Romnicon a dezinfectat gratuit taxiuri ale tuturor operatorilor din Craiova

În contextul crizei provocate de COVID-19, exemplele de solidaritate și dovezile de spirit civic sunt nu doar o gură de aer și o lecție despre umanitate, ci și semnul că, uniți, devenim mai puternici. Un astfel de exemplu este și gestul cunoscutei companii de taxi Romnicon, care a venit în sprijinul tuturor taximetriștilor din Craiova cu o acțiune de dezinfectare a mașinilor din oraș, în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

Inițiativa Romnicon nu s-a rezumat doar la taxiurile firmei, ci s-a adresat tuturor operatorilor de taxi din Craiova. Dezinfectarea este gratuită și este realizată de o firmă specializată la care a apelat conducerea Romnicon.

„Ne pasă de clienții și colaboratorii noștri. Datorită lor suntem numărul 1 de atâția ani pe piață și ne-am construit un nume în Craiova. Sănătatea este prioritară pentru noi în aceste momente, iar acțiunile de acest fel vor continua“, au transmis reprezentanții firmei Romnicon. Aceștia estimează că aproximativ 70% din taxiurile din Craiova au venit marți la acțiunea de dezinfectare.

„Am oferit gratuit dezinfectarea suprafețelor de contact din autovehicule, printr-o firmă specializată. Vom mai face astfel de acțiuni în mod sistematic în această perioadă, cât timp va fi nevoie. Am chemat prin dispecerat toate mașinile noastre, am anunțat pe rețelele de socializare, am luat legătura și cu celelalte dispecerate ale companiilor din oraș. Siguranța oamenilor este o prioritate pentru toți“, au mai spus cei de la Romnicon.