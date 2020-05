Vintage Salon, un barbershop perfect adaptat măsurilor Covid

Vintage Salon, un salon craiovean de frizerie existent de trei ani pe piață și destinat exclusiv bărbaților, s-a redeschis în forță pe 15 mai, după perioada de pauză impusă de măsurile luate în contextul epidemiei de coronavirus. Semn că mulți au simțit acut lipsa unei tunsori realizate de mâna unui specialist, Vintage a reînceput activitatea cu o săptămână „sold-out”. Clienții s-au înghesuit la programări, astfel că echipa a lucrat neîncetat.

Important este că toată lumea se simte în siguranță la Vintage Salon. Atât echipa, cât și clienții. Măsurile de protecție luate de barbershop respectă îndeaproape toate recomandările autorităților.

Măsuri de protecție anti-Covid

Accesul în salon se face numai pe baza unei programări. Aceasta se poate face foarte simplu, pe https://novabooker.ro/vintagesalon.

La intrarea în salon există dezinfectant, fiecare client fiind îndemnat să îl folosească.

Atât frizerilor, cât și clienților li se ia temperatura cu un termometru non-contact. Este obligatorie purtarea măștilor de protecție și a mănușilor. În cazul în care clienții nu au, salonul le pune la dispoziția acestora. Toate instrumentele sunt și ele atent dezinfectate, la fel ca scaunele.

„Ne-am mărit și durata acordată unei programpri pentru a avea timp după fiecare client să dezinfectam instrumentarul. Noi ne-am luat toate măsurile de protecție pentru binele tuturor, îi rugăm pe clienți să facă același lucru”, transmite Marius Năstase, managerul salonului.

Dacia din 1973, vedeta salonului

Clienții Vintage Salon sunt întâmpinați, înaintea frizerului, de o Dacie din 1973, achiziționată de Marius de la un prieten și personalizată cu stickere legate de salon. „Se potrivește cu numele nostru și dă o notă originală. Uneori o mai scot la plimbare prin oraș, e perfect funcțională”, spune acesta.

Dacia din anii 70, o emblemă Vintage Salon.

Cei din echipa Vintage Salon sunt tineri și foarte pasionați de jobul lor. Merg periodic la cursuri și specializări și cred că perfecționarea e un proces continuu. Și în această meserie, ca și în altele, farmecul e să ai mereu ceva nou de descoperit.

„Oferim aceleași servicii ca înainte, numai că suntem atenți la siguranța clienților și a echipei. În plus, acum două luni, chiar cu puțin timp înaintea suspendării temporare a activității ca urmare a izbucnirii epidemiei, am renovat salonul și ne-am reinventat. Venim cu un aer fresh și cu mult chef de tuns. Am dus dorul foarfecelor în perioada aceasta!”

Îi găsiți pe cei de la Vintage Salon pe Facebook, pe Instagram și pe Novabooker, pentru programări.

Programări se pot face și la numărul: 0351.808.818

Adresa:

Craiova, strada Calea București, nr. 105 Bl A1 Sc. 2