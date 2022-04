Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului cu titlul „Dezvoltarea unei activități noi în cadrul microîntreprinderii” GC Construcţii SRL

Tipul materialului: Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

Titlul proiectului: Dezvoltarea unei activități noi în cadrul microîntreprinderii

Numele beneficiarului: GC CONSTRUCȚII SRL

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unei activitati noi în cadrul firmei GC CONSTRUCȚII SRL ca urmare a achizitiei de echipamente performante specifice derularii noii activitati economice.

Obiective specifice ale proiectului: Inovarea de serviciu si proces in cadrul firmei; Cresterea numarului de persoane angajate in firma, precum si mentinerea numarului de persoane existente in firma; Cresterea gradului de informare a mediului extern cu privire la finantarea si realizarea proiectului de investitii.

Valoarea totala a proiectului: 720.864,61 lei

Finantarea nerambursabila: 488.255,20 lei (415.016,92 lei finanțare din FEDR și 73.238,28 lei finanțare de la bugetul național).

Rezultatele proiectului: Achiziția de echipamente necesare prestării de servicii într-un domeniu nou de activitate (Buldoexcavator – 1 buc.; Miniexcavator – 1 buc.); Crearea unui nou loc de muncă în cadrul firmei precum și menținerea numărului de persoane existente în firmă la data depunerii dosarului de finanțare; Creșterea gradului de informare a mediului extern cu privire la finanțarea și realizarea proiectului de investiții;

Impactul proiectului: Proiectul implementat a contribuit la creșterea competitivității firmei pe plan local și la creșterea numărului de persoane active.

Data începerii şi finalizării proiectului: 10.07.2019 – 09.04.2022

Codul MySMIS: 132519

GC CONSTRUCȚII SRL

Date de contact: Municipiul București, Strada Mihail Sebastian, Nr. 136, Bl. V90, Sc. 3, Ap. 74, Sector 5; Tel: 0730 613

874; Fax: – E-mail: [email protected]



Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei