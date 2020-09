Dora Popovic, antreprenoarea cu viziune care a adus produsele naturale Hemel în România

Cosmeticele Hemel sunt celebre în toată lumea pentru efectele lor extraordinare şi, mai ales, pentru ingredientele 100% naturale. Femeia care le-a adus în România în urmă cu două decenii spune că, dacă ar parafraza un slogan celebru, despre Hemel ar trebui să se spună “Probabil cele mai bune cosmetice din lume”.

Deşi le-a privit cu scepticism la început, a crezut în ele după ce le-a încercat. Iar din acel moment nu a mai fost cale de întoarcere. Dora Popovic a deschis o firmă şi a intrat în afaceri. Toată averea ei erau doi copii, spune. Acum, copiii ei sunt realizaţi, iar Dora îşi trăieşte viaţa din plin. De la tânăra în tenişi cu costumul în plăsuţă, cutreierând ţara pentru prezentări şi colaborări, Dora Popovic a ajuns, în numai 2 ani, cel mai bun om de vânzări al Hemel Internaţional. Dar e modestă. Spune că produsele sunt cele care i-au schimbat viaţa.

Produsele Hemel nu conţin apă. “Prima oară nici nu am ştiut să le folosesc”

Prima întâlnire cu Hemel a fost în 2000. “Eram tânără, nu aveam nevoie de produse cosmetice. Am zis că nu vreau. Îmi recomandase produsele o doctoriţă de la Belgrad. Apoi a venit la mine mi-a explicat cum se folosesc şi m-a convins. Mi-am cumpărat o cremă antirid, nişte tratamente pentru păr, cremă de maini. Am început să le folosesc aşa cum foloseam cremele obişnuite, într-un strat destul de generos. Mi s-a înroşit faţa, mă mânca. Am zis că nu e bună, o arunc. Când m-a întrebat doctoriţa ce parere am despre ele, i-am zis că are nişte produse foarte proaste”.

Femeia a întrebat-o atunci pe Dora cum a utilizat produsele. “Nu ţi-am explicat că produsele nu au apă şi se foloseşte o cantitate de 10 ori mai mică decât în cazul unui produs cosmetic obişnuit, cu mâinile ude pe faţa udă ?”, i-a zis.

Aşa că le-a mai dat o şansă. “Le-am mai încercat, folosind o cantitate cât un bob de mazăre, cu pielea umedă sau cu mâinile umede. Le-am folosit o zi, două, trei şi iată, după 20 de ani, sunt tot cu Hemel”, povesteşte Dora.

Fără substanţe sintetice

Produsele Hemel nu conţin apă, parfumuri, conservanţi, emulgatori, coloranţi, arome artificiale sau orice alte substanţe sintetice. “Apa reprezintă cel puţin 80% din toata compoziţia convenţională a produselor cosmetice similare, motiv pentru care pentru păstrarea acestora pe rafturile magazinelor un timp mai îndelungat se folosesc diferite “otrăvuri”, pentru a preveni alterarea cosmeticelor. La noi nu o să auzi de Peg-uri, parabeni, care sunt şi substanţe cancerigene, Dacă ne gândim câte produse cosmetice foloseşte o femeie… lapte de corp, crème, rujuri,etc. toate acestea conţinând, fiecare, substanţe nesănătoase care se depozitează în organism şi cauzează diverse boli.

Produsele noastre sunt100% naturale, 100% vegetale, 100% sănătoase, ideale pentru îngrijirea şi regenerarea pielii. Conţin doar miere, lăptişor de matcă, propolis, polen,ceară de albine, uleiuri esenţiale din plante, antioxidanţi puternici, enzime, vitamine, minerale, acizi graşi omega-3 şi omega-6”, spune managerul Hemel România.

Produsele sunt accesibile la preţ, adaugă aceasta. Iar despre raportul calitate-cantitate-preţ, nici nu mai discută. Încă o particularitate este termenul de valabilitate. “Deşi există un termen impus de lege, produsele noastre nu au, practic, dată de expirare pentru că nu îşi schimbă proprietăţile.”

De la călătorii cu microbuzul prin ţară la independenţă şi succes

În 2003, Dora Popovic înfiinţează Hemel în România. În 2005, la nivel de sistem de lucru Hemel Internaţional, ajunge primul om din lume ca volum de vânzări si dezvoltare.

A pornit la drum cu un schimb de haine în geantă şi un retroproiector la subraţ, umblând din oraş în oraş pentru prezentări.

“M-am dus în primul tur la Vâlcea, Sibiu, Cluj, Baia Mare, drumul meu spre casa natală, cu microbuzul. Apoi îmi făceam trasee prin toată ţara. Puneam câte un pion în fiecare oraş pe care ulterior îl dezvoltam. Primul bonus din firmă a fost de 5 euro. În 2005, aveam deja castig de mii de euro lunar şi 40.000 colaboratori ”.

Când şi-a cumpărat prima maşină, o Dacie Logan roşie, a fost cea mai fericită.

În câţiva ani a atins vârful şi a realizat tot ce şi-a dorit. Dar nu a fost deloc uşor. “Ca să atingi tot ce îţi doreşti trebuie să munceşti, nu doar să visezi”, spune Dora.

S-a dus la prezentare cu calendarul de perete

Pentru a ajunge un manager de succes, Dora s-a dedicat muncii, mereu cu gândul la cei doi copii de acasă. A fost ambiţioasă, dar şi creativă. Şi-a păstrat principiile şi determinarea pe tot parcursul acestor ani.

La început, când mergea la prezentări, avea emoţii că nu stăpânea totul ca alţii din domeniu . Îşi aminteşte că a mers la o prezentare cu calendarul de pe perete. “L-am pus pe masă, l-am întors pe spate şi am început să scriu pe el planul de marketing. Aşa m-am dus şi l-am agăţat în sală.”

Primul catalog Hemel România l-a făcut traducând numele ingredientelor si plantelor din sârbă, fără să stăpânească limba. “Ştiam ingredientele din compoziţie, aşa că am mers la bibliotecă şi am citit despre ele. Ce face busuiocul, ce face cimbrul? Aşa am reuşit să traduc primul catalog din sârbă în română. L-am multiplicat la tipografie, alb-negru. Aveam portbagajul plin de pliante trase la xerox”, spune Dora Popovic.

“Mi-am dorit şi îmi doresc tot timpul să transmit experienţa mea despre cele mai bune şi cele mai calitative produse cosmetice pentru starea de sănătate a pielii şi cred că am reuşit ce mi-am propus, iar armata de consumatori Hemel satisfăcuţi îmi dă dreptul de a susţine aceste afirmaţii”.

În aceşti ani, Dora a primit numeroase oferte de la firme recunoscute din domeniul cosmeticelor. Dar le-a refuzat cu tărie, de fiecare dată. “ Nu am plecat niciodată de la Hemel şi nici nu o voi face pentru că nu aş putea să las ce e mai bun şi să vorbesc despre produse în care nu cred”.

