A scăzut numărul disponibilizărilor de la Minprest Rovinari

Minprest Rovinari nu va face disponibilizări colective de personal.

Inițial, se vorbea de un program de concedieri colective, care viza 70 de persoane. În momentul de față este vorba de un număr de maximum 22 de muncitori. Potrivit managerului Minprest Rovinari, Gabriel Giorgi, celor care au fost trecuți pe lista de disponibilizare li se va oferi o alternativă.

Este vorba de electricieni sau lăcătuși mecanici. Aceștia vor putea să își păstreze locul de muncă la Minprest. Cei care nu sunt calificați într-o meserie va trebui să se despartă de firmă. Minprest Rovinari prestează servicii pentru Complexul Energetic Oltenia. Are aproape 1.200 de salariați.

„Nu mai este valabilă acea discuție cu 70 de disponibilizări colective. Vor fi sub 22 de concedieri și toate individuale. Aceasta dacă nu vor fi identificate locuri de muncă pentru cei cu meserii de care Minprest are nevoie. Am mai angajat în ultimele zile“, a declarat Gabriel Giorgi, managerul Minprest Serv Rovinari. Acesta ar putea fi înlocuit din funcție în perioada următoare.

În luna martie, va avea loc selecția unui nou manager, potrivit unui anunț al Consiliului de Administrație al Minprest Serv SA. Până la organizarea concursului va fi instalat un manager interimar.