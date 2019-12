Investiţii în derulare şi noile obiective ale Primăriei Rojişte

La Primăria comunei Rojişte, finalul anului 2019 se remarcă prin lucrări numeroase pentru implementarea proiectelor pentru care s-au obţinut fonduri. În acelaşi timp, administraţia locală se pregăteşte intens pentru noile etape ale finanţărilor. Se lucrează la noi documentaţii, astfel încât totul să fie pus la punct când se va da startul accesării de noi fonduri. Primarul comunei, Ionel Nedelcu, spune că proiectele sunt de o importanţă crucială pentru administraţiile locale, care nu ar putea să deruleze proiecte de anvergură doar cu bani de la bugetul local.

Două milioane de euro pentru drumuri şi apă

Pentru asfaltarea drumurilor şi reţeaua de alimentare cu apă, Primăria Rojişte a atras peste două milioane de euro. Asfaltarea drumurilor de interes local este una dintre investiţiile importante aflate în derulare.

„Din reţeaua totală a comunei, de aproximativ 20 kilometri, am obţinut finanţare prin AFIR pentru o suprafaţă de 6,205 km. Am primit 990.000 de euro pentru acest proiect. Suntem în fază de execuţie a lucrărilor, s-a dat ordinul de începere şi, în momentul de faţă, se lucrează. Cât timp ne va permite vremea, vom continua să lucrăm. Restul se va finaliza în cursul anului 2020“, precizează primarul Nedelcu.



Celălalt obiectiv major, înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în satul Rojişte, este o investiţie care ajunge la peste 1.250.000 de euro. „Aici suntem în proces de evaluare a propunerilor tehnice. Dacă nu există contestaţii, în martie am putea semna contractul de execuţie şi spre finalul lunii mai sperăm să dăm ordinul de începere a lucrărilor“, menţionează Ionel Nedelcu.

Investiţii în educaţie

Alte două proiecte pentru care comuna Rojişte a obţinut finanţare sunt construirea unei baze sportive pentru Şcoala Gimnazială Rojişte şi reabilitarea şi extinderea grădiniţei din acelaşi sat.

„În satul Rojişte, avem în derulare un proiect pentru construcţia unei baze sportive. Valoarea proiectului este de 54.500 euro. Suntem în fază de execuţie, sperăm să semnăm procesul-verbal de recepţie a lucrărilor până la finalul anului“, anunţă primarul comunei. Baza sportivă va fi folosită, în principal, de către elevii Şcolii Gimnaziale Rojişte. După programul şcolar, va exista posibilitatea utilizării dotărilor şi de către alţi locuitori din comunitate.

O altă investiţie în domeniul educaţiei este reabilitarea, modernizarea şi extinderea Grădiniţei Rojişte. Pentru acest obiectiv de investiţii, Primăria Rojişte a obţinut finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020. Valoarea investiţiei este de aproximativ 125.000 euro.



În acest moment, proiectul este executat în proporţie de 70-75% şi administraţia speră să ajungă la peste 80% până la finele anului. Investiţia a reprezentat o provocare pentru administraţie, întrucât clădirea este foarte veche şi nu avea autorizaţie de funcţionare.

„Este o clădire construită în jurul anului 1900 şi este monument istoric. Reabilitarea era necesară. Preşcolarii nu aveau toalete în interior, împărţite pe sexe. Nu existau toalete pentru copiii cu dizabilităţi. Trebuia să instalăm în clădire şi o centrală termică. Era nevoie de această investiţie, iar pe baza unei note de fundamentare am reuşit să obţinem finanţarea. Se lucrează la interior, la exterior s-a izolat, s-a tencuit, s-a vopsit. Tavanul a fost schimbat. În primăvară se vor termina lucrările“, adaugă primarul Ionel Nedelcu.

Documentaţie pentru alte cinci proiecte

Pe lângă proiectele aflate în derulare, administraţia locală din comuna Rojişte pune mare accent pe pregătirea documentaţiei pentru accesarea de noi fonduri. În paralel cu investiţiile aflate în derulare, se mai lucrează la documentaţia pentru alte cinci proiecte.

