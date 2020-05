Craiova se pregătește să repornească economia

Economia Craiovei la scară mică începe să se „dezghețe“, în aşteptarea sfârșitului stării de urgență. Perioada de repaos pe care au avut-o firmele a căror activitate a fost închisă prin decret prezidențial este folosită de mulţi antreprenori pentru a schimba logistica necesară adaptării la noile condiții.

Firmele din industrie au repornit „motoarele“, deși nu la turația de dinainte de coronacriză. De exemplu, Ford lucrează într-un singur schimb, față de trei schimburi, înainte de pandemie. Ceea ce înseamnă că și producția se situează la o treime din capacitate. Odată cu Ford, produc și furnizorii de pe platforma industrială a Craiovei. Unii dintre ei nu au oprit deloc producția. La fel ca alte firme mari din industrie.

Acum este rândul firmelor mici să își reia afacerile. Mai multe firme din categoria IMM-urilor din domeniul HORECA (hoteluri, baruri şi restaurante), şi nu numai, vor să-şi redeschidă afacerile. Este vorba de terase, frizerii, saloane de înfrumusețare, cofetării, dar și alte firme se gândesc să își întâmpine clienții după 15 mai.

Terasele în aer liber speră să fie primele care își deschid porțile pentru clienți. Antreprenorii îndrăzneți deja iau măsuri pentru deschiderea teraselor, în condiții de siguranță pentru clienți și angajați. Mulți își modifică mobilierul, își distanțează mesele etc.



Unele frizerii deschid de vineri sau de sâmbătă



Printre cele mai așteptate mici unități care să se deschidă sunt frizeriile. Acestea nu duc lipsă de clienți. Cererea este ridicată în acest domeniu de activitate. Unele au anunțat deschiderea pentru vineri sau sâmbătă. Accesul se face doar cu programare, pentru a nu se forma cozi. Unele dintre frizerii și saloane de înfrumusețare au anunțat pe rețelele de socializare că vor deschide în weekendul care vine.

„În două ore de la publicarea anunțului am făcut programări pentru două zile. Abia așteaptă oamenii să începem activitatea. Vom respecta toate normele legale care se impun“, a spus o coafeză.



Terasele fac modificări logistice, pentru a-și putea primi clienții



Încă un domeniu în care ar exista cerere din partea clienților este cel de baruri și terase. Cu toții așteaptă să deschidă și fac modificări. „Ne pregătim să deschidem terasa, atunci când se va permite acest lucru. Nouă ne permite spațiul să aranjăm câte o masă în fiecare modul, la distanță una de alta. Vom asigura măști și dezinfectant la intrare. Așteptăm, însă, noile directive de la guvern. Vom respecta întocmai directivele și obligațiile legale. Avem și două saloane care permit distanțarea: Epoca Steak House și Epoca Agape. În plus, față de măsurile de distanțare, intenționez să cumpăr un aparat pentru testarea temperaturii clienților. De asemenea, am în gând testarea angajaților pentru coronavirus”, a spus Ramona Berceanu, de la Epoca Steak House.

Ea a menționat că cerere există în piață pentru astfel de servicii. „Clienții noștri au ținut legătura cu noi și ne întreabă în permanență când deschidem“, a mai spus reprezentanta grupului Epoca.

Economia Craiovei. Conceputul „take away“, tot mai des întâlnit



Și în centrul vechi al Craiovei, afacerile ar vrea să prindă viață cât mai curând. Terasele pot deschide dacă păstrează distanța legală și respectă toate condițiile prezente și cele care vor fi anunțate la final de săptămână. Unele terase dezvoltă conceptul „take away“ (cumperi și pleci – n.r.), care este tot mai dezvoltat în zona produselor alimentare, în ultima perioadă. De exemplu, Gelateria Theodor Caffe din centrul vechi a anunțat pe pagina de Facebook că va deschide din 15 mai. „Produsele noastre vor fi disponibile prin take away”, informează gelateria.

Tot la conceptul take away se gândește și antreprenorul care deține cafeneaua „One Caffe&Pizza“, în Galeriile Auchan. El a precizat, pentruy GdS: „Aș dori să redeschid afacerea, dar deocamdată nu este posibil. Așteptăm cu mare interes reglementările. Voi discuta să văd dacă am posibilitatea legală să deschid cafeneaua în stilul take away. Să pun plexiglas și tot ce este nevoie. Clientul să vină, ia cafeaua și pleacă. Atunci când ni se va permite să deschidem cu totul am gândit cum să aranjez mesele, astfel încât să respectăm distanța și tot ce se impune”.

Până la următoarele reglementări, în mall-uri pot deschide de pe 15-16 mai, doar cei care au ieșire direct în stradă.



Un antreprenor a capitulat. Nu mai redeschide terasa



Am întâlnit și o firmă care a decis că nu mai deschide deloc terasa în spațiul pe care îl avea închiriat. Antreprenorul a precizat că a luat decizia de a nu mai deschide după ce proprietarul spațiului a refuzat să îi facă reduceri la costurile cu chiria, în condițiile în care afacerea sa era închisă de două luni şi producea doar costuri.

Antreprenorul va disponibiliza cei patru angajați, de luna viitoare, și se gândește dacă își relochează afacerea sau renunţă la spațiu. Pierde antreprenorul, pierd angajații, pierde proprietarul, care nu a dorit să renegocieze chiria, pierde și statul impozite și taxe.

Restaurantele așteaptă și ele noile reglementări pentru a reporni activitatea. Două luni de oprire a activității și-au pus amprenta serios asupra veniturilor și a costurilor.