Economia, în pandemie: unele afaceri s-au închis, altele se reinventează

O bună parte a mediului de afaceri a avut repercusiuni în pandemie, ca urmare a situației sanitare impuse. GdS a efectuat o analiză a mediului de afaceri afectat de pandemie.

Unele firme s-au trezit complet blocate. Nu mai aveau voie să desfășoare activitatea de bază pe care au desfășurat-o până anul acesta. Alte firme au întâmpinat o diminuare a cererii pentru bunurile și/sau serviciile lor. Aceste societăți au trebuit să își reinventeze strategiua de business, pentru a rezista pe piață.

O știre care a circulat zilele trecute spunea că o mare fabrică, dintr-o țară europeană, care producea încălțăminte de lux placată cu cristale și pietre prețioase s-a reprofilat și produce acum încălțăminte de purtat prin casă. Companiile s-au adaptat la noile cerințe ale clienților, cauzate de pandemie.

Iată ce s-a întâmplat cu afacerile din Craiova ale căror vânzări au fost “secerate” de pandemie.

Care au fost afacerile cele mai grav afectate

Firmele din domeniul HORECA au avut cel mai mult de suferit, ca urmare a măsurilor restrictive impuse de autorități. Pe lângă firmele propriu-zise din domeniu, au avut de pierdut în afaceri și furnizorii de alimente, de băuturi răcoritoare și alcoolice, și chiar și furnizroii de cafea.

Restaurantele, barurile și cafenelele care nu au avut spații la exterior (terase) au fost cele mai afectate de pandemie.

La fel de afectate sunt afacerile din domeniul turismului. În special agențiile specializate pe turismul extern.

Organizatorii de evenimente au fost afectați de interzicerea nunților, a botezurilor și a altor evenimente. Iar înainte de interzicerea oricărui eveniment au fost restricții legate de numărul de participanți la un eveniment. Astfel că mulți tineri care urmau să își unească destinele anul acesta au anulat evenimentele sau le-au mutat pentru anul viitor. Odată cu organizatorii de evenimente, au avut de suferit financiar și firmele care prestau diverse servicii pentru un eveniment. Și aici intră micii antreprenori care oferă servicii foto și video, creatorii de modă, atelierele care confecționau rochii de mirese și ținute de seară, firmele care ofereau aranjamente florale pentru evenimente, servicii de candy bar, animatoare, interpreți etc.

Pe lângă restaurante și alți organizatori de evenimente, au fost afectate și firmele din distribuție care livrau către HORECA. Aceștia din urmă, precum și alți furnizori au de recuperat bani de la firmele din HORECA, care apucaseră să își reconstituie stocurile, înainte să le fie închisă efectiv activitatea, de către autorități.

Cum s-au reinventat unii dintre micii antreprenori

Unii antreprenori care dețin afaceri în domeniile enumerate mai sus nu au mai rezistat și au închis efectiv afacerile. Dintre aceștia, unii au decis să își scoată la vânzare afacerile pe rețele specializate. Alții au intrat în faliment, pur și simplu.

Însă a existat și o altă categorie de antreprenori, care a încercat să se reinventeze. Unii proprietari de restaurante au continuat să gătească la local, dar au investit în livrarea preparatelor la domiciliul clientilor. Astfel, au clienți de la distanță.

Alți mici antreprenori și-au schimbat radical modul de acțiune. Ei au livrat clienților ceea ce se cerea pe piață, în actualele condiții de pandemie.

De la rochii de mireasa a trecut la producerea de pijamale din satin, paltoane si palarii

Un designer vestimentar care era specializat pe rochii de mireasă și pe rochii de seară pentru evenimente și-a schimbat radical abordarea. În atelierul său produce acum paltoane, pălării și chiar pijamale din materiale ușoare și multe altele. “Nu a fost ușor. Dar am supraviețuit. Reușim să ne plătim salariile. Am patru angajate. Am fost 7, dar două persoane încă mai sunt în șomaj tehnic, iar o altă persoană nu mai este la noi. Ne-am reprofilat pe un segment de nișă. De la rochii de mireasă, am început să facem pijamale de satin. Facem seturi complete pentru doamne. Pentru că până acum nu exista pe piață așa ceva. Acum facem orice, în atelierul nostru. De la paltoane și gecute, la pălării din fetru, din stofă și din alte materiale”, a spus Carmen Brebenel, designer vestimentar la Dorya Boutique.

Antreprenoarea spune că ceea ce a salvat-o, pentru a a-și reprofila atelierul a fost stocul de țesături și materiale în care investise o suma importantă. Încă un avantaj a fost acela că nu a mai fost nevoită să plătească chirie. Înainte de pandemie se mutase din zona centrală, unde plătea o chirie de 1.500 de euro pe lună. Acum cladirea în care activează atelierul este proprietatea sa. Astfel, Carmen Brebenel a diminuat cheltuielile cu business-ul și s-a putut “reinventa” în pandemie, astfel încât să poată lucra. “Sper să trecem cu bine în sezonul următor”, a spus antreprenoarea, pentru GdS.

În general, antreprenorii cu afaceri din zona produselor de lux au fost nevoiți să se reprofileze.