De ce întârzie racordările la gaze naturale

Un craiovean ne-a sesizat la redacție că încearcă de mai multe luni de zile să își conecteze gospodăria la o rețea de gaze naturale, însă nici acum nu are un termen concret în care i se va face lucrarea. Nici după cinci luni de la depunerea cererii de racordare, craioveanul nu are răspuns clar de la Distrigaz Sud Rețele legat de momentul exact în care cererea lui va fi pusă în practică. Nici autoritățile abilitate, în speță ANRE, nu l-au putut lămuri pe petent legat de depășirea unor termene privind racordarea.



“Subsemnatul Barbu Costin Marian titular al cererii de racordare cu nr. 0209368257 din data de 24.11.2020 către Distrigaz Sud Rețele vă comunic faptul că cererea mea de racordare este întârziată fără motiv și Distrigaz Sud Rețele nu a emis până azi nici Aviz de principiu și nici Aviz tehnic de racordare, fără să mă informeze care este motivul dacă există unul.



Conform Ordinului 178/2020 emis de ANRE consumatorul casnic poate notifica ANRE în cazul în care acest ordin nu este respectat, în cazul de față termenele fiind cu mult depășite”, a precizat craioveanul, în sesizarea transmisă la GdS.

„Nimeni, niciodată, nu a putut să îmi spună de ce întârzie sau când va fi emis avizul de racordare”

În cazul craioveanului care a depus o sesizare la GdS trebuie, mai întâi, introdusă conducta pe strada pe care locuiește. Apoi ar urma să se facă racordul la gospodăria lui. Până și angajați ai firmei care se ocupă de montarea conductei i-ar fi răspuns bărbatului că “nu va avea gaze anul acesta”, după cum a precizat acesta.



“Pe lângă aceste sesizări am sunat de nenumărate ori la Distrigaz și am primit răspunsuri diferite de genul ori că este emisă soluția și trebuie să ajungă curând ATR (Avizul Tehnic de Racordare – n.r.), ori că nu este emisă ori că cererea mea nu este luată în seama până când nu o să existe conducta pe stradă (chiar dacă obiectul cererii este tocmai pentru extindere rețea și racordare). Nimeni, niciodată, nu a putut să îmi spună de ce întârzie sau când va fi emis avizul de racordare sau de principiu sau când vor începe lucrările la minunata conducta.

Una dintre angajate chiar a zis că nu voi avea anul acesta gaze, chiar dacă i-am explicat că au depășit cu mult termenele din ordinul ANRE 178 și actual 18”, a mai menționat Barbu.



Legat de cazul semnalat mai sus, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele nu au putut da un răspuns punctual. Ei au precizat că stadiul cererii “i s-a comunicat clientului”.

Pe rețelele de socializare, mai mulți doljeni s-au plâns de întârzieri la efectuarea lucrărilor de racordare la gaze naturale.

Racordarea gratuită a crescut substanțial numărul de cereri

GdS a întrebat din ce cauză apar întârzierile în racordarea consumatorilor la rețelele de gaze naturale, Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au menționat că schimbările dese ale legislației și facilitățile din ultima perioadă au generat o creștere substanțială a numărului de solicitări de racordare. Racordarea la sistemul de distribuție se realizează în regim reglementat, de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform legislației în vigoare. Iar prevederile Regulamentului de racordare la sistemul de distribuție au fost aprobate prin Ordinul ANRE nr.18/17.03.2021, care este acum în vigoare.



“Referitor la solicitările de racordare înregistrate, obligațiile de racordare generate de schimbările legislative din cursul anului 2020 (modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prin efectul Legii nr. 155/30.07.2020 și, ulterior, aprobarea de către ANRE a Ordinului nr. 178/14.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de racordare la sistemul de distribuție care este în prezent abrogat) au generat o creștere semnificativă a volumelor de solicitări de racordare, creștere de circa 4 ori mai mare raportată la perioada anterioară modificărilor legislative menționate”, au menționat reprezentanții Distrigaz Sud Rețele.

