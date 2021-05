Craiova intră în competiția Forbes Best Cities for Business

Forbes România, în parteneriat cu Primăria Craiova, a organizat online, miercuri, evenimentul „Forbes Best Cities Craiova 2021”.

A fost prima ediție a evenimentului de business regional „Forbes Best Cities for Business” (Forbes cele mai bune orașe pentru afaceri – n.r.) organizat în acest an. Forbes își propune să promoveze oportunitățile de afaceri din mai multe orașe. După Craiova, Forbes Romania organizează evenimente similare în Cluj, București etc.

Infrastructura, o provocare perpetuă

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a precizat că atunci când vin investitorii la Craiova, prima data întreabă de infrastructură și despre cum își pot transporta producția din zona aceasta către exterior.

„Putem să vorbim acum cu investitorii despre un drum expres Craiova-Calafat, de un drum expres Pitești-Craiova. Despre faptul că, în sfârșit, este deblocat un studiu de fezabilitate de anul acesta pentru o autostradă Craiova-Jugoj și acest lucru ne ajută foarte mult în discuțiile pe care le avem cu investitorii”, a spus edilul în cadrul evenimentului online organizat de Forbes.

Parc industrial la Isalnita?

Primarul a mai menționat că în Dolj vor mai fi deschise cinci parcuri industriale, după ce primele două parcuri industriale ale Craiovei ar fi ocupate de firme. „Suntem forțați să deschide, alte cinci parcuri industriale, în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj. Noi am și avut o întâlnire online acum o săptămână cu mai mulți investitori din Turcia, în special, ca și din alte țări. Ne-au spus că facilitățile pe care le oferim noi sunt foarte bune, dar că le sunt necesare terenuri, ca să le oferim mai departe.

Putem să vorbim acum de 8 hectare de teren într-un parc industrial din zona Isalnita, pe raza fostului combinat Doljchim, unde deja am deschis acest parc industrial. Doar așteptăm investitorii. Acolo avem 8 hectare de teren. Restul este terenul OMV-ului”, a menționat Olguța Vasilescu, fără a da detalii despre momentul în care a fost deschis respectivul parc industrial din apropierea Craiovei.

Turcii de la ETI își extind operațiunile în România

Despre Grupul ETI – firma cu acționariat din Turcia, care are facilități de producție deschise la Craiova – Olguța Vasilescu a menționat că intenționează să construiască o a doua fabrică în România.

Primarul Craiovei a precizat că marele avantaj pentru turci este acela că produc în România și exportă fără taxe 80% din producție în Uniunea Europeană. Din aceste motive, investitorii turci care au fabrica de biscuiți de la Craiova ar dori îmbunătățirea infrastructurii rutiere către granița de Vest a țării.

Primarul Craiovei spune că Doljul va avea cinci parcuri industriale

Restul parcurilor industriale amintite de edilul Craiovei care ar putea apărea în zona sunt doar proiecte. Concretizarea lor este de durată. Cel de-al doilea parc despre care a vorbit primarul Craiovei ar fi mai degrabă „un parteneriat între Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova, pentru o clădire care se află chiar în zona centrală a municipiului Craiova. Este vorba despre blocul S200 care va deveni parc IT și pentru care, în perioada următoare va trebui să dezvoltăm parcări în zona respectivă”.



Primarul Craiovei a amintit cel de-al treile potențial parc industrial care ar fi în zona fabricii Ford: „Vorbim, de asemenea, de 40 de hectare care se află în imediată apropiere a fabricii Ford și pe care intenționăm să le punem la dispoziție pentru toți partenerii Ford care vor să își relocheze producția la Craiova. Deocamdată, terenul respectiv aparține Ministerului Justiției și facem demersurile necesare că să îl preia Consiliul Județean și apoi, acolo să dezvoltăm un parc industrial”.



Lia Olguța Vasilescu a menționat un al patrulea proiect în vecinătatea Craiovei, mai exact în Simnicul de Sus, unde „se va dezvolta un parc industrial de vreo 6 hectare și deja sunt făcute toate demersurile de parteneriat între Consiliul Județean și această localitate”. Cel de-al cincilea proiect de parc industrial menționat de primar a fost o suprafață de 12 hectare de teren situată în comună Cerăt, la 37 de km de Craiova, teren considerat tot în Zona Metropolitană.



Primarul a mai adăugat că terenurile din parcurile industriale se vor pune la dispoziția investitorilor fără că aceștia să plătească taxe locale și cu utilitățile trase până la poarta fabricii, fără a preciza un orizont de timp în care acele parcuri industriale enumerate ar fi pregătite să primească investitorii.

