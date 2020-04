Jurnal de antreprenor. SPIACT Craiova întâmpină sincope în aprovizionarea cu piese

Astazi prezentam o noua firma, la rubrica Jurnal de antreprenor. SPIACT Craiova activează în domeniul automatizărilor feroviare. Activitatea firmei se desfășoară pe două paliere. Pe de o parte, produce echipamente de dirijare și urmărire a trenurilor, utilizate în siguranța ferioviară. Pe de altă parte, firma realizează construcții montaj pe obiectul său de activitate, în sensul că montează echipamentele de dirijare feroviară pe care le produce.

Societatea are 103 angajați. Până acum, au fost luate măsurile obligatorii de siguranță, în situația de urgență impusă de stat. „Nu am întrerupt activitatea. De săptămâna viitoare, cine dorește, își ia concediu de odihnă. Mai sunt cazuri deosebite, în care oamenii nu au mai putut veni la muncă. Este vorba despre persoane care au părinții în spital, de părinți ai căror copii s-au întors din Marea Britanie și sunt izolați. Mai sunt persoane care fac naveta cu trenul. Am separat fluxurile de producție și orele de intrare la lucru sunt diferite, conform cerințelor legale. Unii vin la 8.00, alții la 8.30, iar alții la ora 9.00“, a spus Laurențiu Dinu, administratorul SPIACT Craiova.

Firma craioveană lucrează la sistemul de cale ferată de pe Coridorul IV, între Arad și Deva. „Șantierele sunt deschise. Lucrăm cu FCC și Astaldi. Ministrul Transporturilor ne-a solicitat să lucrăm, atâta timp cât se poate“, spune antreprenorul.



Problemele cauzate de situația de urgență



Antreprenorul craiovean susține că principala sincopă în această perioadă este aprovizionarea cu mateiale.

„Sunt din ce în ce mai mari probleme cu furnizorii. Unii au închis activitatea. Sunt depozite mari de materiale care și-au închis activitatea. Ne aprovizionăm cu dificultate cu vopsea și cu materiale feroase, cum ar fi oțel, cornier. Pentru a realiza un produs complex, cu valoare adăugată mare, este nevoie de foarte multe produse. Iar dacă îți lipsește un singur reper nu poți să faci produsul. Trebuie să închizi fabrica, dacă nu ai un singur subansamblu. Încercăm să găsim alți furnizori. Însă alți furnizori măresc prețurile. Suntem clienți noi și ne supunem situației generale“, a menționat Laurențiu Dinu.

Administratorul SPIACT a precizat că, în condițiile în care se scumpesc materialele necesare producerii echipamentelor, firma nu poate solicita bani în plus pe lucrări și echipamente, în contractele aflate în derulare.

„Încă o problemă este aceea că la toate contractele pe care le avem pe Coridorul IV avem prețuri fixe. Sunt lucrări pe proiecte cu fonduri europene și nu se pot modifica prețurile pe durata contractului. Acestea sunt cerințe ale Uniunii Europene și trebuie respectate. Încercăm să acoperim altfel pierderile. Fie printr-o creștere a productivității, fie prin optimizarea producției. Alte căi nu există. Marjele de profit vor fi afectate, pe segmentul de construcții montaj“, a explicat administratorul SPIACT.

Pe partea de producție, firma craioveană are goluri legate de fluctuația cererii. Fabrica este expusă pe clienți de stat, din zona CFR, astfel că producția depinde de cererea din sfera căilor ferate. „Lucrăm cu clienți din zona de stat, care până acum nu au bugetele aprobate pe anul 2020. De aceea, la noi oamenii își mai iau concedii de odihnă în prima parte a anului, iar în vară vin la lucru și primesc bonusuri. Situația generală ne va afecta cifra de afaceri și profitul. Anul trecut, am avut o cifră de afaceri de 6,5 milioane de euro. Anul acesta vor fi scăderi”, a precizat Laurențiu Dinu.



Ce se poate întâmpla pe viitor



Din punctul de vedere al administratorului SPIACT, business-ul firmei va fi afectat anul acesta. Și la nivel macroeconomic ar fi scăderi cu 5-10% ale PIB, în estimările antreprenorului. „Nu știu în acest moment cum va fi evoluția economiei. Dar în condițiile în care CFR SA are cu 300-400 de trenuri mai puțin pe zi, este normal ca activitatea să fie încetinită și la acea taxă de utilizare a infrastructurii – TUI să fie încasări mai mici. La fel și la CFR Călători, unde circulau înainte 1.200 de trenuri pe zi. Iar acum sunt cu circa 400 mai puține. Această scădere se va reflecta și la partenerii de afaceri, cum este SPIACT“, a mai menționat Laurențiu Dinu.