Potrivit legislației în vigoare, racordarea la rețelele de gaze pentru consumatori casnici și noncasnici se face gratuit. Apoi, pe parcurs, compania facturează lunar consumatorului costul lucrărilor. Această prevedere a făcut ca foarte multe persoane să solicite racordarea la rețelele de gaze naturale.

De asemenea, consumatorul are posibilitatea să efectueze lucrările pe costurile sale, cu o firma agreata. Dar numai după ce primește documentația tehnică aferentă.

50.000 de cereri de racordare din Sudul țării au trebuit refăcute

“Reglementările aplicabile au fost modificate de două ori în decurs de 6 luni de zile, prin urmare a fost necesară revizuirea procedurilor operaționale cu privire la procesul de racordare, ceea ce a generat, în mod inevitabil, întârzieri în procesul de tratare a cererilor de racordare depuse.



În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 18/2021, suntem obligați să refacem toate documentele emise în perioada de aplicare a prevederilor Ordinului nr.178/2020, fapt ce implică reanalizarea unui număr de aproximativ 50.000 de cereri de racordare depuse pentru zona deservită de către Distrigaz Sud Rețele”, au mai adăugat reprezentanții companiei.

Întârzieri ale lucrărilor de racordare din cauza… pandemiei

Modificarea legislației a făcut că tot mai mulți potențiali consumatori să dorească În Dolj existau 3.200 de cereri de racordare la gaze naturale, până pe 27 aprilie 2021.



“Termenele aferente procesului de racordare la sistemul de distribuție sunt reglementate prin Regulamentul de racordare elaborat de ANRE și variază în funcție de etapă în care se află documentația respectivă (în analiză, în etapă de întocmire a documentelor pentru obținerea autorizației de construire sau în etapă de execuție propriu-zisă). Menționăm că, în condițiile impuse de contextul epidemiologic existent în România, pot există o serie de întârzieri care nu depind strict de activitatea Distrigaz Sud Rețele. De exemplu, în numeroase localități unde ne desfășurăm activitatea, au fost impuse măsuri și restricții care au generat anumite întârzieri în proces.



În acest moment se află în analiză aproximativ 3.200 de cereri de racordare depuse, însă acestea nu sunt întârziate de necesitatea reemiterii tuturor documentelor, în acord cu noile prevederi legislative emise de ANRE”.

Întrebați care este termenul în care se face racordarea la rețelele de gaze naturale pentru consumatorii casnici, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au evitat să dea un răspuns cu un termen concret.

Racordările la energie și gaze s-au blocat

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat, pe 20 aprilie, că distribuitorii de energie electrică și gaze naturale nu mai fac față cererilor de racodări la rețelele de electricitate și gaze. Astfel, s-ar fi ajuns la un blocaj. Motivul este acela că legislația prevede că racordarea clienților la rețelele electrice de interes public și la sistemul de distribuție a gazelor naturale se face gratuit. Iar finanțarea lucrărilor este asigurată de către distribuitori, ulterior fiind recunoscute costurile în facturile plătite de toți consumatorii.



“Din păcate, modificările legislative din trecut au generat o situație pentru care trebuie să găsim acum soluții. Aceste modificări legislative au blocat dezvoltările, acum cererile au explodat, depășind capacitățile fizice și financiare ale furnizorilor de utilități. Această situație trebuie rezolvată acum”, a spus ministrul Virgil Popescu, la data respectivă.

Ministrul nu a precizat concret cum se poate remedia situația, astfel încât solicitanții de racorduri la rețelele de energie și gaze să se facă în timp util.

Care este termenul legal de conectare

In mod normal, o cerere de racordare la gaze ar trebui sa se perfecteze in cateva luni de zile. „Art. 15 – (1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor

ce o însoțesc, corecte și complete, OSD stabilește soluția tehnică pentru realizarea racordării”, se arata in Ordinul ANRE 18/2021.