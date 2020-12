Azalis a deschis la Craiova cea mai modernă benzinărie Rompetrol din Oltenia

Azalis a deschis ieri în Craiova cea mai modernă benzinărie Rompetrol din Oltenia. Situată pe bulevardul Romanescu, staţia are atât spaţii pentru spălătorie automată, cât şi un spaţiu comercial.

1,2 milioane de euro este suma investită de patronul Azalis, Cristian Berceanu, care spune că ideea i-a venit în urmă cu trei ani.

„Ideea deschiderii acestei staţii mi-a venit în urmă cu trei ani la cererea oamenilor care locuiesc aici în zonă şi a firmelor care au sediul în această parte a oraşului. A fosta ceva firesc, o necesitate pentru locuitorii din această zonă. Este a opta staţie Rompetrol a noastră şi are cel mai bun carburant din România. Investiţia a fost de 1,2 milioane de euro fără terenul pe care l-a achiziţionat în urmă cu trei ani şi jumătate cu circa 500.00 de euro. Prin această investiţie s-au creeat 18 locuri de muncă. Am ales să inaugurăm investiţia pe data de 22 decembrie pentru că este felul în care un om de afaceri îşi arată patriotismul faţă de ţară. Nu ne-a fost uşor, mai ales că anul acesta a fost afectat de pandemie şi timp de două luni am avut activitatea foarte restrânsă, aproape de zero, însă ulterior vânzările au reuşit să revină la nivelul de dinainte de pandemie. Staţia de aici este cea mai modernă din Oltenia având tehnologii de utimă generaţie în tot ceea ce înseamnă pompe şi bazine. Această staţie comercializează toate tipurile de carburant atât benzine, cât şi benzine superioare, la fel şi motorină şi motorină superioară, GPL şi o noutate, are şi pompă separată pentru maşinile care folosesc Ad Blue. Un plus pentru această staţie este faptul că, în interior, s-a construit o spălătorie automată care poate deservi simultan cinci maşini. De asemenea, are un spaţiu comercial generos fiind dotat şi cu bar, şi cu zonă de gastro“, a explicat patronul Azalis, Cristian Berceanu.