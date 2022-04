Fără cozi la service-ul auto. Auto Class, probabil singurul service din Oltenia unde te poţi programa online pentru schimbarea anvelopelor

Este sezonul schimbării anvelopelor, iar din acest motiv, service-urile auto se aglomerează, iar şoferii se văd adesea nevoiţi să piardă timp preţios pentru a-şi rezolva problemele. Nu însă şi la Auto Class, companie din Craiova cu 17 ani de experienţă pe piaţa serviciilor auto. Auto Class este probabil singurul service din Oltenia care oferă posibilitatea programării online. Simplu şi eficient.

“Clienţii noştri sunt foarte mulţumiţi de acest serviciu, pentru că nu mai trebuie să aştepte după alţi şoferi. Trăim într-o lume în care timpul este cea mai preţioasă resursă, iar noi am înţeles foarte bine acest lucru. Aşa că am decis să le facem viaţa mai uşoară conducătorilor auto. Procesul este mult mai eficient, iar şoferul pleacă mulţumit, mult mai repede”, spun reprezentanţii Auto Class.



Furnizorii Auto Class sunt cei mai de seamă producători mondiali de anvelope (GOODYEAR-DUNLOP ROMANIA; MICHELIN ROMANIA), lubrifianţi (CASTROL ROMANIA: REPSOL ROMANIA) şi piese auto.



Prin sediul central din localitatea CÂRCEA, str. AEROPORTULUI (spate METRO), proiectat la standarde europene, construit pe o suprafaţă de 720 mp, şi prin sistemul de logistică integrat, prin dotările de ultimă generaţie şi prin echipa formată din 25 de profesionişti, Auto Class poate deservi orice tip de flotă, venind în întâmpinarea nevoilor, sub orice formă ar fi, cu servicii sau produse deţinute în portofoliu.

Preocuparea firmei Auto Class SRL este ca, prin intermediul reprezentanţilor săi, să fie tot timpul aproape de clienţii săi, fiind un partener competent şi de încredere în domeniul auto.

“Ne-am câştigat încrederea şi credibilitatea faţă de parteneri şi comunitate, demonstrând înalte standarde etice, caracter şi curaj în toate acţiunile noastre”, spune echipa Auto Class.

Pentru programări la Auto Class, accesaţi acest link.