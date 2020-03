De ani de zile, un afterschool şi loc de joacă pentru copii improvizat de o învăţătoare de la o şcoală de top din Craiova la ea acasă funcţionează ilegal. Cadrul didactic a profitat de poziţia sa şi de renumele unităţii de învăţământ la care este angajată, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“, pentru a desfăşura activităţi de afterschool fără autorizare. Copiii de la clasa ei merg la after după ore. Când unul dintre elevi a început să acuze probleme digestive, părinţii au făcut legătura cu acest afterschool şi au retras copilul de la activităţile de după şcoală. Părinţii spun că, de atunci, copilul a început să fie terorizat de învăţătoare.

Afacerea clandestină a ieşit la iveală după ce părinţii lui Matei au hotărât să ia atitudine (numele adevărat a fost schimbat pentru acest material, pentru protecţia copilului – n.r.). Au depus reclamaţii la şcoală, la ANAF, la poliţie şi la DSP. Matei este afectat, plânge în somn, iar părinţii se tem că va fi din nou supus terorii de joi, când va reveni la şcoală.

„Învăţătoarea le-a interzis copiilor să se joace cu Matei“

Mama lui Matei a trimis povestea pe adresa GdS. Copilul ei a fost retras de la afterschool după ce a avut mai multe probleme digestive, iar părinţii au ajuns la concluzia că locul unde merge după ore este cauza. De când copilul nu mai merge la afterschool, este terorizat de către învăţătoarea sa, Luiza Dumitrescu, povesteşte mama lui Matei:



„Vă scriu din disperare. Matei este umilit zilnic de către doamna învăţătoare. Totul a început în septembrie 2018. Doamna învăţătoare ne-a spus că va face un aferschool pentru clasa dânsei. La început, erau 12-14 copii. Acum, în anul şcolar 2019-2020, sunt 20 copii în casa doamnei, la after. Camera în care copiii scriu nu are mai mult de 3 metri pătraţi. În acest an, Matei s-a îmbolnăvit de mai multe ori. Acuza dureri de stomac, vomă şi dureri de cap. Începând cu noiembrie 2019, eu am tot vorbit cu doamna învăţătoare despre condiţiile în care aceşti 20 copii lucrează timp de 5-6 ore/zi. A spus că nu o interesează şi că ne putem muta la alt after. În ianuarie, l-am luat pe Matei de la afterschool“.



Femeia spune că îşi asumă vina de a o fi crezut pe cuvânt pe învăţătoare când aceasta i-ar fi spus că are acte şi are bucătăreasă angajată. Căci la afterschool copiii servesc şi masa.

„Din noiembrie i-am spus că sunt probleme şi neagă total. M-a minţit, mi-a zis că are acte, că are bucătăreasă, iar eu am crezut tot. Nu am nicio dovadă că mi-a spus asta pentru că am fost de bună-credinţă. Am greşit, dar fiind învăţătoarea şcolii chiar nu aş fi crezut. Şi, în plus, nu doar noi ne duceam acolo, organiza festivităţi, petreceri. Din noiembrie, s-au făcut cam 20 de copii, spaţiul e mic. Copilul se plângea tot mai des de probleme cu stomacul, iar când am bănuit că ar fi de la afterschool, învăţătoarea a exclus posibilitatea, a zis că umblăm noi cine ştie pe unde. Apoi am auzit şi alţi părinţi plângându-se. Am vrut să iau copilul de la after şi a început să plângă, pentru că îi promitea doamna că fac petrecere şi vine Moş Nicolae, tot felul de tertipuri… Din ianuarie nu l-am mai dus şi au început repercusiunile asupra copilului: te dau afară, te duc la director, nu mai ai ce căuta în clasa asta. Îl scotea în picioare în clasă, îi spunea că e un copil rău. Că ea nu e rea, copiii sunt răi şi ea îi ceartă doar pe copiii cei mai răi. Le-a interzis celorlalţi copii să se mai joace cu el. Nu mi-e teamă să se răsfrângă totul asupra mea, pentru că eu am greşit. Dar e vorba de copil. Cum poţi să provoci suferinţă unui copil?“, spune mama lui Matei.

Matei plânge în somn

Femeia spune că Matei nu mai vrea să meargă la şcoală pentru că îi este teamă de învăţătoare. Deşi mama a încercat să vorbească şi în şedinţa cu părinţii despre problemă, şi în particular, cu învăţătoarea, spune că aceasta „se crede perfectă şi este un om cu care nu se poate discuta“. Mama lui Matei e hotărâtă să meargă până la capăt. A depus reclamaţii la ANAF, la şcoală, DSP şi la poliţie.

