Ce autostrăzi ar putea fi deschise în 2020. Câți kilometri ar putea fi gata

Anul 2019 s-a încheiat cu doar 44 km noi de autostradă deschisi circulației, aceleași loturi promise practic și cu un an înainte, în ciuda faptului că de-a lungul anului foștii ministri PSD de la Transporturi promiteau de la 100 la 180 (!) de km noi de autostrazi. Datele sunt publicate de Hotnews, intr-o analiza proprie.

Acum, pentru 2020, lucrurile par că stau mai bine, iar la final de an, într-un scenariu extrem de optimist, România ar putea încheia cu peste 100 de km noi de autostradă.

În realitate, însă, kilometri inaugurați la finalul lui 2020 ar putea fi mult mai puțini.

La finalul anului trecut, noul ministru liberal al Transporturilor, Lucian Bode, declara că anul 2020 ar putea aduce deschideri pe nu mai puțin de 75 de km de autostradă, mai exact: 18 kilometri pe lotul 2 din A3 Ogra-Câmpia Turzii (Astaldi-Max Boegl); 16 kilometri din lotul 3 A3 Ogra – Câmpia Turzii (Straco); 17 km pe lotul 1 din A10 Sebeș-Turda (Pizzarotti); 24 km pe lotul 2 A10 Sebeș – Turda (Aktor)”.

Alti kilometri de autostrada ar putea fi gata

La aceștia s-ar mai putea adăuga, printr-o foarte bună mobilizare a constructorilor încă 27,6 km de autostradă: 5,3 km A3 Biharia – Borș; 6,3 km A3 Rășnov – Cristian; 16 km A7 Centura Bacău. Astfel, într-un scenariu extrem de optimist la final de 2020 am putea număra puțin peste 102 km noi de autostradă.

În realitate însă, șansele ca toate aceste tronsoane să fie gata până în decembrie 2020 sunt aproape nule. Unele loturi vor fi gata, dar altele au mai degrabă șanse reale de a fi finalizate abia din 2021 încolo…

„Ogra-Câmpia Turzii lotul 3 și Sebeș-Turda lotul 2 nu se vor deschide în anul 2020”, susține ferm Asociația Pro Infrastructura, ONG-ul care monitorizează strict evoluția șantierelor din țară.

„Vorbim despre 2 sectoare începute în 2017, respectiv 2015, aflate la stadii fizice de 30%, respectiv 60%, cu probleme extreme de mobilizare ale constructorilor și cu diferențe de zeci de milioane de lei (neplătite de CNAIR) între stadiul fizic în teren și cel financiar, sau chiar lucrări suplimentare survenite pe contract pe care CNAIR refuză să le plătească”, explică Pro Infrastructura.

A3 Ogra – Câmpia Turzii

Pe Lotul 3 din A3 Ogra – Câmpia Turzii, între Chețani și Câmpia Turzii, constructorul Straco a avut un avans de doar circa 10% în 2019. „Constructorul și-a concentrat puținele forțe la bretelele nodului rutier Chețani și la structurile de la Hădăreni, Chețani și Câmpia Turzii.

Există însă și unele lucrări suplimentare puse în operă dar neincluse în contract de către CNAIR. Finalizarea în 2020 este imposibilă, progresul fizic total fiind acum în jur de 30%. Ba chiar sunt șanse mari să avem o nouă reziliere, în ritmul actual inaugurarea fiind teoretic posibilă la sfârșitul lui 2021 doar dacă situația se va redresa semnificativ”, descriau la finalul anului cei de la API.

„Pe sectorul vecin executat de asocierea Astaldi-Max Boegl mobilizarea este foarte bună, șantierul ajungând la aproximativ 85% stadiu fizic. Asfaltul este așternut pe cea mai mare parte a lotului de 17,9 km, iar structurile sunt aproape gata. Un termen realist de finalizare și, sperăm noi, inaugurare, este perioada iulie-august 2020”, mai spunea ONG-ul.

A10 Sebeș – Turda



Pe lotul 1 aflat la un procent fizic de 82% cei de la Pizzarotti lucrează la producerea grinzilor pentru nodul rutier Sebeș, la armarea și betonarea elevațiilor din cadrul acestui nod, dar și la rigole, stâlpi de iluminat, asfaltare sau înierbare de taluze pe corpul autostrăzii.

Deși ministrul Bode spune că traficul pe cei 17 km de pe Lotul 1 ar putea fi gata la final de 2020, reprezentanții Asociației Pro Infrastructura spun că sunt rezervați cu privire la finalizarea lotului în acest an.

„Șansele de finalizare în 2020 sunt pur teoretice, în condițiile în care nodurile rutiere de la capete Alba Iulia Nord și Sebeș sunt departe de finalizare, iar mobilizarea constructorului în ultimul an a fost execrabilă. Și aici diferența dintre stadiul fizic și cel financiar este de aproximativ 15%, adică undeva la 100 de milioane de lei neplătiți de CNAIR”, scria API la final de 2019, mai scrie Hotnews.

In Oltenia se lucreaza la un singur drum expres

Oltenia nu are in lucru nicio autostrada care sa lege regiunea de restul tarii sau de granita de Vest. In Oltenia exista in lucru doar drumul expres Craiova-Pitesti, la care au inceput lucrarile cu dificultate in 2019. Pe sectoarele 3 si 4 se asteapta rezultatul licitatiilor, in 2020. Pe acele segmente de drum urmeaza proiectarea, abia dupa aceea urmeaaza constructia. Pe sectoarele 1 si 2, in judetele Dolj si Olt s-a inceput lucrul, cu peripetii diverse. Constructorii au 24 de luni la dispozitie sa finalizeze sectoarele de drum licitate. Ceea ce inseamna ca este putin probabil sa se dea in folosinta vreun kilometru din drumul expres in anul 2020.

Autostrăzile din România, în cifre



Kilometri reali de autostradă în exploatare:

A1: București-Pitești – 109,66 km

A1: Sibiu-Sebes-Orastie-Simeria-Deva-Ilia 175 km

A1: Margina-Timișoara-Arad-Nădlac – 159,56 km

A2: București-Cernavodă-Medgidia-Constanța – 203,00 km

A3: București-Ploiești 62,79 km

A3: Ungheni (Aeroport Tg. Mureș) – Iernut – 13,7 km

A3: Câmpia Turzii – Nădășelu 61,246 km

A4: Centura Constanța – 22,2 km

A6: A1-Centura Lugoj – 11,40 km

A10: Turda-Aiud Sud 28,75 km *aproximativ 4 km (între nod Aiud și limita cu lotul 2) nu pot fi folosiți

A11: Parte din Centura Arad – 2 km