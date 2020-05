Prețurile anumitor alimente au crescut „pe sub mână“

Prețurile anumitor alimente au crescut, in ultimele luni. De câte ori ați mers la cumpărături, fie în supermarket, fie în piață și ați avut senzația că vă întoarceți cu mai puține cumpărături achiziționate cu aceiași bani că înainte? Scumpirile la alimente sunt reale. Încă nu se văd în statistici, dar se simt „la buzunar“. Este posibil să constatăm prețuri mari la mărfurile de sezon, în special la legume și fructe. De exemplu, cireșele au prețuri uriașe în momentul în care apar pe piață, atingând chiar și 35 de lei pe kilogram.

Ulterior, prețurile se temperează. Acum se situează între 15-25 de lei pe kilogram. Pe măsură ce oferta este mai diversificată, iar cererea scade și prețurile se mai ajustează. Și căpșunele au prețuri piperate la început de sezon. După care, se temperează cererea și se intensifică oferta. Piața mai reglează din prețuri. La fel se întâmplă și cu cartofii noi. Acestea sunt scumpiri ocazionale. Sunt generate de momentul sezonier al apariției pe piață al legumelor și fructelor respective.

Există, însă, alt gen de scumpiri ireversibile. Este vorba despre alimentele din supermarketuri. Odată prețurile crescute, cu greu mai regresează. Ajustarea în sensul scăderii prețului se poate observa doar în cazul unor promoții.



Scumpiri la alimente, în supermarket



La nivel declarativ există supermarketuri care susțin că nu au scumpit produsele. Alte lanțuri de mari magazine au adăugat câțiva bani la prețurile de la raft.Unii dintre dumneavoastră simțiți scumpirile în supermarketuri. Retailerii adaugă sume mici la fiecare produs, astfel încât scumpirea unui singur aliment să nu fie vizibilă, la prima vedere. Au ajustat prețurile „pe sub mână“, în sensul creșterii. Adică, unele scumpiri sunt nesemnificative. Dar adunând scumpirile la toate produsele pe care le punem în coș se adaugă sume în plus considerabile la nota de plata. Nu știm dacă scumpirile sunt făcute pentru profitul supermarketului sau au fost operate de producătorii care au mărfuri în lanțurile de magazine. Știm doar că noi plătim și suportăm acele prețuri mărite la unele alimente.

GdS a efectuat un experiment, la fel ca în urmă cu trei ani. Am păstrat bonurile fiscale de la cumpărăturile efectuate în același supermarket, pe parcursul mai multor luni.

Am comparat prețurile la aceleași produse, de acelaşi gramaj și de la același producător. Am comparat prețurile la raft la produsele achiziționate în decembrie 2019 și în mai 2020. Am constatat diferențe de prețuri. În sensul că în mai 2020, unele produse de bază au fost mai scumpe decât în decembrie 2019.

La un singur produs achiziționat și în decembrie, și în mai se observă anul acesta o ușoară reducere a prețului. Este vorba despre zahărul tos de 1 kg. În decembrie costa 2,90 lei pe kilogram. Acum costă 2,50 lei pe kilogram.În rest, scumpirile au fost la toate produsele analizate care s-au regăsit pe bonurile fiscale vechi și pe cele din mai 2020.

Bonuri fiscale emise de acelasi magazin, la intervale de timp diferite



Ce scumpiri am identificat



Laptele UHT (grăsime 3,5%) costa în decembrie 4,90 lei pe litru. La același supermarket, aceeași marcă de lapte costa în mai 2020 exact 5,15 lei pe litru.Smântâna de 20% grăsime (370 de grame) costa pe finalul anului trecut 6 lei bucata. Patru luni și jumătate mai târziu, aceeași smântână are un preț ușor mărit la 6,25 lei pe cutie. Sana de 1 litru avea un preț de 5,90 lei pe recipient. Acum costă la raft 6,20 lei bucata. Nu doar lactatele au prețuri mai mari la raft. Alte produse au fost scumpite semnificativ. Cerealele ambalate la pungă de 500 de grame costau în decembrie 9,85 lei pe bucată.

În mai 2020, costă 10,20 de lei pe bucată. Pulpele de pui dezosate (produse de aceeași firmă) costau în decembrie 21,70 lei pe kilogram. În mai, la același supermarket, prețul este de 22,90 lei pe kilogram. Până și ciocolata cu lapte are prețuri în creștere. În decembrie, ciocolata costa 3,15 lei bucata. Acum, același sortiment de ciocolată cu lapte, de același gramaj, costă 3,65 lei pe bucată. Același sortiment de salam canadian costă în decembrie 17,6 lei pe bucată. În mai este ușor scumpit la 17,7 lei pe bucată.



Există și produse mai ieftine la magazinul de cartier decât la supermarket



Diferențe semnificative sunt și la alte alimente în supermarket față de magazinul de la colțul străzii. În sensul invers. Adică în supermarket, unde volumul tranzacționat dintr-un produs este mare, te aștepți ca prețul pe unitatea de produs să fie mai scăzut. Nu și la un sortiment de pâine feliată. La magazinele de cartier, pâinea feliată de 400 de grame, a unui producător român, costă 1,5 lei bucata. La supermarket, același sortimente de pâine, de aceeași greutate, de la același producător costă 2,55 lei bucata.