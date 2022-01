Cosmin Poteraș, USR PLUS: Cetățenii trebuie să știe ce fac aleșii lor

Toți cei aflați într-o funcție publică ar trebui să își prezinte activitatea în fața celor care i-au ales. În acest articol îmi propun să prezint pe scurt cele mai importante proiecte la care am lucrat în calitate de senator în sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2021.

Debutul acestei sesiuni a coincis cu debutul crizei politice în urma căreia s-a format coaliția PSD-PNL-UDMR, iar USR PLUS a trecut în opoziție. Acest proces a ținut ocupată agenda parlamentară pentru o bună parte a acestei sesiuni. Totuși, în ciuda instabilității politice am finalizat și am depus proiecte legislative importante.

Am depus o inițiativă de modificare a Codului Rutier prin care propun introducerea cursurilor de conducere defensivă și a cursurilor de prim-ajutor pentru obținerea permisului sau pentru reducerea perioadei de suspendare a acestuia, dar și introducerea sancțiunii complementare de suspendare a permisului după 6 luni de neplată a amenzilor.

O inițiativă legislativă foarte bine primită de întreg spectrul politic este cea prin care propunem rectificarea unei scăpări legislative, astfel încât toți părinții copiilor infectați cu Covid să aibă posibilitatea de a beneficia de concediu plătit pentru îngrijirea copilului.

Am depus o inițiativă legislativă pe care o pregătesc împreună cu echipa mea încă de la începutul mandatului pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități prin care propunem modificarea substanțială a legii 448/2006. Dintre cele mai importante măsuri propuse precizez: posibilitatea acordării certificatului de încadrare în grad pe termen nelimitat pentru copiii cu dizabilități, acest lucru nefiind posibil în prezent, indiferent de situația copilului, chiar și atunci când acesta suferă de o boală incurabilă pentru care primește îngrijiri paliative; creșterea indemnizațiilor; oferirea de alternative pentru a evita instituționalizarea; încurajarea independenței și a încadrării în muncă; stabilirea numărului necesar de cadre didactice itinerante/de sprijin precum și măsuri pentru angajarea/pregătirea profesională a acestora; adaptarea curriculei pentru copiii cu CES integrați în învățământul de masă, precum și procedura specifică de examinare/evaluare a competențelor pentru respectarea dreptului la educație a copiilor cu dizabilități.

Pentru încurajarea calității în învățământul universitar am depus o inițiativă prin care propun modificarea criteriilor pe baza cărora se acordă finanțarea suplimentară, astfel încât să stimuleze universitățile care pun calitatea mai presus de cantitate. Concret, printre criteriile de alocare a finanțării suplimentare am introdus gradul de absorbție a absolvenților pe piața muncii și gradul de implicare a studenților și masteranzilor în cercetare.

Menționez, de asemenea, un punct important de pe agenda Comisiei pentru muncă: legea de aprobare a ordonanței prin care Guvernul a scos angajările din subordinea sa de sub controlul Parlamentului. Această ordonanță spune că numărul maxim de posturi va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern și nu prin lege, eliminând posibilitatea ca Parlamentul să blocheze abuzurile Executivului de mărire excesivă a organigramelor. Am depus amendamente care să împiedice acest demers și am reușit să obțin numărul necesar de voturi la comisie, însă coaliția PNL-PSD a găsit portițe procedurale prin care a evitat supunerea la vot a legii de aprobare a OUG în Plenul Senatului forțând adoptarea tacită. Astfel, legea a fost înaintată Camerei Deputaților fără amendamentele mele votate în comisie. Un exemplu clasic de deturnare a agendei cetățeanului în beneficiul clientelei de partid.

Raportul complet de activitate precum și alte materiale informative referitoare la activitatea mea le puteți accesa pe http://cosminpoteras.ro

Cosmin-Marian Poteraș, senator de Dolj, USR PLUS