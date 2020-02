EEG, la Centrul Medical Phoenix – Medicover

Electroencefalografia (EEG) este, în prezent, cea mai importantă metodă de diagnostic a epilepsiei şi modalitate de diferenţiere a bolilor nonepileptice (tulburări de memorie – Alzheimer, sincope, migrenă cu aură, tulburări de somn). EEG este folosită pentru a pune diagnosticul de certitudine în stările sincopale şi în alterări ale nivelurilor de conştienţă, cum se întâmplă la pacienţi care au momente de dezorientare sau absenteism de scurtă durată. Cu sau fără cădere de la propria înălţime. Când pacientul acuză stări de leşin, cefalee, are simptome pe care nu şi le poate explica, precum halucinaţii vizuale sau auditive, şi nu este o problemă psihiatrică, ar trebui să fie evaluat şi prin EEG, explică dr. Alisa Popescu, medic neurolog în cadrul Centrului Phoenix Medicover.

Phoenix Medicover, centru de monitorizare a epilepsiei

Din ianuarie, investigaţia video EEG este accesibilă pacienţilor clinicii Phoenix Medicover din Craiova. „EEG oferă informaţii importante pentru evaluarea şi managementul pacienţilor ce suferă de epilepsie, ce poate deveni invalidantă pentru pacientul cu crize frecvente. E important să diagnosticăm afecţiunea din timp ca să nu evolueze spre o boală care nu mai răspunde la tratament. EEG înregistrează activitatea electrică generată de creier. Este o investigaţie sigură pentru pacient. Nu doare şi nu iradiază“, explică dr. Alisa Popescu, specialistul Centrului Medical Phoenix, cu competenţă EEG. Investigaţia nu presupune timpi de aşteptare, cum se întâmplă în cazul altor investigaţii, precum RMN şi CT, şi oferă informaţii în timp real despre funcţionarea creierului. În plus, costurile accesibile sunt uşor de suportat de către pacient.

Phoenix Medicover dezvoltă noi specialităţi

Infrastructura dezvoltată în cadrul clinicii Phoenix este de mare ajutor pentru pacienţii care nu aveau opţiuni în zona Olteniei. Centrele de monitorizare prelungită sunt necesare pacienţilor cu epilepsie. Monitorizarea în alte oraşe, precum Bucureşti sau Timişoara, devenea anevoiasă, mulţi dintre pacienţi ajungând să îşi neglijeze boala.

„Anul 2020 înseamnă pentru Phoenix Medicover dezvoltarea de noi specialităţi şi direcţii pentru a veni în întâmpinarea numeroşilor pacienţi din zona Olteniei. Toate acestea sunt susţinute de aparatură medicală de ultimă generaţie“, transmite dr. Ionuţ Vasile, directorul executiv Phoenix Medicover.

În România, numărul persoanelor care suferă de epilepsie este, conform datelor existente, de 200.000. Însă cifrele sunt subevaluate, atrag atenţie specialiştii, care accentuează importanţa diagnosticării precoce a afecţiunii pentru accesul la tratament din timp. Cu cât boala este diagnosticată mai târziu, atrage atenţia dr. Alisa Popescu, medic neurolog în cadrul Centrului Medical Phoenix, cu atât ea riscă să devină invalidantă din cauza crizelor care pot deveni mai frecvente şi mai puternice.

Când e indicată EEG

EEG nu se face doar în caz de convulsii şi tremur, unde manifestările sunt clare, spune neurologul Alisa Popescu. Sunt şi forme mai uşoare care trebuie investigate neurologic mai atent. „Am avut o pacientă care fusese anterior la foarte mulţi cardiologi până să ajungă la neurolog. Făcea nişte sincope şi toată lumea credea că sunt de origine cardiacă. De fapt, erau crize epileptice mai uşoare“, povesteşte dr. Alisa Popescu.

Video EEG este evaluarea recomandată la nivel mondial de neurologi ca evaluare standard pentru depistarea epilepsiei. „În momentul în care există o suspiciune, pacientul are şi clinic nişte manifestări, dar nu îşi poate da seama. De exemplu, un pacient poate să înceapă să se uite într-o parte şi să nu realizeze. Un pacient îi poate spune medicului că nu a dormit în timpul monitorizării, dar neurologul vede clar pe video semnalele care indică opusul“, spune medicul specialist Alisa Popescu.

Investigaţia nu are contraindicaţii. Testul este adaptat dacă există o afecţiune preexistentă, însă oricine, cu orice patologie, poate face această investigaţie dacă are recomandare de la neurolog. În plus, pacientul nu necesită niciun fel de pregătire prealabilă pentru test, urmându-şi rutina zilnică.