Mecanismul split TVA – ce presupune plata defalcata a taxei pe valoare adaugata – devine complet optional.

Ministerul Finantelor a publicat, miercuri, un proiect in acest sens, pentru aplicarea sistemului split TVA, potrivit Ziare.com.

Autoritatile propun aceasta modificare dupa ce Comisia Europeana a transmis ca, in forma actuala, mecanismul incalca legislatia Uniunii si trebuie eliminat.

Pana acum, plata defalcata era obligatorie pentru societatile cu datorii la TVA si cele aflate in insolventa. Celelalte firme aveau parte de facilitati daca optau benevol pentru acest mecanism. Mai exact, era vorba de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent perioadei in care aplica sistemul.

Mecanismul platii defalcate a TVA este optional

Noua forma propusa de Finante arata insa ca mecanismul platii defalcate a TVA va fi aplicat numai optional de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, iar beneficiarii acestora nu vor avea obligatia de a face plata defalcata a TVA, cu exceptia acelora care au optat la randul lor pentru aplicarea mecanismului.

„Persoanele care vor opta pentru aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA nu vor mai beneficia de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent perioadei in care aplica sistemul.

Persoanele care aplica in prezent optional mecanismul platii defalcate a TVA vor beneficia de facilitatile prevazute de OG 23/2017 numai pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a noilor dispozitii”, se mai arata in document.

Totodata, Finantele propun ca executarea silita din contul de TVA sa se poata face atat pentru plata TVA datorate bugetului de stat, cat si pentru plata altor obligatii bugetare restante.

De asemenea, proiectul include norme tranzitorii pentru iesirea contribuabililor din sistem. Atat a celor care au aplicat mecanismul in mod obligatoriu, cat si a celor care au aplicat mecanismul in mod optional pe baza de facilitati. Acest lucru insemnand ca facilitatile vor fi eliminate la data intrarii in vigoare a noului mecanism.

Cate firme au aplicat sistemul split TVA

Reamintim ca, aproape de finele anului trecut, 18.700 de firme aplicau split TVA, din care: