Pe 25 mai 2021 este termenul scadent de depunere la ANAF a Declarației unice de venit pentru persoane fizice. De la început să clarificăm, în termeni generali, cine depune această declarație la Fisc. Este vorba de majoritatea persoanelor fizice care obțin, într-un an, venituri extrasalariale cel puțin egale cu plafonul de 12 salarii minime brute pe economie.

Declarația unică (Formular 212) a fost modificată la începutul acestui an.

Formularul 212 a fost actualizat prin Ordinul ANAF nr. 14/2021, publicat pe 12 ianuarie în Monitorul Oficial. Principala modificare constă în introducerea unei secțiuni dedicate pentru plata obligațiilor aferente indemnizației de ajutor de stat încasate pe perioada pandemiei de COVID-19.

Cine plătește CAS, CASS și impozit și are obligația depunerii Declarației Unice

Prin aceste modificări au mai fost introduse anumite categorii de persoane care trebuie să plătească la stat contribuții sociale, respectiv contribuția la asigurările sociale (CAS -25%), contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS -10%) și impozit pe venit (10%). Astfel, vor plăti impozit, CAS și CASS, pentru sumele încasate de la stat în 2020, următoarele categorii sociale:

o parte dintre avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care au primit indemnizația de șomaj tehnic prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020 profesioniștii (contabili, cabinete medicale, PFA, II, IF ) care au beneficiat de indemnizații de la stat, respectiv:

indemnizația de șomaj tehnic, prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020

indemnizația de 41,5% din salariul mediu brut, prevăzută la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020

De asemenea, persoanele care au realizat în 2020 un venit în afara salariilor mai mare de 26.760 de lei (12 salarii minime brute pe economie) datorează către ANAF CAS, CASS și impozit pe venit. Persoanele care au venitul extrasalarial mai mic sau egal cu 26.760 de lei datorează doar impozit. Declarația este depusă doar de cei care au avut venitul egal sau mai mare de 26.760 de lei.

Cine trebuie să depună Declarația unică

Potrivit Ghidului publicat de ANAF și care poate fi descărcat de pe portalul declaratiaunica.fisc.ro, sunt obligate să depună Formularul 212 persoanele care au obținut în 2020 venituri extrasalariale egale sau mai mari cu 12 salarii minime brute pe economie. De asemenea, depun formularul și persoanele care realizează astfel de venituri în 2021. Numai că în 2021 se trece în declarație venitul estimat. Au obligația depunerii documentului enunțat persoanele care au venituri din următoarele surse:

a) venituri din activități independente (PFA -uri, II-uri, IF-uri, profesii liberale);

b) venituri din contracte de activitate sportivă;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care nu se reține la sursă impozitul și/sau contribuțiile sociale;

d) venituri din asociere cu o persoană juridică;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii);

f) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;

g) venituri din investiții pentru care nu se face reținere la sursă;

h) venituri din alte surse.

Mai există o categorie de persoane care trebuie să depună documentul. Depun Declarația unică și persoanele fără venituri care optează să se asigure în sistemul public de sănătate (CASS persoane fără venit).

Cine nu depune declarația

Există multe persoane fizice care nu au obligația depunerii Declarației Unice. Potrivit declaratiaunica.fisc.ro, nu depun formularul persoanele care au următoarele categorii de venituri:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală – reținere la sursă (deci cei carora le retine platitorul venitului impozitul datorat);

b) venituri sub formă de arendă, a căror impunere este finală – reținere la sursă de către plătitorul de venit;

c) venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în declarațiile specifice;

d) venituri din investiții, a căror impunere este finală (venituri din dobânzi, tranzacții financiare etc);

e) venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

f) venituri din pensii;

g) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;

Acum puteți să descărcați declarația unică precompletată

Persoanele care au mai depus declarații online la ANAF pot să descarce Declarația unică precompletata cu datele pe care le are Fiscul despre persoană respectivă. Această declarație poate fi descărcată doar de pe Spațiul Privat Virtual (SPV). De altfel, depunerea de la distanță a documentului (în SPV) este de preferat în locul depunerii pe suport de hârtie, la ghișeele Fiscului. Persoanele interesate mai pot depune declarația prin Poștă, cu confirmare de primire.



Dacă cineva greșește declarația, eroarea poate fi corectată. Acea persoană depune declarație rectificativă. Cum procedează. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular. Se bifează cu X căsuța „Declarație rectificativă privind capitolul I” sau „Declarație rectificativă privind capitolul II”. Bifarea tipului de declarație rectificativă depinde de veniturile pe care le-a realizat persoană respectivă.