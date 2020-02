Magic Hobby, locul unde pasiunea e la ea acasă

Când creezi un lucru cu propriile mâini, creezi, de fapt, o magie. Este crezul care a purtat-o pe Ramona Mironeasa pe drumul unei afaceri care se împleteşte cu pasiunea şi, mai mult, încurajează oamenii să îşi urmeze propriile pasiuni.

Ramona Mironeasa a fost mereu îndrăgostită de croşetat. Îşi aminteşte de căciuliţele făcute pentru copiii săi şi jucăriile croşetate cu mare drag. Pentru că nu găsea mereu toate materialele pe care şi le-ar fi dorit, i-a venit într-o zi ideea să deschidă o mercerie. Dar gândul i-a zburat mai departe, către un locşor magic unde oamenii să găsească tot felul de materiale pentru proiecte handmade. De la vopsea pentru picturi, inclusiv pe textile, până la cele necesare pentru tehnica decupajului sau modelaj.

Magic Hobby este locul unde puteţi găsi tot felul de materiale pentru proiecte handmade 1 de 7

“Când eu făceam ceva, chiar la nivelul meu de amator, chiar dacă avea o mulţime de defecte şi poate nu arăta strălucit, mie mi se părea o magie. Hobby-urile acestea creative sunt chiar magice.”

Ateliere de creaţie în magazin

Aşa a apărut pe Calea Bucureşti magazinul Magic Hobby. Era anul 2014. Din noiembrie, în Craiova există şi un al doilea magazin, unde au loc şi ateliere de creaţie, în general sâmbăta, im cadrul carora participantii realizeaza obiecte cu diverse tehnici handmade.

“De când am deschis magazinul, îmi place să cred că am reuşit să şi educăm clienţii in materie de handmade. La început, cand ne treceau pragul clientii vedeau la noi in rafturi tot felul de borcanase cu vopsele şi adezivi. De la un simplu raspuns la întrebarea: Ce e în borcănaşele astea? am ajuns să îi ajutăm pe oameni să îşi descopere noi pasiuni. Le explicam, le şi arătam o lucrare sau două făcute chiar de mine cu respectivele materiale. Şi încercau. De la această simplă întrebare, unele cliente au ajuns să facă acum adevărate opere de artă cu diverse tehnici. Fie că vorbim de decupaj ( tehnica şerveţelului), de modelaj, de obiectele din fetru. Pe lângă materiale, la noi în magazine găsesc şi idei, sfaturi şi toată susţinerea noastră. Se ştie ca lucrul făcut manual este o adevarată terapie de relaxare, antistres şi ne bucurăm că oferim mijloacele necesare acestei bucurii pe care o oferă lucrul făcut de mână.”.

Cadouri şi decoraţiuni magice

Cum nu toată lumea se pricepe să facă lucru manual sau e atras de aceasta activitate, Ramona a decis, după ceva timp, să introducă în magazin şi obiecte gata făcute, decoraţiuni pentru propriul cămin sau potrivite pentru a fi transformate în cadouri. “Încercăm să alegem obiecte aparte şi convenabile ca preţ.”

În general, cei de la Magic Hobby urmăresc să îşi adapteze oferta în funcţie de sezon. “Acum se caută foarte mult florile de săpun, avem tot ce trebuie pentru aranjamente, cutii foarte frumoase, bureţi”, spune Ramona.

Pentru cei care îşi pregătesc nunta, magazinul poate fi un popas inspirat în timpul verii. Viitorii miri pot găsi o mulţime de lucruri care să le servească pentru aranjarea sălii şi a meselor invitaţilor, să confere personalitate şi să umple un colţ de lume într-un tablou cu scântei de magie.

În timpul iernii, globuri şi alte lucruşoare specifice Crăciunului degajă spirit de sărbătoare peste tot în magazin, aşteptând oameni frumoşi care să le preţuiască şi să le dăruiască.

Magia e în aer la Magic Hobby. Se simte de cum îi calci pragul.

Pagina de Facebook Magic Hobby

Magazinele Magic Hobby se află pe Calea Bucuresti, nr. 50, bl A5 şi Calea Severinului nr. 18B, bl. R31, parter.