidaritate cu Ucraina de Ziua Umanității

Recent, profesorii școlii, împreună cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a, coordonați de prof. Carmen Mitran, au organizat un eveniment aparte, sub genericul Ziua umanității, cu dorința de a transmite un mesaj de pace pentru întreaga lume, în contextul războiului din Ucraina.

Primarul comunei, Adela Gherghe, a luat parte la acest moment și a transmis un mesaj de pace și solidaritate cu copiii și oamenii din Ucraina.

„Ne dorim să formăm la Malu Mare elevi buni, dar, mai mult decât atât, ne dorim să formăm OAMENI buni. Oameni care să schimbe lumea în bine și care să înțeleagă că pot face diferența prin forțele proprii”, spune primarul comunei, Adela Gherghe.