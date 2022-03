Academia de Fotbal E-TWOW a câştigat primul turneu de juniori

Academia de fotbal E-TWOW are doar câteva luni de activitate și deja s-a făcut remarcată în turneele de fotbal juvenil. A fost înființată în toamna anului 2021, sub egida brandului E-TWOW, producător global de trotinete electrice. Pentru conducerea E-TWOW, formată din Andreea și Ovidiu Pașoi-Sîrbu, academia reprezintă un proiect de suflet, aceștia fiind mereu implicați în proiecte de susținere a tinerilor sportivi locali.

Academia E-TWOW are în spate o echipă de antrenori cu vastă experiență care și-au propus să concureze cu principalele școli de fotbal din judeţ şi chiar şi din țară, iar rezultatele nu au întarziat să apară. Grupa 2010 a adus deja acasă primul trofeu, câștigând Cupa Mărțișor din Râmnicu Vâlcea.

Cupa Mărțișor s-a desfășurat în perioada 04 – 06 martie și a fost organizată de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și a reunit 8 echipe de la câteva dintre cele mai cunoscute academii de fotbal din țară. Competiția s-a desfășurat pe Stadionul Municipal din Râmnicu Vâlcea. Academia de fotbal E-TWOW a participat cu grupa 2010, aflată sub îndrumarea antrenorului Mircea Popa. La turneu au mai participat și FC Argeș, Alma Sibiu ,SCM Vâlcea, LPS Tg-Jiu, ISPORT Vâlcea, Oltenia Craiova, Oltenia Vâlcea și Academia de Fotbal Răzvan Raț.

1 de 4

Victorie cu o grupă construită în doar 5 luni

Juniorii de la E-TWOW au început turneul cu dreptul, câștigând cu 2-0 în meciul cu Academia de Fotbal Răzvan Raț. Golurile au fost marcate de Mitran Edi si Colceag Andrei. Au continuat cu 0-0 în meciul cu ISPORT Vâlcea și apoi 2-2 în meciul cu SCM Râmnicu Vâlcea, goluri marcate de Khemais Massoussi. Finala au disputat-o cu Oltenia Vâlcea, meci încheiat cu scorul 1-0 pentru Academia de Fotbal E-TWOW. Golul decisiv a fost marcat de Colceag Andrei. Juniorii de la E-TWOW au avut un parcurs armonios, făcând față cu brio provocărilor.

Potrivit antrenorului, turneul a fost foarte echilibrat valoric, dar victoria a fost totuși o surpriză, având în vedere ca grupa 2010 s-a construit în doar 5 luni.

“În acest turneu am plecat cu un minus datorită faptului ca grupa are doar câteva luni de activitate. În plus, ne-au lipsit și 3 copii buni care nu au putut participa. Am concurat împotriva unor grupuri sportive foarte bune. Totuși, copiii noștri s-au comportat exemplar. Au avut cel mai frumos joc, asta fiind un lucru pe care l-au apreciat toți antrenorii prezenți. Victoria a fost pe deplin meritată, întreaga echipă având un parcurs foarte bun”, a declarat Mircea Popa, antrenorul grupei 2010.

Planurile de viitor includ un turneu organizat de Academia de Fotbal E-TWOW

Planurile pentru viitorul apropriat includ un turneu organizat de Academia de Fotbal E-TWOW, unde vor fi invitate multe cluburi cu tradiție. Copiii cresc din competiție, așa că antrenorii de la Academia de Fotbal E-TWOW vor încerca să participe la cât mai multe turnee. Se văd rezultate foarte bune după doar 5 luni și asta arată un potențial fantastic de dezvoltare.

Înscrierile la Academia de Fotbal E-TWOW la grupele de copii începând cu grupa 2010 până la 2016 se fac la numărul de telefon 0768909999.