Cosmin Poteraș, USR PLUS: Integritate versus interese

Inițiativa legislativă de modificare a legii privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate pe care am depus-o la Camera Deputaților a apărut în urma unor sesizări venite de la cetățeni din județul Dolj cu privire la situații în care diverse persoane, incompatibile ca primari, se ”transformau” ulterior în administratori publici urmând să exercite atribuții de primar. Ulterior am discutat cu colegii și mi-am dat seama că situația este generalizată, la nivel de țară: cei care nu mai pot fi aleși, pe o perioadă de 3 ani, sunt numiți în diverse funcții de răspundere și, ce e mai important, gestionează banul public sau instituții importante.



Acest lucru contrazice spiritul legii, pentru că nu titulatura funcției e importantă, ci atribuțiile pe care persoana respectivă le exercită, în special, repet, când e vorba de bani.

Proiectul acesta propune în primul rând ca cei incompatibili să ia, literalmente, o pauză de 3 ani de la funcțiile publice de conducere și control, fie ele alese sau numite.



În al doilea rând, se pune problema prescripției, pentru că legea în vigoare în acest moment stabilește o derogare de la dreptul comun și lipsește, practic, ANI de instrumentele necesare pentru a-și face treaba. Am propus abrogarea acelui articol, astfel încât regulile de drept comun din Codul Civil să se aplice tuturor.



Legea a avut un parcurs destul de dificil în Camera Deputaților, cu toate eforturile colegilor de la USR-PLUS de a-i convinge pe ceilalți de necesitatea ei. De exemplu, a primit aviz negativ de la Comisia pentru drepturile omului, unde câțiva deputați par să creadă că ar exista un drept constituțional la șefie. Nu vorbim aici de o îngrădire a drepturilor, ci de o măsură, cu caracter temporar, menită să ocrotească interesul public și este în interesul cetățenilor ca funcțiile publice să fie exercitate de oameni integri.



Din păcate, nu a existat consens în Cameră, în special cu privire la prescripție, și în urma multor discuții în comisiile Camerei Deputaților, am asistat astăzi la votul final, în care 197 dintre deputații prezenți NU au votat. Radiografia votului arată că PSD, PNL și UDMR nu au binevoit sa voteze.







Legea va merge în continuare la Senat, unde sper să găsim mai multă înțelegere de la colegii din PNL, PSD și UDMR. Nu ne putem aștepta ca ANI să facă treabă, în lipsa instrumentelor legale necesare. În caz contrar, vom continua această practică nocivă în care aceleași persoane schimbă scaunele între ele, în disprețul legii și al cetățenilor care i-au ales.

Cosmin-Marian Poteraș, senator USR PLUS, circumscripția Dolj