„Nu pot înţelege cum o învăţătoare îşi poate bate joc de un copil de aproape zece ani. Aceşti copii sunt suflete curate şi iubesc din tot sufletul. Nu merită umilinţe, tot timpul să fie certaţi şi demoralizaţi până la lacrimi. Cum poate suporta un cadru didactic să vadă lacrimile unui copil? Cum poate trăi cu gândul că un copil adoarme în suferinţă şi cu lacrimi în ochi?“.

Mama face demersuri să îl mute pe băiat din clasa învăţătoarei. Matei va merge şi la psiholog, pentru o evaluare. Părinţii vor să îl ducă măcar la câteva şedinţe pentru că văd că este afectat de toate cele întâmplate.

Psihoterapeut: Umilinţa în faţa grupului este o traumă

Psihoterapeutul Irina Gruia explică de ce respingerea unui copil în faţa unui grup, mai ales de către un cadru didactic, poate fi o experienţă traumatizantă: „Figura cadrului didactic din ciclul primar este semnificativă pentru viitorul oricărui copil. Mesajele pe care le primim de la acesta – că suntem sau nu „corespunzători” – influenţează direct încrederea noastră în propria persoană. Este important ca interacţiunea dintre copil şi cadrul didactic să fie cât mai hrănitoare. În momentul în care apar acte de respingere, precum respingerea elevului în faţa clasei, acesta se simte umilit, neadecvat. Această respingere îi poate influenţa pe viaţă atitudinea faţă de şcoală şi atitudinea faţă de propriile performanţe. Umilinţa în faţa grupului este, cu siguranţă, o traumă“.

Învăţătoarea neagă că are afterschool. Dovezile o contrazic

Învăţătoarea acuzată a acceptat să vorbească cu GdS, dar a spus că nu ştie exact de ce este acuzată. Când am ajuns la subiect, cadrul didactic a negat că ar avea un afterschool clandestin acasă. Nici petreceri pentru copii spune că nu organizează. Pretinde că face afterschool doar cu nepoţii, iar aniversări doar pentru copiii cunoscuţilor. Dovezile o contrazic. Pe lângă imaginile şi filmuleţele din posesia părinţilor, Internetul o trădează pe învăţătoare.

O simplă căutare după adresa afterschool-ului returnează rezultate care dovedesc că în locuinţa Luizei Dumitrescu s-au desfăşurat activităţi specifice unui loc de joacă. Ba chiar apare şi numele unei pagini de Facebook care, însă, nu mai poate fi accesată pentru că a fost, probabil, ştearsă între timp. Tweety Kids Club. Pe un site de anunţuri, apare un mesaj legat de organizarea de petreceri la Tweety Kids Club. O mulţime de fotografii arată că la adresa unde locuieşte învăţătoarea au avut loc nenumărate petreceri pentru copii.

Iată dialogul dintre reporterul GdS şi învăţătoare:

Luiza Dumitrescu: Eu nu ştiu de ce sunt acuzată, vreau să se lămurească problema aceasta, după care cu drag vă răspund la orice întrebări îmi puneţi.

GdS: Afterschool-ul dumneavoastră era autorizat?

L.D.: Păi nu aveam un afterschool.

GdS: Dar ce aveaţi?

L.D.: Nu, eu stăteam cu copiii şi lucram aici, la şcoală, până pe la ora unu fără ceva, recuperare sau performanţă, după care făceam activităţi extracurriculare. Ori ne duceam în parc, ori ne duceam la film, ori ne duceam prin altă parte.

GdS: Avem adresa, strada Fraţii Goleşti, nr. 11, unde înţelegem din sesizare că mergeau 14-15 copii, chiar 20, la afterschool, serveau inclusiv masa.

L.D.: Acolo locuiesc eu. Aia e casa mea. Acolo mă duceam cu nepoţii mei, trei copilaşi care sunt aici la şcoală. Deci eu nu ştiu ce să vă spun, dacă dumneavoastră aveţi sesizările astea…

GdS: Adică nu este adevărat?

L.D.: Să lăsăm organele abilitate să spună treaba asta. Eu v-am spus părerea mea.

GdS: Deci dumneavoastră spuneţi că nu era niciun afterschool acolo.

L.D.: Deci eu nu pot acum să vă dau nicio declaraţie. Credeţi-mă că trec prin nişte momente care nu mi s-au întâmplat în viaţa mea.

