Antrenorul italian Massimiliano Caniato, reprezentant AC Milan, se află săptămâna aceasta la Craiova, pentru a superviza antrenamentele copiilor de la Academia de Fotbal AC Milan de la Mischii. Caniato este al treilea antrenor italian care le face o vizită copiilor de la şcoala de fotbal AC Milan, după Fabio Vicardi şi Mauro Bertoni.

Italianul s-a declarat plăcut suprins de schimbările pozitive care au avut loc de la prima sa vizită. El l-a felicitat pe managerul Academiei, Jean Nicola, pentru rezultatele pe care le-a obţinut în cei doi ani de când proiectul a fost demarat.



„Îi mulţumim lui Jean pentru felul în care lucrează cu copiii. Academia creşte, se îmbunătăţeşte constant, iar proiectele lui Jean ne încântă“, a spus Caniato. Antrenorul a menţionat că se aştepta de prima dată să întâlnească o persoană agreabilă, după ce antrenorul Mauro Bertoni a avut numai cuvinte frumoase de spus despre Jean şi modul de lucru de la academia sa. „Jean le transmite lucruri foarte importante copiilor“.

Doi ani de investiţii pentru performanţă

Şcoala română de fotbal Milan Academy a prins contur în urmă cu doi ani, cu sprijinul E-TWOW, lider la nivel mondial în fabricarea de trotinete electrice. „Am ales Craiova pentru că este oraşul meu. Dar a fost foarte greu să deschid această academie aici, din cauza lipsei bazelor sportive de la noi din judeţ. Singura bază unde am găsit deschidere şi încredere a fost la Mischii. Am preluat baza şi am căutat parteneri. Am ajuns la Andreea şi Ovidiu Paşoi Sîrbu, managerii E-TWOW, care au fost de acord să finanţeze acest proiect şi cărora le mulţumesc că au făcut toate aceste lucruri posibile. Suntem într-un stadiu destul de avansat după aceşti doi ani, nu credeam că ne vom dezvolta atât de repede. Împreună cu antrenorii AC Milan, încercăm să le transmitem copiilor ce înseamnă clubul. Ei vin cu programul de antrenament al echipei, cu o viziune“, explică Jean Nicola. De altfel, obiectivul AC Milan nu este doar de a găsi viitoare talente, ci şi de a face parteneriate valoroase cu academii care se suprapun viziunii clubului.

Proiectul se dezvoltă continuu

Primul obiectiv al Academiei a fost să se asigure condiţiile optime pentru copii: vestiare de Champions League, duşuri, toalete, apă caldă, căldură. „Avem toate condiţiile pentru a face performanţă. Am schimbat total faţa bazei sportive. Am amenajat inclusiv o zonă pentru părinţi, unde aceştia să îşi poată aştepta copiii. Am realizat pavelarea totală a bazei sportive, am pus nocturna pe stadionul mare. Toate investiţiile acestea s-au ridicat la circa 300.000 euro. În decembrie sperăm să începem să construim un balon aşa cum nu mai există în România în acest moment. Sperăm ca până la Paşte să fie gata”, menţionează managerul şcolii de fotbal. „Obiectivul, în viitorul an, ar fi să facem încă un teren de fotbal. Avem deja spaţiul, şi să refacem stadionul mare cu iarbă sau teren sintetic. Sumele necesare sunt foarte mari, ajung până la 350.000 de euro. Apoi, desigur că ne-am dori să construim baza de cantonament, cu hotel, sală de forţă, saună, tot ce este nevoie. Ar fi o bază unde vor putea veni echipe care să facă la noi cantonamentele iarna şi vara“.

Parteneriatul Milan Academy cu E-TWOW funcţionează cu succes din 2017, de când producătorul de trotinete electrice a decis să îi acorde un vot de încredere proiectului născut din dorinţa de a promova performanţa sportivă. „Jean Nicola ne-a prezentat ideea acestui proiect şi ne-a plăcut foarte mult. Am considerat că este un lucru foarte bun şi pentru oraş. Mai mult, şi băiatul managerilor E-TWOW este pasionat de fotbal, un motiv în plus pentru a merge împreună pe acest drum“, precizează Mona Mihalache, reprezentant E-TWOW.

Copiii merg trei zile la Milano

Pentru anul viitor, Milan Academy Craiova este deja acreditată de clubul AC Milan pentru meciul din Serie A cu Genoa, din 29 februarie. Astfel, o parte din copii vor merge trei zile la Milano, unde vor avea şansa de a intra în contact direct cu echipa rossonerilor. „Vor fi copii care vor însoţi jucătorii de la autocar până la vestiare, apoi de la vestiare la încălzire, vor fi copii care vor ieşi cu idolii lor pe teren, de mână. Va fi o experienţă de neuitat pentru ei. Vor avea posibilitatea să vadă ce înseamnă familia Milan“, menţionează Nicola.