Anul economisirii? Unde își țin doljenii banii, în pandemie

Ca efect al pandemiei, în 2020, populația a pus mai mulți bani deoparte ca de obicei. De teama pierderii locurilor de muncă, din motive de prudențialitate sau din cauză că nu au mai cheltuit tot ceea ce au câștigat, doljenii au economisit mai mult în acest an. Datele publicate periodic de Banca Națională a României (BNR) arată că au crescut atât creditele în lei, dar mai ales că au crescut constant în acest an depozitele la termen și disponibilitățile la vedere (banii din conturile curente, de regulă, cele în care se încasează salariile).



GdS a efectuat o analiză a datelor publicate de BNR. Se observă că doljenii au economisit tot mai mult de la lună la luna, precum și de la un an la altul. Am comparat datele din septembrie 2020, față de aceeași luna a anului trecut.

Au crescut timid creditele în lei. Băncile acordă împrumuturi cu mare prudență

În ciuda anului pandemic, în 2020, populația și firmele s-au mai împrumutat la bănci. Totuși, băncile nu au mai acordat cu ușurință împrumuturi anul acesta nici firmelor, nici persoanelor fizice. De aceea creșterea valorii împrumuturilor în interval de un an nu a fost una semnificativă.

În septembrie 2019, creditele în lei acordate în Dolj erau de 5,186 miliarde de lei, potrivit BNR. În septembrie 2020 crescuseră la 5,318 miliarde de lei față de anul anterior. La un județ de mărimea Doljului, o creștere a împrumuturilor în lei cu 136 de milioane de lei în interval de un an este foarte puțin. Ceea ce confirmă ideea că băncile au fost mai prudente în acordarea de împrumuturi populației și firmelor.



În intervalul analizat a scăzut valoarea creditelor restante. In septembrie 2019, creditele restante erau de 97 de milioane de lei. Iar în septembrie 2020, restanțele scăzuseră la 82 de milioane de lei. Ceea ce înseamnă că în intervalul analizat, doljenii și-au mai achitat din restanțele la împrumuturi.

Mai mulți bani în depozitele la termen și în conturile curente

Dincolo de efectele panademiei, anul 2020 este anul economisirii. Populația și-a pus deoparte multibani. Potrivit datelor de la BNR, depozitele la termen ale populației erau de 1,968 miliarde de lei, în septembrie 2019. În aceeași lună a anului 2020, depozitele la termen ale populației doljene crescuseră cu 102 milioane de lei. În total, persoanele fizice din Dolj aveau în bănci, sub forma depozitelor la termen suma de 2,070 miliarde de lei.



Surprinzător este că cele mai multe economii în bănci nu s-au dus în depozite. Băncile oferă, în general, dobânzi sub rata inflației pentru depozitele la termen. În plus, sumele economisite sub formă depozitelor la termen nu pot fi retrase decât la scadență, în general.



Astfel, cei mai mulți bani sunt păstrați în conturile curente. Doljenii au “pe card” sume comparative cu depozitele totale la termen realizate de-a lungul timpului. Potrivit BNR, disponibilitățile totale la vedere în Dolj erau, în septembrie 2019, de 2,409 miliarde de lei. În septembrie 2020, disponibilitățile la vedere în conturile bancare erau de 2,985 miliarde de lei. În creștere cu 576 de milioane de lei față de aceeași perioadă a nului trecut. Este cea mai mare creștere întregistrată în interval de un an, în contul de disponibil.

Cine are bani în contul curent nu câștigă niciun fel de dobândă



Din sumele respective, populația deținea anul trecut 1,379 miliarde de lei în contul curent sau “pe card”. Anul acesta, veniturile totale din conturile curente ale populației au crescut vertiginos la 1,762 miliarde de lei, în septembrie 2020. Creșterea față de anul trecut este de 383 de milioane de lei. Am făcut comparația și cu luna august, tot în baza datelor statistice publicate de BNR. În august, doljenii țineau în conturile curente sau pe carduri 1,684 miliarde de lei. Deci de la o luna la altă, economiile din conturile curente au crescut cu 78 de milioane de lei.



Deși nu câștigă niciun fel de dobândă dacă își păstrează banii “pe card”, unii doljeni continuă să economisească în conturile de disponibil. Pentru a avea un câștig pasiv, populația are alternative de economisire. În afară de economisirea sub forma depozitelor bancare, populația are la dispoziție alte forme de economisire de unde ar avea un câștig peste rata inflației, respectiv plasarea banilor în titluri de stat și/sau economisirea la casele de ajutor reciproc, sub forma fondului social.

Românii au pus bani deoparte și în luna octombrie

BNR a publicat indicatorii monetari și pentru luna octombrie 2020. Se observă că la nivelul întregii țări a crescut și valoarea creditelor, precum și valoarea depozitelor în lei și în valută.

“Creditul în lei (69,0%, în total) s-a majorat cu 1,2% față de septembrie 2020 (+7,4% față de octombrie 2019), iar creditul în valută exprimat în lei (31,0% în total) a scăzut lunar cu 0,8% și anual cu 2,7%. Depozitele în lei (pondere de 64,7%) au crescut cu 2,1% față de septembrie 2020 şi cu 14,1% faţă de octombrie 2019. Depozitele în valută exprimate în lei (35,3% în total) s-au majorat lunar cu 1,1% și anual cu 17,7%“, se arată în comunicarea BNR privind indicatorii monetari pe octombrie 2020.