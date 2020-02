07Funerare Natalya, unica agenţie funerară din Dolj inclusă în primul dispecerat din domeniu

Un proiect aparent neobişnuit, dar care se dovedeşte de mare ajutor în momente grele, 07FUNERARE este primul dispecerat funerar din România şi un model de business care vine să stabilizeze un domeniu în care durerea ajunge să fie adesea exploatată de firme înfiinţate peste noapte, cu servicii de o calitate îndoielnică.

07FUNERARE este o echipă formată din firme funerare atent selectate din fiecare oraş, care creează împreună o reţea de furnizori de încredere, cu experienţă în domeniu. În Dolj, echipa este reprezentată de o singură agenţie, firma Natalya Craiova, care a intrat în acest proiect în luna decembrie a anului 2019.

Cum funcţionează dispeceratul

Reprezentanţii Natalya Funerare explică mecanismul dispeceratului: „Practic, formezi 07, apoi scrii literele cuvântului “funerare”. Apare, astfel, numărul 073837273. Sau se poate apela numărul rapid 0219766. 07FUNERARE este un call center la care răspunde cineva în permanenţă. Există o singură agenţie de servicii funerare în fiecare judeţ, iar cazurile sunt repartizate în funcţie de localitate către agenţia care se ocupă de acea zonă. Proiectul acoperă toată comunitatea europeană“, spune Ionela Mihaela Corneanu, administratorul firmei.

Reprezentanta societăţii craiovene explică de ce a fost atrasă de acest proiect şi care sunt avantajele clienţilor care apelează 07FUNERARE. „În acest domeniu, mulţi cred că faci rost de câteva maşini şi dai drumul la afacere. Nu e deloc aşa. Iar o astfel de mentalitate nu este deloc în avantajul clientului. Ca să desfăşori activitatea perfect legal, cu autorizaţii pentru absolut tot şi cu corectitudine faţă de client, trebuie să îndeplineşti nişte condiţii. Când ai un client în faţă, nu îţi poţi bate joc de el. Mâine-poimâine te întâlneşti cu el pe stradă şi trebuie să pleci capul şi treci pe partea cealaltă. Trebuie să existe decenţă şi respect, să empatizezi cu clientul, să îi dai o mână de ajutor“.

Dispeceratul are rolul de a echilibra piaţa, atât din punct de vedere al preţurilor, cât şi al serviciilor oferite. Agenţiile componente din proiectul 07FUNERARE trebuie să respecte anumite standarde de calitate.

„Când dă de necaz, omul are nevoie de ajutor. Când un client vine la noi, îl rugăm să se aşeze şi îi explicăm tot ce e de făcut, îl îndrumăm, îl ajutăm cu actele şi toate lucrurile pe care le are de rezolvat. Nu totul se rezumă la nişte simple servicii într-un astfel de domeniu. Poate sună paradoxal, dar moartea face parte din viaţă. Şi dacă putem fi mai pregătiţi în faţa ei, de ce să nu fim?“, spun cei de la Natalya Funerare.

Natalya Funerare oferă asistenţă funerară completă şi se ocupă inclusiv de cazuri care necesită repatrierea persoanelor decedate. Echipa Natalya pune preţ pe calificarea angajaţilor, pe calitate, corectitudine şi responsabilitate. Dar, mai întâi de toate, pune preţ pe respectul acordat clienţilor şi pe omenie.