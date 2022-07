Termo Urban ar putea fi „înghiţită“ de societatea care furnizează căldură Craiovei

Externalizarea Sucursalei Electrocentrale II Craiova a intrat în linie dreaptă. În data de 18 august, în cadrul AGA va avea loc în mod oficial desprinderea Sucursalei din Complexul Energetic Oltenia. Căldura craiovenilor va fi furnizată în această iarnă de noua societate care se va numi Electrocentrale Craiova SA şi mai mult ca sigur într-un an va „înghiţi” şi Termo Urban SRL, societatea deținută de Primăria Craiova.

Cum se pregăteşte noua societate să facă faţă viitorului sezon rece, cum vrea să reducă poluarea, creşte preţul căldurii şi dacă vor avea craiovenii în casă temperaturi mai scăzute, aşa cum se cere la nivel european, aflăm de la viitorul director al societăţii, Dan Vasile.

Cum se pregăteşte noua societate de iarnă?

Dan Vasile: Suntem în perioada de constituire a stocului de cărbune pentru iarnă. Până la 31 octombrie, când se intră în sezonul de încălzire, trebuie să avem stocurile constituite. Cărbunele vine de la CEO. Au mai fost reduceri de capacităţi, dar se revine la cantitatea de cărbune necesară pentru a avea stocurile necesare. Noi trebuie să avem la intrarea în iarnă 200.000 de tone. Această cantitate se poate asigura. Cantitatea ne poate fi furnizată şi pe parcursul sezonului rece, dar vrem să evităm problemele care pot să apară în ciclul de transport. Noi trebuie să avem o cantitate disponibilă în orice moment pentru ca, indiferent de orice sincope, să nu afectăm consumatorii.

Agentul termic pentru încălzirea populaţiei este produs în cele două grupuri energetice. În ce stare de funcţionare se găsesc acestea?

D.V.: Blocul energetic nr. 2 este în lucrări de reparaţii anuale. În jurul datei de 15 august va ieşi din reparaţii. Am făcut două lucrări importante, din caree una de investiţie pe mediu. Adică, blocul 2 nu va mai avea probleme de mediu. Se va pune instalaţie de reducere a emisiilor de NOx. Ambele blocuri energetice vor îndeplini normativele europene de mediu. S-au investit 12 milione de lei pentru această instalaţie de reducere a noxelor. Cea de a doua investiţie s-a făcut pentru evitarea spargerilor la cazan. Adică, se înlocuieşte sistemul de ţeavă sub presiune şi vom avea o reducere a opririlor accidentale din cauza avariilor. Aceste lucrări se fac în interiorul cazanului. Lucrarea costă peste un milion şi jumătate de lei. În caz de avarii, avem de rezervă grupul pe gaze.

Cum şi când va avea loc divizarea de CEO?

D.V.: Societatea noastră, Societatea Electrocentrale Craiova, se va rupe, adică va avea loc divizarea simetrică de CEO în mod oficial la data de 18 august. Atunci va fi convocată AGEA. Se va aproba divizarea şi, implicit, înfiinţarea noii societăţi. Acţionariatul va fi acelaşi: statul român, Fondul Proprietatea şi încă două societăţi. Cu Complexul Energetic nu vom mai avea nicio legătură, doar una pur contractuală, pentru că ei ne furnizează cărbunele necesar.

Noua societate va prelua Termo Urban SRL?

D.V.: În programul de restructurare al CEO este prevăzut ca noua societate să preia şi distribuţia energiei termice în Craiova. Fiind asociată şi autoritatea locală va fi mai uşor de accesat fonduri europene pe diverse axe pentru refacerea reţelelor de agent primar şi secundar. Au fost discuţii la primăriei. Avem sprijinul total al primarului. Această fuziune poate fi făcută, de exemplu, şi printr-un aport de capital al Primăriei Craiova şi Consiliului Local la noua societate. Ideea este să fie o nouă societate care să aibă integrat producţie, transport şi distribuţie a energiei termice. Acest lucru se poate întâmpla pe parcurs, la o jumătate de an, un an după funcţionarea noii societăţi. Ulterior, vom vedea care sunt paşii de făcut ca să avem şi funcţionalitatea integrată.

