La cişmelele din Dolj şi Olt curge otravă de milioane de euro din fonduri UE

Zeci de mii de locuitori ai mai multor comune din Dolj şi Olt sunt otrăviţi zilnic de autorităţile locale cu apa de la cişmelele comunale, aşa cum se arată într-o tulburătoare investigaţie jurnalistică realizată de recorder.ro.

„Am vrut să aflăm unde s-au scurs banii europeni care ar fi trebuit să îmbunătățească viețile a milioane de români și am descoperit o adevărată catastrofă: licitații cu câștigători cunoscuți dinainte, firme de partid care umflă prețurile de sute de ori, lucrări făcute doar pe hârtie și echipamente performante înlocuite cu cele mai ieftine instalații, rețele de apă care cedează la scurt timp după inaugurare sau care le livrează cetățenilor apă contaminată cu bacterii fecale pe post de apă potabilă, instituții de control politizate, asistând pasive la fraudarea fondurilor europene. Este o investigație întinsă pe parcursul mai multor anotimpuri, în care am urmărit derularea proiectelor, am descâlcit vulnerabilitățile din legea achizițiilor publice, am luat probe de apă și le-am analizat în laboratoare acreditate de statul român. Ceea ce a rezultat nu este doar cronica unei uriașe fraude, ci și a unui atentat la sănătatea publică“, scriu jurnaliştii de la recorder.ro