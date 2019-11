Aproape 30.000 de cetateni străini non-UE s-au angajat in Romania

Numărul salariaţilor cetăţeni străini non-UE înregistraţi cu contracte individuale de muncă active era, la începutul lunii noiembrie, de 29.68. Datele au fost furnizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la solicitarea AGERPRES.



In conditiile in care in Romania criza de forta de munca se adanceste, straini din state care nu sunt membre ale UE vin sa munceasca la noi.

Cetăţenii străini non-UE lucreaza in constructii si in restaurante

Cei mai mulţi salariaţi străini non-UE se regăseau în domeniul construcţii. Este vorba despre clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. In acest domeniu lucreaza 3.400 de persoane non-UE. Aproape jumătate dintre aceştia (1.548) provenind din Vietnam. Pe locul doi ca şi domeniu de activitate este cel al restaurantelor. Aici se regăsesc 1.589 lucrători străini din afara UE.

Cei mai multi angajaţi străini non-UE sunt din Vietnam

Pe de altă parte, cei mai mulţi angajaţi străini non-UE proveneau din Vietnam şi anume 3.487, pe locurile următoare situându-se cei din Turcia – 2.110 şi China – 1.826.

De asemenea, mai erau înregistraţi în REGES/Revisal 878 muncitori din Republica Moldova, 808 din Nepal, 781 din Sri Lanka, 573 din Filipine şi 389 din India etc.

„Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic se completează de angajatori în ordinea încheierii, modificării sau încetării raporturilor de muncă încheiate doar pe baza contractelor individuale de muncă. Si se transmite inspectoratului teritorial de muncă în termenele prevăzute în HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. Corectitudinea completării registrului şi a transmiterii datelor informatice este în sarcina exclusivă a angajatorilor”, precizează MMPS.