GdS: Eu vă înţeleg, dar întrebarea era simplă: dacă la dumneavoastră acasă se strângeau copii şi…

L.D.: Dar eu nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Nu pot să vă dau acum nicio declaraţie.

GdS: Pe lângă asta, am căutat pe internet după adresă şi figura aici un loc de joacă pentru copii, Tweety Kids Club, care a avut pagină de facebook şi a fost ştearsă. Dar încă apar informaţii despre aceasta, cu organizări de petreceri pentru copii. Nici asta?

L.D.: Erau pentru copiii prietenilor noştri.

GdS: Doamnă, sunt anunţuri pe internet, cu număr de telefon lăsat, şi cu mesajul „Organizăm petreceri pentru copii“. Nu cred că dădeaţi anunţuri pe internet pentru copiii prietenilor.

L.D.: Deci… posibil să nu fie făcută de mine pagina, deci, vreau să vă spun că eu nu am făcut nicio pagină, nu ştiu nimic.

GdS: Bun, deci conform dumneavoastră, nu există niciun afterschool şi niciun loc de joacă pentru copii.

L.D.: Da, deci eu acum nu pot să vă dau nicio declaraţie, nu ştiu de ce sunt acuzată… Vreau să văd şi eu că, probabil, trebuie să aştept nişte hârtii oficiale. După ce se rezolvă aceste probleme, cu mare drag vă răspund la întrebări.

Părinţii lui Matei vor ca adevărul să iasă la iveală

Mama lui Matei este pregătită pentru proces şi vrea să îi cheme pe părinţi drept martori. Are fotografii şi filmuleţe cu copii, dovezi suficiente că învăţătoarea Luiza Dumitrescu a organizat un afterschool la ea acasă. Deşi cadrul didactic neagă, în faţa GdS, că ar avea un afterschool sau un loc de joacă, anunţurile şi imaginile o contrazic.

GdS a mers pe firul informaţiilor şi a stat de vorbă şi cu o mamă care a organizat petrecerea copilului său la Tweety Kids Club. Femeia publicase câteva imagini pe reţelele de socializare. Mămica a confirmat că a sărbătorit aniversarea celui mic la acest loc de joacă în urmă cu trei-patru ani. Spune că, la un moment dat, exista un afiş la intrare, dar, peste ceva timp, acesta ar fi dispărut, deşi petrecerile erau, în continuare, organizate acolo. Femeia mărturiseşte că a bănuit, când a dispărut anunţul, că locul de joacă funcţiona fără autorizaţie.

Învăţătoarea neagă că are afterschool şi organizează petreceri pentru copii

Sesizaţi, inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Dolj au mers la adresa indicată şi nu au fost primiţi. Ştefan Popescu, purtătorul de cuvânt DSP Dolj, a precizat pentru GdS că a fost dată o amendă, iar inspectorii DSP au notificat Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj, pentru că un afterschool ar trebui să fie avizat de inspectorat ca să poată funcţiona. În funcţie de răspunsul ISJ, DSP va decide care este următorul pas.

ISJ Dolj ne-a transmis că existenţa acestui afterschool nu era cunoscută la nivelul instituţiei: „Nu ştiam de existenţa acestui afterschool. În urma reclamaţiei părinţilor, în perioada imediat următoare vom verifica aspectele semnalate“, ne-a transmis purtătorul de cuvânt, Nicoleta Liţoiu.

Conducerea şcolii nu ştia de afterschool

Conducerea şcolii unde predă învăţătoarea declară, la rândul său, că nu avea cunoştinţă despre afterschool-ul improvizat de Luiza Dumitrescu acasă. Carmen Ştefănescu, directoarea CN „Fraţii Buzeşti“, la care este angajată învăţătoarea, a primit sesizarea de la părinţii lui Matei săptămâna trecută: „Regulamentele şcolare prevăd un anumit circuit în aceste situaţii. Părinţii au anumite nemulţumiri, este firesc. Înştiinţează direcţiunea, se depune un document scris de către părinţi. În lipsa acestuia, noi nu putem demara nicio cercetare. Noi vom declanşa cercetarea, să luăm declaraţii de la părinţi, de la copii, există o procedură“. Managerul şcolii spune, însă, că ancheta va dura câteva luni, iar atribuţiile unităţii de învăţământ sunt limitate în acest caz.

