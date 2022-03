De 15 ani in Craiova, Operative îşi continuă creşterea în regiune

De 15 ani, pe piața românească există un unic jucător care oferă soluții de maximizare a profitului și de creștere a afacerii pentru companiile media, prin strategii de automatizare și optimizare a publicității. Operative, cunoscut anterior ca Sintec Media pe piața locală, este lider de piață la nivel internațional, având în portofoliu nume mari precum NBC Universal, Amazon, Hulu, Vevo, Disney sau The Wall Street Journal. 125 de angajați lucrează pentru Operative în Craiova, iar compania este în continuu proces de expansiune, cu o rată așteptată de creștere de 60% în 2022.

„Operative ajută companiile media să își maximizeze profitul și să își gestioneze eficient afacerea, trecând prin toate categoriile de venituri. Ce facem, de fapt, e să unificăm, să normalizăm, să automatizăm și să optimizăm ariile de publicitate, conținut și subscripții. Companiile media se confruntă cu marile provocări ale lumii care este într-o continuă schimbare, și au nevoie de noi resurse și strategii pentru a menține și pentru a accelera profitul. Rolul nostru este să aducem o nouă perspectivă și să ne canalizăm pe rezultate, adică pe outcome-based selling”, transmite Dănuţ Mocanu, General Manager.

În acest moment, Operative are peste 100 de clienți, care generează 15,000 de utilizatori digitali.

Adaptare la condițiile pandemice: 125 de angajați lucrează hibrid

Compania, unic jucător pe piaţa românească, are sediul în Craiova, unde există din 2007 (anterior sub numele Sintec Media).

Operative activează atât in industria TV Linear (Analog) cât și Digital. Noua societate a fost creată in 2016, când Sintec Media (lider de piață în domeniul TV Linear) și Operative (lider al pieței Digitale) au fuzionat, fiind aduse împreună de către Francisco Partners, un fond global de investiții privat.

Odată cu izbucnirea pandemiei, echipa locală s-a adaptat la noua realitate, îmbinând, în prezent, munca la birou cu lucrul la distanță.

„Avem 125 angajați care lucrează hibrid, atât remote cât și la birou, în condiţiile impuse de pandemie. În ciuda contextului dificil asociat pandemiei, tendința de expansiune este declarată și susținută permanent de Managementul Executiv al Operative, cu o rată așteptată de creștere de 60% în acest an”, spune Lucia Bota, Head of HR.

Operative are o experiență de mai bine de 20 de ani in industrie la nivel internațional, cu un total de 1200 de angajați, în 12 sedii hibrid din întreaga lume (Statele Unite, Marea Britanie, Israel, Australia, Olanda, România, India si Brazilia).

Operative, cea mai bună „școală” de IT din regiune

Tinerii cu experiență până în 2 ani reprezintă aproape jumătate din efectivul organizației din Craiova, ceea ce transformă compania în cea mai bună școală de IT din Craiova și din regiune. Această reputație este clădită în timp și recunoscută de către industria de profil. Operative este un investitor valoros în regiune, prin rolul său asumat de formator și de angajator pe piața de IT locală. În acest sens, compania a dezvoltat un parteneriat strategic cu Universitatea din Craiova, care include programe de internship și plasare de absolvenți direct pe poziții full time.

„Gama de roluri și responsabilități este variată, plecând de la Software și QA Engineers și continuând cu Product Development, Customer Support și Professional Services. Această diversitate de poziții oferă, practic, angajaților noștri opțiuni consistente pentru a-și construi o carieră, beneficiind și de un catalizator special: cultura organizațională provenită dintr-un mediu de lucru internațional. Toate echipele locale sunt conectate organic la echipe similare din celelalte sedii Operative. Se asigură, în acest fel, un mediu de lucru care încurajează performanța la nivel înalt, iar schimbul de experiență capătă o anvergură globală”, precizează Danut Mocanu

Un reper în Craiova și în regiune

La Operative, se împletesc armonios portofolii de expertiză de nivel înalt, pe fondul experienței vaste în domeniu, cu motivația și suflul energic al tinerilor aflați la început de carieră, ambițioși și dornici să crească într-un mediu profesionist și provocator. De fapt, Operative e despre oameni, acesta este și motto-ul care îi guvernează activitatea: Stronger Together. It’s all about the people.

Cunoașterea este principalul factor motivațional printre angajații Operative, care se bucură de un mediu de lucru dinamic și mereu proaspăt, beneficiind de cele mai bune și apreciate practici la nivel internațional și local.

Compania a semnat recent un contract de închiriere pentru un spațiu de birouri ultra-modern, cu facilități de ultimă oră și dotări la cele mai înalte standard, în cadrul Electroputere Parc. „Facem totul pentru a crea o atmosferă plăcută, interactivă și productivă”, spune Lucia Bota.

Operative este una din companiile de IT care au crescut și s-au consolidat de-a lungul anilor, reprezentând permanent un reper în Craiova și în regiune. Mesajul transmis în tot acest timp este acela că Operative este aici ca să rămână și să împingă tot mai sus standardele de profesionalism și calitate a industriei de profil din România.

Mai multe detalii despre despre oportunitățile de carieră la Operative găsiți pe www.operative.com

LinkedIn https://lnkd.in/eBEEGcFX

Sau Facebook: Operative-Craiova