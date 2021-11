MLK Studio. Când mobila pe care o visezi prinde formă

Oricât de mult ne place mobilierul dintr-un showroom sau din reviste, mereu ne dorim ca mobila pe care o alegem pentru căminul nostru să se potrivească perfect în spaţiul casei proprii. Iar pentru o armonie milimetrică, nu există o soluţie mai bună decât mobilierul la comandă. În ultimii ani, românii au început să prefere mobila realizată la comandă, pe dimensiunile şi după preferinţele fiecăruia, adaptată spaţiului în care va fi integrată, spune antreprenorul din spatele MLK Studio, un producător de mobilier la comandă cu experienţă de 10 ani pe piaţa din Bucureşti, care a deschis un punct de lucru şi în Craiova în luna august a acestui an.

“De-a lungul acestor ani, am constatat că oamenii au început să îşi ridice aşteptările, au devenit mai pretenţioşi. A crescut cererea de produse din gama premium, de calitate superioară. Noi, când am deschis afacerea, am ridicat ştacheta. Şi am găsit o piaţă în plină dezvoltare. Oamenii acum îşi permit să plătească designeri. Acum câţiva ani nu exista aşa ceva. Primim randări, lucrăm de multe ori pe astfel de proiecte”, spune managerul MLK Studio.

MLK Studio 1 de 7

Mobilier la comandă, servicii specializate de proiectare şi montaj

MLK Studio este locul unde ideea casei ideale prinde formă. Echipa MLK realizează orice fel de mobilier la comandă, iar serviciile de proiectare şi montaj se ridică la cele mai înalte standarde. “Avem proiectanţi foarte buni, toate ofertele noastre sunt computerizate, avem un serviciu de montaj ireproşabil şi de când am înfiinţat această companie am ales calea profesionalismului”, spune managerul.

O poveste de succes născută dintr-o întâmplare

MLK Studio s-a născut dintr-o întâmplare. “În anii studenţiei, am plecat la facultate la Bucureşti. Tata avea un prieten în Craiova, producător de mobilă, care face şi astăzi canapele, care avea nevoie de o persoană care să îl ajute să vândă produsele în capitală. Eram puştan, aveam douăzeci şi ceva de ani şi nu ştiam absolut nimic despre canapele. Peste noapte m-am trezit în afacerea asta. Mi-a făcut o strategie, pot spune că a fost un fel de mentor pentru mine. Iar acum avem un deceniu pe piaţa din Bucureşti şi din august am deschis şi în oraşul natal, în Craiova. Sperăm să punem umărul la amenajarea cât mai multor case de vis”, spune antreprenorul din spatele MLK.

În Craiova, MLK Studio se află pe Calea Bucureşti, Bloc M18A.

Echipa poate fi contactată la numărul de telefon 0751662979, iar mai multe informaţii se găsesc pe site-ul companiei: https://www.mlkstudio.ro/