„Noi o putem sancţiona pentru terfelirea imaginii şcolii. Dar ea nu a săvârşit o ilegalitate în şcoală, ci în afară. Toţi paşii care se fac în cadrul procedurii sunt condiţionaţi de nişte termene. Două-trei luni durează tot procesul acesta. Dar eu sper ca, până la finalizarea cercetărilor noastre, organele care au fost sesizate – poliţie, ANAF, DSP – să-şi facă datoria şi să ne ofere şi nouă o bază“.

Unitatea şcolară a demarat o anchetă

Conducerea şcolii are obligaţia ca în termen de 30 zile să ia măsuri. Este programat un consiliu de administraţie şi există, la nivelul unităţii, o comisie cu caracter permanent pentru astfel de situaţii. Managerul şcolii spune că nu poate exista înţelegere într-o asemenea situaţie. „Sunt revoltată de faptul că s-a prevalat de calitatea de profesor la CN “Fraţii Buzeşti“, a afectat munca şi reputaţia celorlalţi colegi, a copiilor, a tuturor celor care muncim în această şcoală şi în învăţământ printr-o astfel de activitate“, a transmis directorul şcolii, Carmen Ştefănescu.

Au mai existat sesizări neoficiale cu privire la învăţătoare

Managerul CN „Fraţii Buzeşti“ spune că părinţii de la clasa lui Matei nu au mai semnalat nimic scris până acum cu privire la comportamentul cadrului didactic. Totuşi, au fost unele sesizări neoficiale de-a lungul timpului. „Au mai fost semnale, care nu s-au finalizat cu sesizări oficiale care să ne permită nouă să intrăm pe acest circuit şi să intervenim. Sesizările respective se refereau la modul de lucru cu copiii al învăţătoarei. Că li se dau prea multe teme, că este dură. Dacă un părinte ne-a sesizat anumite disfuncţionalităţi mie sau colegei mele director adjunct, când i-am cerut să scrie, ca să putem cerceta, a spus că nu vrea să facă rău şi a refuzat. Nu am ştiut însă absolut nimic în legătură cu acest afterschool“, a precizat Ştefănescu.

Conducerea şcolii consideră că vina se împarte între învăţătoare şi părinţi

Nu poate exista înţelegere faţă de asemenea lucruri, spune directoarea şcolii, dar vina este împărţită.

„Dacă nu ar fi avut părinţi care să o crediteze, nu s-ar fi ajuns la această situaţie. O mare problemă este responsabilitatea părinţilor faţă de propriii lor copii. Scandalul a izbucnit de la un copil care un an şi jumătate a frecventat acest afterschool. Eu i-am întrebat pe părinţi, când au venit la mine: dumneavoastră, când v-aţi lăsat copilul, aţi cerut informaţii, documente, să mergeţi să vedeţi unde îşi desfăşoară copiii activitatea, în ce spaţiu, cine le găteşte, în ce vase li se serveşte masa? Persoanele care lucrează cu ei au dosarul medical complet? Vi s-au eliberat chitanţe pentru bani? Răspunsurile au fost nu, nu, nu. Prima responsabilitate pentru bunăstarea fizică, psihică, emoţională a copiilor o au părinţii. Dacă ei vin la noi când lucrurile s-au agravat, e foarte greu“, consideră Carmen Ştefănescu.

Managerul ştie că unele învăţătoare sunt angajate, în timpul lor liber, la diverse afterschool-uri, dar este alegerea lor ce fac în timpul liber. Însă dacă acel afterschool nu este autorizat, trebuie ca organele abilitate să îşi facă datoria: „Nu ştiam de doamna Dumitrescu nici că este la un after school şi cu atât mai puţin că este al ei. Acum am înţeles că este clandestin, funcţionează de câţiva ani. Sunt împotriva acestor activităţi nemonitorizate şi ilegale. Dacă doamna vrea să îşi facă un afterschool nu este nicio problemă, dar să parcurgă toţi paşii, să şi-l autorizeze, să existe nişte mecanisme de supraveghere… care nu suntem noi“.

Copiii români sunt printre cei mai afectaţi de bullying

La nivel european, România se situează pe locul trei în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul numit „bullying“, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Unu din patru copii a fost umilit în fața colegilor, atenţionează organizaţia Salvaţi Copiii. Deşi fenomenul este cel mai adesea investigat din perspectiva atitudinilor unui elev faţă de alt elev, există cazuri în care la originea violenţelor fizice sau emoţionale stau chiar cadre didactice, care ar trebui să fie unii dintre actorii principali în stoparea acestui fenomen.