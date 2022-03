Agenția de recrutare de bone, menajere și îngrijitoare Bebeti și provocarea de a găsi persoana potrivită pentru siguranța și fericirea celor dragi

Când ai nevoie să lași copilul sau un om drag în grija unei persoane pe care nu o cunoști, e greu să faci acest pas fără a avea o strângere de inimă. Va fi îngrijit cum trebuie? Va fi în siguranță? Se va simți în largul său? Alegerea unei bone sau a unei îngrijitoare este o alegere care poate aduce echilibru familiei sau, dacă persoana respectivă nu este potrivită, poate crea opusul. De aceea, în anul 2018, două femei determinate, care s-au confruntat și ele cu dificultatea de a găsi oamenii potriviți, au decis să înființeze Agenția de recrutare de bone, menajere și îngrijitoare Bebeti. Bebeti este singura astfel de agenție de pe piața din Craiova. Cum a reușit acest business inspirat să facă familii întregi să respire ușurate, aflăm din interviul de mai jos.

Reporter: De cât timp există agenția voastră pe piață şi ce v-a făcut să alegeţi acest domeniu?

Echipa Bebeti: Am înființat agenția în anul 2018. Fiul meu avea aproape un an și constatasem pe propria piele cât de dificil era să găsești o bonă în Craiova. Am decis atunci să facem o agenție care să selecteze cele mai bune persoane care pot lucra cu copii și să oferim siguranță familiilor care se loveau de aceeași problemă ca și noi.

La început, interviurile noastre se făceau doar cu bone, iar ulterior ne-am extins și la menajere și îngrijitoare pentru bătrâni.

Acum suntem prezenți atât în Craiova,cât și în Sibiu, și urmărim să ne extindem și în alte orașe mari cu recrutare si plasare de bone, menajere și îngrijitoare pentru bătrân, la domiciliul famiilor.

Reporter: Care sunt calitățile pe care le urmăriți la bonele Bebeti? Și cât de greu este să găsiți persoanele potrivite?

Echipa Bebeti: Este extrem de dificil să găsim persoane potrivite să lucreze ca bone. Trebuie să fie blânde, vesele, capabile să înțeleagă stările conflictuale ale unui copil și să-l ajute să își gestioneze emoțiile. Știm că ele petrec multe ore singure cu copiii și atunci ne asigurăm că, în lipsa părinților, copiii vor avea parte de toată dragostea și înțelegerea de care au nevoie. Suntem extrem de exigenți când vine vorba de siguranța lor și din acest motiv nu selectăm decât foarte puține dintre persoanele care ne vin la interviu.

Am constatat, totuși, că multe doamne care nu sunt potrivite să lucreze cu copii pot fi menajere bune sau îngrijitoare pentru bătrâni. Există tipologii diferite și, cu experiența acumulată în acest timp, știm să le ghidăm spre meseria care li se potrivește cel mai bine.

Reporter: Care sunt principiile voastre, după ce vă ghidați în ceea ce faceți?

Echipa Bebeti: Știm cât de important este rolul nostru și, de aceea, abordăm totul cu maximă responsabilitate. Vrem ca familiile să se simtă în siguranță, să beneficieze de servicii de calitate și, cel mai important, vrem să vedem copii fericiți. E important pentru o mamă care merge la serviciu și își lasă copilul cu bona să știe că acesta este bine îngrijit și fericit.

Reporter: Din experienţa voastră de până acum, ce nevoi şi dorinţe au părinţii în privinţa persoanei în îngrijirea căreia îşi lasă copiii?

Echipa Bebeti: Am lucrat cu multe familii din Craiova și din Sibiu. Toți vor un singur lucru: siguranța copiiilor. De la asta pleacă totul.

Apoi, de la caz la caz, totul e diferit în funcție de identitatea lor ca familie și de personalitatea copilului. Fiecare are în minte un anumit tipar de bonă. Una dintre ultimele familii intervievate ne-a solicitat ajutorul să găsim pe o bonă precum cea din „Pe aripile vântului”. O altă clientă mai veche s-a bucurat când i-am propus o bonă care semăna foarte mult cu bunica dânsei. O întâmplare hazlie e când o mămică tânără a refuzat bona și ne-a spus atunci cu năduf că seamănă prea mult cu soacra ei.

Reporter: Sunteţi prima agenţie de recrutare de bone din Craiova, aţi păşit pe un drum nou. Ce provocări aţi întâmpinat? Ce împliniri v-a adus acest business?

Echipa Bebeti: Suntem singura agenție specializată în recrutare de bone, menajere și îngrijitoare pentru bătrâni din Craiova. Au fost multe momente frumoase si ne amintim cu drag de fiecare dintre cei cu care am lucrat. Ultimii doi ani, din pandemie, au adus cele mai multe provocări. A trebuit să ne adaptăm. Înainte aveam un eveniment lunar, gratuit, “Sunt bonă, vreau să învăț” în care aduceam împreună bonele și psihologi/psihoterapeuți din Craiova, în scopul formării acestora. Am așteptat cu nerăbdare momentul în care vom putea relua aceste cursuri atât de utile bonelor.

Tot timpul acesta am păstrat legătura cu familiile și persoanele plasate de noi. Am primit foarte mulți clienți noi din recomandări, dar cel mai drag ne este când vin sărbătorile, pentru ca ne sună și ne mulțumesc de ajutor. Și atunci e un prilej să ne aducem aminte cât de important e ceea ce facem. Dar nimic nu ar fi posibil fără persoanele care azi lucrează în casele clienților noștri și care, zi de zi, își oferă serviciile cu toată dragostea.

Mai multe informații despre Agenția Bebeti găsiți pe site-ul www.bebeti.ro.