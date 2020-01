Mai multe contracte part-time, după eliminarea supraimpozitării

Îngrădirea prin fiscalitate a dreptului de a încheia „la liber“ contracte part-time a fost eliminată de actualul guvern. De anul acesta, angajatorii care încheie cu angajaţii contracte cu timp parţial de muncă nu mai sunt supraimpozitaţi. În trecut, fostul guvern introdusese o aberaţie fiscală. Persoanele care aveau contracte de muncă încheiate cu 1, 2, 4-7 ore pe zi datorau statului contribuţii la nivelul salariului minim pe economie. Aşa s-a ajuns la o aberaţie fiscală.

Persoane care încasau 200-400 de lei pentru un contract de muncă part-time datorau către stat contribuţii de 508 lei pe lună, aferente salariului minim de atunci. În plus, dacă persoanele aveau mai multe contracte de muncă part-time, iar sumele încasate nu ajungeau să totalizeze salariul minim pe economie, atunci fiecare angajator reţinea contribuţii la nivelul salariului minim. Deci, pentru o persoană cu mai multe contracte part-time cu sume foarte mici, angajatorii plăteau la stat de trei-patru ori mai mult decât se cuvine pentru un astfel de venit salarial.



Pe finalul anului 2017, după ce s-a introdus suprataxarea contractelor cu timp parţial de lucru, din Dolj au dispărut 4.259 de contracte part-time. Firmele au renunţat la angajaţii cu timp parţial.

Economia solicita eliminarea supraimpozitării contractelor part-time

Mediul de afaceri local a reacţionat în 2017, nemulţumit de suporataxarea contractelor part-time. La finalul anului 2017, la scurt timp după introducerea măsurii aberante de a percepe contribuţii la nivelul a opt ore de la persoane care lucrau două-patru ore, au apărut desfiinţările. În decembrie 2017, se desfiinţaseră 4.259 de contracte cu timp parţial de lucru.



De asemenea, acum angajatorii s-au bucurat de faptul că munca part-time este impozitată (taxată) la adevărata valoare a venitului realizat de angajaţii cu timp parţial de lucru.

După ce s-a eliminat aberaţia fiscală, a început să crească numărul de contracte part-time nou-încheiate.

„Să ştiţi că şi noi ne-am confruntat cu o supărare a angajatorilor în ceea ce priveşte contractele part-time. Uneori, când se duceau colegii pe teren, erau asaltaţi de angajatori cu privire la acest aspect. Angajatorii spuneau că au persoane angajate de care au nevoie doar patru ore pe zi. Dar trebuia să le plătească la nivelul a opt ore pe zi. Este adevărat că erau şi alţi angajatori care nu prea erau disciplinaţi, în trecut. Ei speculau situaţia contractelor part-time. În sensul că acestea erau pe atunci anumite tertipuri de a angaja persoane cu contracte part-time. În realitate acei oameni lucrau cu normă întreagă la acei angajatori“, a declarat inspectorul-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Dolj, Cătălin Mohora, prezent la emisiunea „Economia Sudului“, de la Radio Sud.

El a mai spus că economia solicita flexibilizarea în legătură cu contractele part-time. „Sunt situaţii în care angajatorii au nevoie de salariaţi care să lucreze mai puţin de opt ore pe zi. Respectiv, aveau nevoie de oameni care să lucreze între una şi şase ore pe zi”, a precizat inspectorul-şef al ITM Dolj, la „Economia Sudului“, de la Radio Sud.

A început să crească numărul de contracte part-time

După eliminarea supraimpozitării contractelor part-time la nivelul salariului minim, angajatorii au început să încheie noi contracte cu timp parţial de lucru. Conforma datelor de la ITM Dolj, se observă o uşoară creştere a numărului de astfel de contracte de muncă. „Se observă o uşoară creştere a contractelor part-time.

Este drept că avem doar o lună din acest an de când s-a modificat legea care a intrat în vigoare cu 1 ianuarie 2020. Avem acum 26.567 de contracte cu timp parţial de lucru, comparativ cu 25.047 de contracte cu timp parţial care erau active în aceeaşi perioadă din 2019. Avem o creştere de 1.160 de contracte part-time. Comparativ cu sfârşitul anului trecut, diferenţa este mai mică“, a precizat Mohora, la emisiunea „Economia Sudului“.

ITM Dolj va verifica firmele cu contracte part-time

Circa 2.000 de angajatori din Dolj au angajaţi cu contracte de muncă part-time.

„Noi, ca şi instituţie, ne-am pliat pe aceste modificări legislative. Iar în intervalul 13-26 ianuarie am avut o acţiune de verificare a societăţilor care au contracte cu timp parţial de lucru. Am verificat 40 de societăţi. Într-adevăr, nu am mers pe ideea de a sancţiona angajatorii. Am mers pe ideea de a conştientiza angajatorii că trebuie să respecte legislaţia“, a spus Cătălin Mohora, la „Economia Sudului“.

În urma verificărilor s-a constatat că majoritatea angajatorilor nu evidenţiează corect în contractele part-time timpul de lucru. De exemplu, dacă o persoană este angajată cu patru ore pe zi, în contractul de muncă trebuie să fie trecut intervalul orar în care trebuie să lucreze angajatul. Sau dacă lucrează câteva ore într-o zi şi alte ore în altă zi, atunci în CIM trebuie să apară sintagma „timp inegal de lucru“. Alte aspecte constatate au fost acelea că unii angajatori plăteau ore suplimentare unor persoane cu contracte part-time. Aspecte care nu se pot practica.



Inspectorul-şef al ITM Dolj a menţionat că vor continua aceste controale în lunile următoare. Timp de o săptămână din fiecare lună, inspectori de la ITM vor efectua controale la firmele care au înregistrate contracte cu timp parţial de lucru. Anunţul a fost făcut de Cătălin Mohora, la Radio Sud.

Emisiunea „Economia Sudului“, de la Radio Sud, poate fi ascultată mai jos: