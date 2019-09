„Lansăm un proiect care este finanţat de către Google Digital Nwes Initiative, un proiect la ideea unui jurnalist din reţeaua noastră de presă PressHub. Este vorba despre Gabriel Baciu. El a avut ideea să aplicăm la Google cu un magazin online de produse media. Şi am câştigat un grant. Am câştigat într-o competiţie internaţională. Au fost 100 de câştigători la nivel internaţional. (…) Cum am ajuns la acest proiect. În urmă cu câţiva ani, prin proiectele pe care le-am avut, fie pe afaceri europene, fie jurnalism de investigaţie am cunoscut jurnalişti. Şi pornind de la jurnalişti am construit o reţea de presă, care acum a ajuns la un număr de 26 de publicaţii şi am încercat ca această presă să încercăm să o monetizăm. Şi am făcut proiecte editoriale. Unul dintre aceste proiecte pe care l-am încjeiat de curând a fost cel numit Bani europeni. Şi am avut multe parteneriate cu publicaţii din ţară, inclusiv cu Gazeta de Sud, proiect în care am scris peste 300 de articole despre bani europeni. Şi de bine şi de rău. Deci, PressHUBmarket este un magazin on-line de produse media care îşi propune să aducă bani în reţeaua de presă prin punerea la dispoziţia clienţilor, fără alţi intermediari, a unor produse media. Deci vom avea o relaţie directă între clientul de publicitate şi instituţia de presă. Încercăm, în felul acesta, ca banii pe care clientul îi investeşte în media să fie mai eficienţi pentru client”, a precizat Cristina Guseth, director al Freedom House Romania, în debutul conferinţei.