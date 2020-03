Saycheese, prăjiturile care te invită să zâmbeşti

Andreea Drăgoianu a fost mereu atrasă de arome şi gusturi, de experimente culinare noi, de culorile şi texturile dintr-o farfurie. Cu aproape 3 ani în urmă, a început să scrie despre pasiunea sa pe un blog, iar apoi s-a hotărât să meargă mai departe. A depus un proiect pe fonduri europene pentru un start-up în lumea prăjiturilor. A ales o nişă neexploatată pe piaţa locală: cheesecake-ul. Râdem împreună când aflăm motivul. A început să fac cheescake-uri fără coacere acum câţiva ani, din frustrarea că nu îi ieşeau prăjiturile coapte.

“Colegii si prietenii mi-au fost cobai 2 ani şi m-au ajutat să îmi perfecţionez reţetele”, spune ea.

Aşa a luat naştere Saycheese Craiova, locul unde pofta vine… zâmbind.

Cofetăria care celebrează cheesecake-ul

Plină de viaţă şi optimism, Andreea şi-a luat inima în piept şi, într-o zi, şi-a spus că e timpul să încerce. Într-o ţară în care să îţi transformi pasiunea în business nu e uşor deloc, ea şi-a ales unul dintre cele mai provocatoare domenii, cel al alimentaţiei publice. “S-a ivit ocazia şi am accesat fonduri europene prin Start Up Plus, cu ajutorul ARoTT Craiova”. În timpul în care a aşteptat finanţarea, a cautat o parteneră care să acopere partea de prăjituri coapte. Astfel s-a întâlnit cu asociata sa din prezent, Cerasela Radu. După ce au ajuns la concluzia că perspectivele lor se suprapun şi această colaborare va fi de bun augur, s-a creat inevitabila chimie prezentă în orice relaţie de succces. În luna decembrie a anului 2019, a deschis cofetăria care celebrează cheesecake-ul în toate formele sale, fără a neglija, însă, şi alte prăjituri îndrăgite, precum clasicul ecler.

Saycheese se află în Aliss Shopping City, lângă locul de joacă, şi este colţul magic al iubitorilor de savoare. “Ne-am orientat de la bun început către prăjiturile personalizate în functie de gustul clientului: mai dulci, mai sărate, poate acrişoare sau cu extra ciocolată. Nu facem prăjituri industrializate”, spune Cerasela Radu.

Una dintre vedetele vitrinei este cheesecake-ul cu măr şi caramel sărat, cu care Andreea îşi răsfăţa prietenii încă dinainte de a deschide cofetăria şi care a cucerit într-o clipită admiraţia tuturor papilelor gustative care i-au ieşit în cale. “Toţi apropiaţii mei adoră acest cheesecake, deşi este într-o strânsă competiţie cu Trio de ciocolată, alta dintre specialităţile casei.”

Ingrediente premium şi furnizori români

Ingredientele folosite sunt de cea mai bună calitate, naturale, iar produsele arată spectaculos. “Folosim numai unt cu 82% grăsime, smântâna pentru frişcă are peste 40% grăsime. Fructe de pădure, dulceaţă şi materie primă luăm de la furnizori români, tot anteprenori aflaţi la început de drum”, menţionează Cerasela.

Produsele Saycheese au un gust natural, iar Andreea explică felul în care ajunge la gustul cu care îşi “semnează” prăjiturile: “Încercăm să le explicăm clienţilor specificul cofetăriei noastre. Celebrăm cheesecake-ul, aşadar este normal să simta crema de brânză în prăjituri. De asemenea, este perfect normal să nu simtă dulcele acela înecăcios şi artificial, deoarece la noi adaosul de zahăr este aproape de zero. Ne ajutăm de ingredientele folosite, le mixăm, adăugam esenţe, suc de fructe, până ajungem la gustul pe care ni-l dorim!”