Șomajul ridicat din Dolj, transformat în avantaj pentru investitori

Este cunoscut faptul că Doljul este printre județele cu cea mai mare rată a șomajului. „Șomajul ridicat este o veste proastă pentru noi, dar este un avantaj pentru investitori. Pentru că investitorii își vor găsi la noi forță de muncă mai ieftină cu 20% față de alte orașe”, a spus primarul Craiovei, în cadrul conferinței.

Un reprezentant al mediului de afaceri cere de la Primăria Craiova decongestionarea traficului și parcări

Reprezentanții mediului de afaceri prezenți la evenimentul online organizat de Forbes România au fost întrebați dacă ar dori să ceară un singur lucru edilului Craiovei și municipalității, care ar fi acela?

Directorul de dezvoltare al firmei Softronic, Radu Slatian, a solicitat primarului să facă eforturi pentru descongestionarea traficului aglomerat din Craiova. De asemenea, edilului i s-a solicitat să facă parcări în zonele de blocuri, în contextul în care a crescut numărul de mașini personale iar populația nu are unde să mai parcheze.



Primarul urbei a răspuns că municipalitatea vrea să facă parcări supraterane pe terenuri de lângă școli, dar că există un blocaj, în acest moment. Vasilescu a nominalizat că Primăria nu s-ar înțelege cu ISJ în privința unor astfel de parcări pe terenuri nefolosite din zona unităților școlare.

Cu ce se confruntă mediul de afaceri și care ar fi oportunități de business în dezvoltarea locală

Reprezentanți ai mediului de afaceri au precizat care ar fi provocările și oportunitățile pe care le oferă piața locală și regională pentru mediul de business, precum și necesitățile pe care le au afacerile lor pentru a se dezvolta.

Alina Țâru, manager de calitate al Heineken Craiova, a menționat că redeschiderea HORECA a creat oportunutati pentru afacere. Ca tendință de dezvoltare, Heineken intenționează să achiziționeze materie primă de pe piață locală. Actualmente, 70% din materia prima folosită pentru producerea berii provine de pe piață locală, dar se poate mai mult.



Directorul de dezvoltare al Softronic, Radu Slatian, a menționat că oportunitățile de dezvoltare a afacerii ar apărea dacă statul român ar achiziționa rame și locomotive produse la Craiova. La ora actuală, locomotivele produse de Softronic sunt livrate la export în Ungaria și Suedia, dar nu în România. Slatian a atras atenția și asupra necesității dezvoltării transportului feroviar din România, cu tot ce presupune acesta (infrastructură feroviară). În locuri în care pe calea ferată o distanță se parcurgea în 2 ore, acum, aceeași distanță se parcurge în 4 ore.

Prețul anumitor materii prime s-a dublat

În plus, pandemia a creat perturbări ale prețurilor materiilor prime care îi afectează pe producători. “Nu am avut mari probleme din cauza crizei cauzate de pandemie în interior, dar acum provocările vin din exterior. De exemplu, din India. Prețul oțelului a explodat. A ajuns să coste dublu. Acest lucru este foarte grav! Cuprul s-a scumpit de peste două ori. Având contractele încheiate de ceva vreme, acum este greu să le spunem partenerilor noștri că va crește prețul cu 30-40%”, a spus Radu Slatian.



Președintele Camerei de Comerț și Industrie Dolj, Gabriel Vlăduț, a punctat provocările pe care le-ar avea mediul de afaceri din Dolj și ce ar fi nevoie pentru că zona să se dezvolte și să fie atractivă pentru business: “În primul rând, reindustrializarea. Craiova a produs absolut orice, cu excepția navelor fluviale. Este nevoie de industrie. În al doilea rând, este nevoie de produse cu valoarea adăugată mare. Noi producem, exportăm, dar nu cu valoare adăugată mare.

Este nevoie ca firmele să aibă acces în parcuri industriale și parcuri tehnologice. Este nevoie de infrastructură adecvată. De atragerea de investitori în zona, este nevoie de digitalizare. Craiova este pe locul 5 în țară în industria IT, dar nu avem o firma din primele cinci din lume care să aibă sediul aici. Nu în ultimul rând, este nevoie de mediu protejat și de combaterea deșertificării (…)”, a mentionat Gabriel Vlăduț.

Încă o necesitate ar fi atragerea de fonduri europene, însă Gabriel Vlăduț a precizat că aceste fonduri europene sunt “uriașe, însă sunt doar teoretice”. Reprezentantul mediului local de afaceri a punctat că va fi foarte dificil pentru firme să atragă fonduri europene.

Președintele CCI Dolj a adugat că dintre toate propunerile făcute de mediul de afaceri către Guvern, nu s-a concretizat niciuna.