„Avem aici o problemă. O să trebuiască să verificăm. Am constatat că în ultima lună şi jumătate, au existat peste 3.400 de salariaţi care au raporturile de muncă suspendate, în plus faţă de cei care aveau rapprturile suspendate până la acea dată. Pentru noi este un semn de întrebare, având în vedere faptul că am făcut o analiză statistică pe mai multe luni în urmă. Chiar pe un an şi jumătate. Am constatat că s-a menţinut în intervalul analizat numărul de contracte suspendate. Doar acum, în august, au crescut foarte mult. Vom cere la Inspecţia Muncii firmele cu cele mai multe contracte de muncă suspendate. Apoi vom verifica să vedem care sunt motivele acestor suspendări. Pot fi contracte de muncă suspendate, dar acele persoane să fie încă active, deci să lucreze”, a precizat, pentru GdS, inspectorul-şef al ITM Dolj, Cătălin Mohora.