Unul dintre acestea este reabilitarea iluminatului stradal atât în Rojişte, cât şi în satul Tâmbureşti.



Alt proiect vizează asfaltarea a încă 5,5 km de drumuri de interes local. „Cu aceşti 5,5 kilometri, am reuşi să finalizăm întreaga infrastructură de drumuri la nivelul comunei“, spune edilul. „Lucrăm şi la studiul de fezabilitate (SF) pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea Şcolii Gimnaziale, un proiect pentru care încercăm să obţinem banii necesari prin PNDL II. După sărbători, vom începe să lucrăm la documentaţie şi pentru un proiect pentru Şcoala Gimnazială din Tâmbureşti. Este tot o clădire veche şi avem şi aici în plan reabilitarea, modernizarea şi extinderea unităţii“, adaugă primarul Nedelcu.



Primăria Rojişte mai are în plan şi atragerea de fonduri pentru introducerea reţelei de canalizare în satul Rojişte şi înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă pentru satul Tâmbureşti.

„Un proiect trebuie gândit bine de la început“

Primarul din Rojişte spune că astfel de proiecte sunt dificil de finanţat cu bani de la bugetul local. „Din bugetele locale e greu să finanţezi proiecte de asemenea calibru. Trebuie să ai minimum 10% cofinanţare. La proiecte de valoare mare, cofinanţarea este un efort considerabil pentru o administraţie locală. Important este să nu te hazardezi, să îţi evaluezi bine posibilităţile. În acest fel, te asiguri că vei putea duce la capăt proiectele pe care ţi le propui. Un proiect trebuie gândit foate bine de la început“, crede Ionel Nedelcu.

„La proiectul pe AFIR a fost mai simplu, am avut cofinanţare 0. Prin PNDL, însă, se finanţează numai proiectul tehnic şi execuţia. Restul avizelor, studiile tehnice sau de fezabilitate, nu. Trebuie să ai bani pentru aceste cheltuieli. Trebuie să faci nişte estimări realiste. Trebuie să pui în balanţă toate aspectele, să ştii care este potenţialul financiar al primăriei“, explică edilul.

Fiecare investiţie presupune mult efort

Primăria comunei precizează că este important ca documentaţiile să fie deja pregătite în această perioadă. „România urmează să îşi negocieze sumele aferente pentru proiectele la nivel de ţară. E o perioadă în care trebuie să ne pregătim pentru că atunci când se deschid liniile de finanţare trebuie să avem documentaţia gata“, adaugă primarul. „Noi am luat totul de la zero, nu am avut inventarul domeniului public şi nici pe cel al domeniului privat, nu am avut cadastre. La aceste drumuri locale, cu proiectul pe AFIR, a trebuit să facem cadastrele. Am preferat să avem şi cadastre, şi schiţe tehnice pentru ca totul să fie în regulă. A fost o muncă titanică şi chiar ne-am dedicat acestor proiecte, dar suntem convinşi că vom avea rezultatele pe care ni le-am dorit”, spune edilul din Rojişte.

2020, un an cu planuri ambiţioase

Pentru viitorul an, Primăria Rojişte îşi propune să atragă cât mai multe fonduri pentru aceste noi proiecte şi să continue dezvoltarea comunei în acelaşi ritm accelerat. „Avem planuri ambiţioase, ne dorim să facem multe lucruri, dar ne propunem să le facem şi foarte bine. Aşadar, pentru anul 2020, principalul obiectiv e să ne menţinem energia şi să o folosim cât mai eficient. Acelaşi lucru îl dorim şi locuitorilor comunei Rojişte: să aibă un an plin de proiecte frumoase şi plin de energia necesară pentru a le pune în practică. Şi, bineînţeles, le dorim multă sănătate, pentru a se bucura de toate realizările!“, transmite primarul comunei Rojişte, Ionel Nedelcu.