Ce investiţii mai aveţi în plan?

D.V.: Pentru dezvoltarea noii societăţi vom merge pe axele de finanţare europeană. Avem un proiect, la nivel de Studiu de Fezabilitate, pentru un nou grup pe gaze, pe care îl vom avea în câţiva ani. Sunt încrezător că vom avea şi cel de-al doilea grup pe gaze. Grupul poate să meargă în paralel cu cele pe cărbune sau poate să le înlocuiască. La cărbune, preţurile sunt rezonabile la acest moment.

Termo Urban ar putea fi „înghiţită“ de societatea care furnizează căldură Craiovei. Dan Vasile, despre scumpiri şi concedieri

Se preconizează scumpiri ale agentului termic?

D.V: Această modificare la nivelul societăţii nu va afecta în perioada imediat următoare preţul energiei termice. Costurile şi majorările, preţul sunt reglementate de ANRE. Desprinderea noastră din CEO nu va afecta însă preţul energiei termice, nu va creşte preţul. Preluarea SC Termo Urban ar putea duce la o scăderea a preţului agentului termic sau preţul va rămâne la acest nivel.

Ce se întâmplă cu angajaţii societăţii, vor fi concedieri?

D.V.: În proiectul de divizare, societatea va fi condusă în sistem unitar, ca orice societate pe acţiuni. Personalul noii societăţi nu are de suferit. Nu se vor face disponibilizări, personalul este deficitar, mulţi angajaţi s-au pensionat beneficiind de prevederile Legii 74. Dimpotrivă, noi vom angaja. Sper să vină absolvenţi de la profilul energetic. CEO are un parteneriat cu Liceul Energetic din Craiova, iar societatea le oferă o perspectivă elevilor.

Ce temperaturi vor avea craiovenii în case, că tot se recomandă la nivel european temperaturi mai scăzute în instituţii şi locuinţe?

D.V.: Noi furnizăm căldura conform diagramei de reglaj, noi nu am primit nimic. Nu putem face prea mult, contează mai puţin cu ce temperatură pleacă de la noi, contează cu cât pleacă din punctele termice.

Revizia anuală va fi între 15 şi 20 august

Spuneaţi că s-a modificat data reviziei anuale?

D.V.: Revizia va fi în perioada 15-20 august, a apărut o modificare a intervalului. Am modificat data pe care am anunţat-o iniţial. Au intervenit nişte evenimente sportive. De exemplu, la Sala Polivalentă este un campionat european şi am decalat perioada de revizie pentru că noi le asigurăm apa caldă. Va fi o revizie şi lucrări la reţele.

De unde vine acea cenuşă care se depune pe sol, pe case, pe maşini în mai multe cartiere ale oraşului?

D.V.: În privinţa poluării, mă refer la spulberări, încercăm să le eliminăm. Cenuşa şi mirosul de care se plâng craiovenii provin de la neetanşeităţi pe canalele de gaze, pe cazan. Acestea sunt undeva la coşul cazanului, la cota 36 mai sunt mici fisuri şi pe acolo iese fum şi praf. La coşul de fum, cel de la desulfurare, sunt îndeplinesc toate condiţiile de mediu. Unde este depozitul de cărbune nu sunt probleme. Am tasat şi nu mai sunt probleme.

Mai sunt probleme la zona de concasare, aici este o zonă închisă. Staţia de concasare este închisă cu tablă cutată, dar au mai fost geamuri sparte, s-au mai desprins table. 70% din lucrările pentru refacerea staţiei de concasare le-am făcut cu forţe proprii. Acum avem contract cu o firmă specializată să refacă închiderea staţiei de concasare. În acest fel, vom încerca să reducem poluarea, adică acea cenuşă şi zgură de care se plâng craiovenii.

În prezent, Dan Vasile este directorul Sucursalei Electrocentrale II Craiova. El are cele mai mari şanse să fie numit director al viitoarei societăţi pe acţiuni care va asigura căldura oraşului Craiova.