El Salvador adoptă şi Bitcoin ca monedă naţională

El Salvador recunoaște oficial bitcoin (BTC, + 4,55%) ca mijloc legal de plată. Legislativul a votat miercuri devreme, cu o supermajoritate în favoarea propunerii președintelui Nayib Bukele pentru ca națiunea latino-americană să adopte bitcoin. Șaizeci și doi de membri ai legislativului au votat în favoarea proiectului de lege, cu 19 opoziții și trei abțineri, potrivit www.coindesk.com.

Acum douăzeci de ani, El Salvador și-a înlocuit moneda națională, colón, cu dolarul SUA. Acum, președintele țării, Nayib Bukele, vrea să facă ceea ce pare a fi un pas la fel de drastic cu banii națiunii sale. El dorește să declare că Bitcoin este o plată legală împreună cu dolarul.

Puține lucruri în economia monetară sunt mai neclare decât conceptul de curs legal. Anunțul lui Bukele este O MARE OFERTĂ. Dacă ceva este curs legal în sensul popular, atunci a fost declarat ca fiind bani oficiali. Salvadoreenii ar putea intra în orice supermarket și vor vedea prețuri exprimate în bitcoin și vor insista să plătească cu bitcoin.

Un avocat ar respinge probabil mișcarea lui Bukele ca fiind neimportantă.

Plată legală conform unui avocat

Definiția avocatului cu privire la cursul legal este orice element de care un debitor poate depinde întotdeauna pentru a-și descărca datoria. Spuneți că Jack împrumută 20 de dolari de la Charlie. Plata legală este o listă de instrumente aprobate de guvern pe care Jack se poate baza întotdeauna pentru a-și anula datoria de 20 USD.

În SUA, bancnotele și monedele au curs legal. Foarte important, niciun tip de bani digitali nu intră în lista respectivă. Așadar, dacă Charlie îi cere lui Jack să îi plătească cei 20 de dolari cu un transfer Zelle sau Venmo, Jack poate refuza. În schimb, Jack îl poate obliga pe Charlie să accepte o bancnotă de 20 de dolari sau bani mărunţi, deoarece aceste elemente au curs legal.

În Canada, Jack nu ar fi putut să-l oblige pe Charlie să accepte mărunţişuri. Guvernul limitează cantitățile de monede care se califică drept curs legal. Mărunţişul canadian au o plată legală de până la 5 dolari.

Definiția avocatului cu privire la cursul legal are un sens mult mai restrâns decât definiția profanului

Creditorii și debitorii pot evita cu ușurință cerințele de plată legală prin negocierea din timp a condițiilor unei decontări. Dacă Jack și Charlie amândoi sunt de acord de la început că datoria va fi decontată în viitor printr-un transfer bancar, atunci Jack nu-l mai poate obliga ulterior pe Charlie să accepte bani în numerar.

După cum puteți vedea, definiția avocatului de curs legal are un sens mult mai restrâns decât definiția profanului. Ceea ce face ca versiunea avocatului să fie și mai de nișă este că nu se aplică de obicei achizițiilor și vânzărilor. De aceea, magazinele din Canada și SUA nu trebuie să accepte cursul legal. Relația dintre un cumpărător și un comerciant nu este o relație debitor / creditor, astfel încât comercianții pot ignora legile cu privire la cursul legal.

Legile cu privire la cursurile legale

Nici magazinele din Marea Britanie nu trebuie să accepte cursul legal. După cum spune Banca Angliei , „ cursul legal are un sens tehnic restrâns, care nu are niciun folos în viața de zi cu zi.” Scoția nu are nici măcar note de curs legal.

Legile de licitație legale ale Europei sunt un pic mai stricte . Potrivit unei recomandări din 2010, magazinele pot refuza să accepte cursul legal, dar numai dacă oferă o „scuză legitimă”, cum ar fi îngrijorările legate de securitate cu privire la faptul că au prea mulți bani în magazin.

Legile cu privire la cursurile legale sunt rareori invocate. În fiecare zi, milioane de debitori și creditori plătesc datorii în valoare de miliarde de dolari utilizând plăți ne-legale precum depozite bancare, solduri Fedwire și alți dolari digitali. Este aproape nemaiauzit ca cineva să declanșeze legea cu privire la cursul legal, deoarece cineva dorește să se retragă în mod legal la plata legală.

Deci, conform definiției avocatului termenului, dorința lui Bukele de a declara Bitcoin ca mijloc legal este probabil mai degrabă o cascadă publicitară decât o schimbare substanțială a statutului său monetar.

Dar dacă dorește să bitcoinizeze?

Este posibil ca Bukele să nu aibă în vedere doar versiunea juridică a avocatului. Poate că dorește să ofere bitcoinului tratamentul monetar complet, consacrându-l la fel ca dolarul american consacrat acum 20 de ani.

O privire rapidă prin Legea integrării monetare din 2001 a El Salvador ilustrează modul în care Bukele ar putea face acest lucru.

Legea integrării monetare a făcut o serie de declarații asupra dolarului.

Articolul 3 a făcut cursul legal în dolari, împreună cu bancnotele și monedele colón. (Colonul este încă mijloc legal până în prezent, dar a dispărut din circulație și banca centrală nu îl mai tipărește). Dar acesta a fost doar primul pas.

Articolul 7 făcea ca toate salariile și taxele să fie plătibile în dolari sau în coloane. Articolul 9 prevedea că întregul sector financiar (depozite bancare, pensii, prețurile valorilor mobiliare) urma să fie redenominat în dolari SUA.

Iar articolul 10 preciza că prețurile bunurilor și serviciilor trebuiau exprimate fie în coloane, fie în dolari.

Cât de departe este dispus să ajungă Bukele

Dacă Bukele ar urma să facă toți acești pași suplimentari cu bitcoin, ar însemna o îmbunătățire importantă a statutului monetar al bitcoinului. Nu este încă clar cât de departe este dispus să ajungă.

Dar chiar dacă Bukele oferă bitcoin întregul tratament al banilor, nu rezolvă problema monetară de bază a bitcoinului. Având în vedere alegerea între a-și cheltui bitcoinul sau nu, bitcoinerii vor prefera, în general, să nu-l cheltuiască. Asta pentru că principala motivație pentru deținerea Bitcoin rămâne visul de câştiguri mari.

În ceea ce privește persoanele care nu sunt fani bitcoin, prețul bitcoinului este prea imprevizibil pentru a justifica faptul că există câţiva bitcoini la îndemână pentru efectuarea plăților.

Bukele face tot posibilul și declară că bitcoinul nu este doar mijloc legal, ci necesită și magazinelor și piețelor salvadorene să stabilească prețurile în bitcoin și să accepte bitcoin ca plată (împreună cu dolari). Niciun salvadorez nu va alege să profite de această caracteristică: bitcoineri de teamă să nu piardă o creștere a prețului și non-bitcoineri de teamă de volatilitatea bitcoinului.

Pentru a deveni de fapt bani în întregime, Bitcoin nu poate depinde de factorii de decizie ca Bukele. Schimbarea trebuie să vină de la bitcoin în sine. Trebuie să nu mai fie acel lucru cu care faci milioane de oameni dintr-un obiect plictisitor de care ești dispus să te desparti.

Dar nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla vreodată.