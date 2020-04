Cine suspendă popririle pe conturile debitorilor

Popririle pe conturile debitorilor catre ANAF au fost suspendate prin OUG nr. 29/2020, pe perioada situației de urgență. Nu vor fi reluate aceste popriri nici în termen de 30 de zile după încheierea situației de urgență. Este nevoie de unele clarificări legate de situația instituirii și sistării popririi pe conturi. O cititoare GdS a întrebat la redacție cine îi sistează poprirea pe salariu. La finalul lunii martie, firma la care lucra încă îi mai reținea o treime din salariu, sub forma popririi.

Un alt cititor GdS a intrebatr daca banca ii poate face poprire pe salariu, in cazul in care el este in somaj tehnic si primeste 75% din salariu. Persoanele carora li se reduc veniturile pot cere la banca suspendarea platii ratelor, conform OUG 37/2020. Daca banca ii aproba aceasta derogare, tocmai pentru ca debitoirulkui sau unuyi membrui al familiei sale i-a scazut venitul, atunci creditorul nu ii poate face poprire pe cont.



Ce spune legislația



În OUG nr. 29/2020 prevede la art. VII, aliniatul (3) că „se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală“.

Actul normativ prevede expres cine suspendă poprirea. „Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale“, se arată în OUG nr. 29/2020. Cu alte cuvinte, cade în sarcina terților să suspende popririle pe perioada situației de urgență, fără să aștepte vreun document de la ANAF. Este vorba despre angajatori, bănci și casele de pensii.



Fiscul nu calculează dobânzi și penalități pentru obligațiile neachitate



Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 (18 martie 2020) şi neachitate până la încetarea măsurilor de urgență nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. Acele accesorii se aplicau conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligaţiile fiscale despre care am vorbit mai sus nu sunt considerate obligaţii fiscale restante. Măsurile fiscale prevăzute mai sus (sistarea popririlor și necalcularea accesoriilor) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.



Fiscul trimite în continuare somații și titluri executorii



Fiscul doljean trimite în continuare somații de plată către debitori. Și titlurile executorii sunt transmise. Însă nu se trece și la poprirea conturilor. OUG prevede că se suspendă popririle pe conturi sau pe salarii pentru creanțele bugetare, dar nu prevede că nu mai pot fi trimise somații.



Firmele și persoanele fizice care au venituri ar fi bine să își achite dările la termen

Cei care nu își plătesc debitele la timp în această perioadă le vor avea scadente pe toate la 30 de zile după situația de urgență. De protecția OUG nr. 29/2020 vor beneficia datornicii pe perioada situației de urgență, plus încă 30 de zile de la data încetării acesteia. După aceea, toate obligațiile vor deveni scadente. Firmele și persoanele cu datorii vor trebui atunci să plătească și popririle, și accesorii și obligațiile de plată curente.

Cei asupra cărora se îndreaptă noi somații de plată și titluri executorii în această perioada le vor avea de plată după ce se încheie măsurile de protecție. Cei care au resurse financiare în această perioadă ar fi bine să își achite la timp dările către stat. Dar și sumele restante către alti creditori. Cum ar fi catre banci. Dacă amână plata, le va fi foarte greu să se descurce după ce expiră toate măsurile de protecție fiscală. Aceste masuri oferite de legislaţia specială din acest an sunt pe perioada limitata.

Pe lângă restanțele la plata creanțelor bugetare, firmele sau persoanele fizice cu activitate economică vor avea de achitat și debitele curente.