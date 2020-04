Deputații au votat amânarea ratelor bancare, facilități fiscale pentru firme și amânarea facturilor la utilitati

Camera Deputaților a votat vineri mai multe legi inițiate de parlamentari PSD, Pro România și ALDE prin care sunt instituite o serie de facilități fiscale pentru firmele afectate de criză, printre care amânarea plății CAS și CASS, posibilitatea amânării plății utilităților (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV) pentru trei luni. Dar s-a votat și o nouă variantă a legii care permite amânarea ratelor bancare pentru 9 luni. În forma adoptată de Parlament, indiferent de credit, nu se capitalizează dobânda, transmite DIGI24.

Amânarea ratelor pentru 9 luni, fără dobândă

În forma adoptată de Camera Deputaților, va putea opta pentru amânarea ratelor orice persoană fizică sau juridică. In OUG adoptata de guvern se precizeza ca trebuie să fie afectată de criza COVID. Amanarea ratelor are loc pentru o perioadă de 9 luni, iar la credit nu se va capitaliza dobândă în această perioadă. In varianta guvernului nu se capitalizează dobândă doar la creditele ipotecare.

Cum se va face amânarea ratelor bancare

„Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare. Dobânda datorată de debitori, precum şi comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare”, prevede proiectul de lege adoptat, prezentat de Agerpres.

Un amendament introdus de deputaţi menţionează că „orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub

incidenţa moratoriului şi se suspendă până la 31.12.2020″.

Ce debitori sunt eligibili

Potrivit proiectului, sunt eligibili debitorii care nu înregistrează întârzieri la plată, reprezentând principal şi/sau dobândă, în relaţie cu creditorii, mai mari de 90 de zile, cu excepţia celor care se află în procedura de executare silită, în procedura de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.

„Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii, cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să trimită băncilor o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că veniturile sau încasările s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare. Debitorul răspunde în condiţiile legii pentru corectitudinea informaţiilor furnizate băncilor în declaraţia pe proprie răspundere”, se mai arată în proiect.

Sunt exceptate Casele de Ajutor Reciproc

Creditori sunt considerate instituţiile de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă 99/2006, instituţiile financiare nebancare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României, cu excepţia Caselor de Ajutor Reciproc, precum şi entităţile înregistrate care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

Debitori sunt considerate persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, asociaţiile, fundaţiile, profesiile libere şi cele care se exercita în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, întreprinderile mici şi mijlocii care sunt părţi într-un contract de credit sau de leasing, transmite Agerpres.

Amânari la plata contribuțiilor la CAS si CASS

Deputații au votat favorabil și proiectului de lege care prevede o serie de facilităţi fiscale, printre care amânarea de la plata CAS și CASS pentru firmele afectate de criză (care au venituri sau încasări diminuate cu 15%) şi reeşalonarea plăţilor pentru o perioada de 6 luni.

Potrivit proiectului, iniţiat de PSD, ALDE şi Pro România, „la cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020”.

Contribuabilul cere plata esalonata a contributiei

„La cererea contribuabilului, operator economic, plata contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eşalonat, în următoarele şase luni ulterioare încetării facilităţii instituite la lit. a), în proporţie de 50% din volumul total scadent. Facilităţile prevăzute la alin. 1 şi 2 se acordă sub condiţia păstrării valabilităţii contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioada de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Pe perioada acordării facilităţilor de la alin. 1 şi 2, salariaţii beneficiază de vechime în muncă, iar contribuţiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat”, se arată în proiect.

Iniţiativa legislativă prevede, de asemenea, că, la cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna martie 2020.

De asemenea, contribuabilii operatori economici ar urma să nu plătească dobânzi sau penalităţi de întârziere pentru perioada în care plata contribuţiilor este amânată.

Pot cere amanarea platii facturilor de utilitati

Conform legii adoptate de Parlament, pot solicita amânarea facturilor la utilități perosanele fizice și juridice pentru o perioadă de 3 luni, urmând ca ulterior restanțele să fie plătite eșalonat pentu 12 luni.

„La cererea beneficiarului, persoane fizice şi operatori economici, se amână la plată, pentru o perioada de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV) pentru toţi beneficiarii de astfel de servicii de pe teritoriul României. La expirarea perioadei de trei luni, beneficiarii de servicii de utilităţi vor plăti sumele scadente, eşalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere. Furnizorii de servicii de utilităţi vor eşalona debitele restante fără a depăşi raportul de 1/12 pe lună”, se precizează în proiectul de lege, mai informeaza DIGI24.

Legile vor fi contestate la CCR

Liberalii au anunțat că vor contesta la CCR legile adoptate astăzi de Parlament. În această situație, după ce se pronunță judecătorii Curții, legile vor merge la promulgare, catre presedinte.

Liberalii au avertizat că cele două inițiative legislative vor avea efecte dezastruoase pentru economiei.