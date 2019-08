Un Mercedes a fost valorificat de ANAF cu 715 lei, un Ford Fiesta a fost dat la licitaţie cu 600 de lei, iar un Seat Ibiza a fost vândut cu 700 de lei. Cel mai mic preţ s-a înregistrat la AJFP Olt, unde o maşină s-a vândut la preţul unei perechi de pantofi. Maşinile sechestrate de Fisc şi vândute la licitaţie sunt foarte vechi. Unele depăşesc 20 de ani. Iată cum puteţi afla ce maşini scoate Fiscul la licitaţie.

Preţurile de vânzare a maşinilor la licitaţiile organizate de Fisc au atins niveluri derizorii, pentru mai multe tipuri de autovehicule. Este vorba despre autovehiculele sechestrate de organele ANAF de la firmele cu datorii, care nu au putut să îşi plătească dările către stat. Fiscul organizează licitaţii pentru a vinde bunurile pe care a pus sechestrul.

Dacă acestea nu se vând la prima licitaţie, atunci preţul de pornire scade la următoarea licitaţie cu 25%.

GdS a solicitat date de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova despre vânzările de vehicule sechestrate, la licitaţiile organizate de Fisc anul acesta. Instituţia a cules informaţiile de la fiecare administraţie judeţeană a finanţelor publice (AJFP) din Oltenia. Din datele furnizate de DGRFP Craiova reiese că s-au valorificat la licitaţii anul acesta maşini foarte vechi şi foarte puţine.

În intervalul analizat, 1 ianuarie – 15 iulie 2019, în unele judeţe au fost vândute câte unul-două vehicule. Cele mai multe dintre autoturismele scoase la licitaţie anul acesta au fost vândute de Fisc la preţuri derizorii, dată fiind vechimea acestora şi repetarea licitaţiilor.

Cel mai mic preţ la licitaţii. Maşini vândute la preţuri sub 100 de euro, pe unitate

Din datele de la Fisc reiese că, în Oltenia, cel mai mic preţ la care s-a valorificat o maşină a fost înregistrat la o licitaţie organizată de AJFP Olt. Fiscul de la Olt a vândut un Renault Kangoo din 2001 la preţul de 260 lei. Este un preţ similar cu cel al unei perechi de pantofi.

Şi la AJFP Gorj s-a vândut un vehicul la un preţ derizoriu. Instituţia a valorificat un Ford Fiesta (an de fabricaţie 1996) la preţul de 450 de lei. Deci sub 100 de euro. Un Seat Ibiza din 2001 a fost vândut la licitaţie cu 700 de lei. Un autoturism Mercedes Benz, tot din 2001, a fost valorificat cu 1.052 de lei, tot de către AJFP Gorj.

La AJFP Dolj, o autoutilitară din 1988 a fost vândută la licitaţie cu 602 lei. Fiscul doljean a mai vândut şi un Mercedes Benz (an de fabricaţie 1997) la preţul de 715 lei.

AJFP Vâlcea a vândut la licitaţie anul acesta un singur autovehicul. Pe acel Opel Vectra din 2003, Fiscul din Vâlcea a obţinut un preţ de 600 de lei.

Cel mai mare preţ la licitaţii diferă în funcţie de anul fabricaţiei

Cu cât maşina este mai nouă, cu atât preţul obţinut de Fisc este mai mare. La AJFP Olt a fost vândut la licitaţie un Fiat Doblo, din anul 2011, la un preţ de 23.500 de lei, fără TVA.

AJFP Mehedinţi a vândut maşini mai bune, la preţuri mai mari decât la Gorj şi Dolj. Astfel, Fiscul din Mehedinţi a valorificat un autovehicul Dacia Duster (4×4) din 2012 la preţul de 16.507 lei.

La AJFP Gorj s-a obţinut cel mai mare preţ la o licitaţie, pentru un autovehicul din anul 2002. Fiscul a vândut un Renault Clio la un preţ sub 1.000 de euro. Mai exact, vehiculul a fost valorificat cu suma de 4.760 de lei. Au mai vândut un Ford Fiesta din 2001, la preţul de 3.570 de lei. O Dacia Logan fabricată în 2007 a fost vândută de Finanţele gorjene la preţul de 2.475 de lei.

Fiscul mai are vehicule de vânzare

Potrivit răspunsului primit de GdS de la DGRFP Craiova, administraţiile judeţene ale finanţelor publice mai au vehicule de scos la licitaţii. Cele mai multe astfel de vehicule sunt la Dolj. AJFP Dolj mai avea, la 15 iulie 2019, de scos la licitaţii 15 autovehicule. Multe au fost fabricate în 2003, 2004, 2007, 2008 şi chiar în 2014.

Şi AJFP Gorj mai scoate la vânzare 23 de autovehicule în perioada următoare. Referitor la anii de fabricaţie, aceştia diferă. Unele maşini au fost fabricate în 1998-1999. Altele figurează ca fiind produse în 2001, altele în 2007, dar sunt şi vehicule produse în 2010. Printre mărcile de maşini sechestrate pe care le scoate Fiscul la licitaţie se numără Dacia Logan (an de fabricaţie 2007 şi 2008), Audi A4, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Renault Megane, Mercedes Benz şi chiar un BMW X1 (din 2010).

Pe 12 august, o singură licitaţie mai figura pe site-ul ANAF, în dreptul DGRFP Craiova, respectiv la Gorj

Cum afli de licitaţiile Fiscului

Bunurile care se valorifică la licitaţii sunt anunţate pe site-ul ANAF, www.anaf.ro. Cei interesaţi de licitaţiile pentru autovehicule urmează câţiva paşi simpli. Daţi click pe hartă, pe regiunea Oltenia. Apare pagina DGRFP Craiova. În partea de jos a paginii, la secţiunea „INFO DGRFP“ apare încă o secţiune, numită „Licitaţii şi anunţuri“. În această secţiune se găsesc licitaţiile viitoare organizate de AJFP-urile din toată regiunea Oltenia. La data la care GdS a verificat datele de pe site-ul ANAF figura anunţată în perioada următoare o licitaţie de bunuri mobile la AJFP Gorj.