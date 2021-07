Cu câți bani trăiesc românii comparativ cu restul europenilor

Adevărata măsură a puterii de cumpărare a europenilor se observă analizând salariul mediu net pe fiecare țară în parte, din spațiul comunitar. Practic, salariul mediu net din fiecare țară membră UE arată cu ce salarii trăiesc europenii.



Datele statistice europene arată că, cel mai mare salariu mediu net este în Luxemburg – 3.285 de euro pe lună. În Danemarca, salariul mediu net este de 3.100 euro pe lună.

Olandezii trăiesc, în medie, cu 2.800 de euro pe lună. În Suedia, salariul mediu net este de 2.700 de euro pe lună. Austria – 2.600 de euro, Germania – 2.500, Belgia – 2.400, Franța – 2.350 de euro. Deși este paradis fiscal, Cipru are salariul mediu net mai mic decât alte țări dezvoltate din Europa. Respectiv, 1.750 de euro pe lună. Cetățenii din Spania și Italia câștigă sume similare sub forma salariului mediu net, ușor mai mici în Italia. Astfel: Spania – 1.650 de euro, Italia – 1.600 de euro.

Urmează Cehia, cu 1.300 de euro, Slovenia – 1.150 euro, Grecia – 1.100, Slovacia – 1000 de euro. Portugalia – 1.050, Polonia – 935 euro, Croația – 900 de euro. Se observă că statele din fostul bloc comunist au salarii medii nete apropiate de 1.000 de euro. Iar pe măsură ce înaintăm cu analiza către Estul Europei, salariile se diminuează. La fel și puterea de cumpărare a cetățenilor.

În Ungaria, salariul mediu net este de 820 euro.

Salariul mediu net în România, la jumătate sau sfert față de salariul altor europeni

Către coada clasamentului, penultima din UE după salariul mediu net figurează România. Salariul mediu net la noi este de circa 645 de euro (aproximativ 3.176 lei) în 2021. Salariul mediu net din România este cu 175 de euro mai mic față de cel din Ungaria. Totuși, este mult mai mare decât salariul minim net pe economie de 281 de euro (adică 1.386 lei). Există o diferența foarte mare între salariul mediu net de 645 de euro și salariul minim pe economie de doar 281 de euro. Diferența este de 364 de euro. Cum poate fi salariul mediu net mai mare cu 364 de euro decât salariul minim net? Acest lucru este posibiul doar dacă există o diferențiere foarte mare a salariilor.

În România, salariul mediu net, umflat de salariile bugetarilor?

În România există circa 30% dintre salariați plătiți cu salariul minim pe economie. Atunci de unde vine salariul mediu net mult mai mare decât salariul minim? Ceea ce înseamnă că sunt multe alte persoane care câștigă peste medie. Datele statistice arată că mediul privat are salariile mai mici cu circa 30-40% față de cele ale bugetarilor. Ceea ce înseamnă că salariile umflate ale bugetarilor au ridicat nivelul salariului mediu net pe țară.

Doar Bulgaria este sub nivelul de salarizare din România, dintre statele membre UE, respectiv pe ultimul loc dintre salariile medii analizate. Vecinii bulgari încasează un salariu mediu net de numai 550 de euro.

Media generală a salariului mediu net în UE (după ce au fost adăugate și salariile din toate țările membre) este de 1.695 de euro. Dintre toate statele membre, 16 au salariul mediu net sub media europeană. Printre acestea se numără și România, penultima din Europa.

Puterea de cumpărare a românilor, foarte slabă

Și din punct de vedere al puterii de cumpărare, salariul mediu net din România arată că românii își pot permite mai puține bunuri sau servicii față de alți europeni. Astăzi vom face o comparație doar cu prețurile carburanților. La o medie europeană de 1,2 euro/litrul de benzină, un român plătit cu salariul mediu își poate cumpăra într-o lună 537 litri de combustibil. Un luxemburghez își poate achiziționa 2.737 de litri de combustibil, cu salariul mediu net. Un austriac își poate cumpără 2.166 litri de benzină cu un salariu mediu net. Iar un italian are bani pentru 1.333 de litri pe lună, din salariul mediu net pe țara sa.