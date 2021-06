România nu va primi niciun ban de la UE pentru irigații prin PNRR

Proiectul privind strategia pentru irigații în România nu va fi finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune că motivul respingerii planului a fost că nu era suficient de verde deși, în opinia sa, soluția era foarte bună. Fermierii sunt revoltați și spun că ministrul este incompetent și că nu a prezentat corespunzător planul, deși știa gravele probleme din agricultură provocate de secetă, informează Digi24.

Adrian Oros a declarat că aceste investiții sunt absolut necesare, iar ele vor fi făcute din bugetul de stat sau din alte planuri de investiții.

„Cu siguranţă în următorii ani, proiectul va fi finanţat din alte surse, pentru că este necesar, este vital şi dacă în PNRR Comisia a decis că nu poate finanţa, cu siguranţă de la bugetul de stat va trebui să alocăm bani, sume serioase, în aşa fel încât într-un ritm mai alert decât s-a făcut până acum să avem o strategie de gestionare a apei cât mai inteligentă şi cât mai utilă nouă„, a declarat ministrul.

„Anul trecut vorbeam despre această strategie de gestionare a apei şi aveam alocată o sumă de 6,5 miliarde de euro. Se poate observa uşor că România avea de departe cel mai verde program naţional de rezilienţă şi cuprindea lucrări de irigaţii, desecare-drenaj, combaterea eroziunii solului, prevenirea deşertificării şi sistem antigrindină.„, a subliniat Oros.

Ministrul, mulțumit de proiect

Ministrul a precizat că draftul proiectului privind strategia de gestionare a apei, trimis CE în noiembrie anul trecut, avea soluţii tehnologice noi, digitalizate, folosea materiale prietenoase cu mediul şi se putea produce energie verde şi ieftină.

„Ce am vrut să facem, pornind de la imaginea acelor canale? Avem 9.600 de kilometri de canale principale, unii au spus că ne-am prezentat cu soluţii învechite, dar noi porneam de la ceea ce aveam. Ce speram să facem cu acele canale care existau? Soluţii tehnologice noi, impermeabilizare cu materiale prietenoase cu mediul, digitalizare, sisteme SCADA, iar soluţie mai verde decât ceea ce am prezentat noi nu cred că era. Puteam să producem deasupra acestor canale, prin montarea acestor panouri fotovoltaice, pe o suprafaţă care altfel nu este utilizată nicicum, foarte multă energie verde şi foarte multă energie ieftină, dar care să ne permită să împingem acolo unde într-adevăr, sistemul vechi, pe care l-am moştenit necesită că apa să fie împinsă la 7 trepte, iar la preţul energiei de acum este total neviabil. Asta era soluţia pe care noi am prezentat-o. Era şi verde, era şi digital, şi producea şi energie pe suprafaţă mare„, a explicat ministrul Agriculturii.

Întrebat pe cine consideră responsabil de acest eşec de a nu fi acceptată finanţarea strategiei de gestionare a apei prin PNRR, Oros a răspuns: „În primul rând nu este un eşec aşa cum a fost alcătuit programul. Îmi este greu să găsesc un vinovat. Dacă cei de Comisie nu au dorit să finanţeze partea de irigaţii, ci doar partea de desecare-drenaj, repet, cu siguranţă vom găsi resurse să facem ceea ce ne-am propus”.

În ceea ce priveşte motivul pentru care reprezentanţii CE au tăiat aceste fonduri din PNRR, ministrul a subliniat că i s-a transmis doar că proiectul „nu a fost suficient de verde pentru irigaţii”.

Fermieri: Ne simțim păcăliți

Mâncarea a ajuns să fie mai scumpă ca oricând în ultimii 10 ani și s-ar putea să se scumpească și mai mult. Fermierii sunt nemulțumiți că despăgubirile pentru secetă întârzie deja, iar la asta se adaugă frustrarea că n-au obținut, cum sperau, finanțare pentru sisteme de irigații prin PNRR.

Reprezentanți ai fermierilor din Constanța și Mehedinți și-au exprimat revolta la Digi24 față de această situație și au spus că se simt păcăliți, deoarece li s-a promis constant că sistemul de irigații va fi refăcut prin PNRR.

Ei spun că au avut mari speranțe și că regretă că PNRR nu a fost pus în dezbatere, pentru că puteau și ei propune soluții.

Potrivit fermierilor, irigațiile puteau fi finanțate dacă se corelau corect cu energia regenerabilă.

Ei susțin că proiectul prezentat a fost „prost fundamentat” și că asta arată „incompetența ministerului și, implicit, a ministrului.”

„Vedem ce se întâmplă de 30 ani, doar vorbe goale. E ministru de doi ani de zile, știa ce înseamnă irigațiile pentru România, mai ales că în 2020 sud-estul României fost aproape 100% afectat. Era imperios necesar să mergem foarte bine pregătiți. De aceea nu vin bani, nu au fost pregătiți”, susțin ei.