Cum va arăta noul mall Promenada

Noul mall Promenada Craiova, un proiect al dezvoltatorilor de la Nepi Rockcastle, va aduce în Craiova o nouă experienţă de shopping şi entertainment. Realizată după cele mai noi standarde, construcţia va fi una modernă, de la zero, şi se anunţă a deveni un centru de gravitaţie pentru Severinului – Craioviţa, zona cu cea mai densă populaţie din oraş.

Accesibilitate din orice zonă

Promenada Mall Craiova este plasat la 10 minute distanţă de centrul oraşului, cu maşina, şi este conectat la toate zonele importante din oraş şi prin liniile de transport în comun (două linii de autobuz şi trei linii de tramvai cu staţii în imediata proximitate a viitorului centru comercial).

În plus, Promenada are un plus de vizibilitate şi accesibilitate prin accesul direct de la drumul naţional care leagă Craiova de oraşe precum Bucureşti, Târgu Jiu sau Drobeta Turnu Severin.

Zeci de mii de metri pătraţi pentru închiriere

Viitorul mall va avea o suprafaţă de închiriat de 52.700 metri pătraţi, pe două niveluri, şi o suprafaţă de 14.500 metri pătraţi dedicată zonei de bricolaj. Dezvoltatorii anunţă că vor exista şi 2050 de locuri de parcare.

NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România după valoarea activelor, a anunţat că noul mall Promenada din Craiova va avea peste 150 de magazine de îmbrăcăminte, încălțăminte, înfrumusețare, sport, tehnologie, home&deco, jucării și produse pentru copii, servicii, restaurante și cafenele .

Pe lângă retailerii care vor fi prezenţi la Promenada, aici vor fi deschise şi un cinema, un hypermarket Carrefour şi un magazin de bricolaj Dedeman.

Un atu în plus: Drum de legătură între Severinului şi Râului

Dezvoltatorii Promenada şi-au asumat şi construirea unui bulevard care va contribui la dezvoltarea zonei, la creşterea accesibilităţii urbane şi la fluidizarea traficului. Drumul va lega Calea Severinului de strada Brestei, respectiv bulevardul Râului.

Astfel, Craiova se va bucura, în curând, de o nouă arteră de circulaţie de categoria a doua, cu câte 2 benzi pe sens, spaţiu median, trotuare, piste de biciclete şi spatii verzi.