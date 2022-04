Cofondator al WizzAir, cea mai mare companie aerienă low-cost din Europa Centrală şi de Est, managerul general, József Váradi(foto), a vorbit, într-un interviu acordat GdS, despre soluţiile pe care industria aviaţiei comerciale le poate aplica pentru a face faţă multiplelor probleme cu care se confruntă şi a anunţat ce planuri are WizzAir pentru aeroportul din Craiova. Váradi a anunţat curse noi începând de anul viitor şi a spus că WizzAir va încerca să menţină neschimbat preţul biletelor în ciuda presiunii inflaţiei.

GdS: Sunteţi într-un turneu prin aeroporturile din ţară. Aţi fost în Moldova, la Craiova. Ce doriţi să aflaţi în cadrul acestor întâlniri?

József Váradi: Vizităm fiecare dintre bazele noastre, ne întâlnim cu conducerile aeroporturilor. Am început cu Iaşi, apoi Bacău, acum în Craiova, apoi mergem în Bucureşti, Cluj, Sibiu şi Timişoara. Aceste întâlniri sunt foarte importante pentru noi, pentru că încercăm să ne încurajăm echipele, încercăm să înţelegem cu ce probleme se confruntă şi să încercăm să le rezolvăm.

Este o cultură organizaţională de care suntem mândri şi pe care o îmbrăţişăm. Îmi fac mereu timp pentru a vizita echipele. La fel fac şi în celelalte ţări. Recent am fost în Polonia. Este important să vedem cum suntem priviţi din exterior, să vedem ce sugestii au, e important să vorbim şi cu media pentru a vedea care este interesul public, să discutăm şi cu conducerea aeroporturilor pentru a vedea cu ce probleme se confruntă şi ce recomandări ne pot face.

Consider că acest proces este foarte important şi ne uneşte. Este un dialog direct în cadrul companiei. Pentru mine este o oportunitate să-mi întâlnesc oamenii şi o oportunitate pentru ei să pună orice fel de întrebare. În Craiova avem circa 70-75 de angajaţi.

GdS: Ce impresie v-au făcut angajaţii din Craiova?

J.V.: Sunt foarte buni, foarte implicaţi şi interesaţi de dezvoltarea companiei în Craiova şi se simt foarte responsabili pentru comunitatea din oraş. Săptămâna viitoare va veni şi a doua aeronavă la Craiova. Sunt oameni foarte inteligenţi. Este foarte interesant de observat.

Dacă mă uit la managementul actual al companiei văd foarte mulţi români în cadrul WizzAir care avansează în carieră, iar mare parte dintre ei provin din cadrul însoţitorilor de zbor, iar acum ocupă funcţii de conducere de top. Suntem norocoşi în România, pentru că sunt oameni foarte inteligenţi, dedicaţi şi harnici şi este clar că ei vor deveni managerii de top de mâine.

GdS: Ce planuri aveţi pentru aeroporturile din România?

J.V.: România este una dintre poveştile noastre de succes. România a rezistat foarte bine în timpul pandemiei de COVID, în ciuda problemelor inerente, dar, per ansamblu, România a fost una dintre cele mai rezistente ţări, depăşind vestul Europei. De aceea, din vară vom aduce o creştere puternică pe piaţă, suntem foarte activi în privinţa angajărilor, creăm locuri de muncă, creăm activităţi locale.

Contribuim astfel la dezvoltarea economiei locale, în special în regiuni cu aeroport, aşa cum este Craiova, care se integrează coerent în ecosistemul naţional. În prezent, WizzAir reprezintă 43% din traficul aerian comercial în România, deci putem spune că suntem motorul dezvoltării aviaţiei în România şi vom continua să dezvoltăm şi să creăm locuri noi de muncă.

GdS: De ce credeţi că aeroporturile din România au fost atât de rezistente în comparaţie cu cele din Europa de Vest?

J.V.: Totul se reduce la consumator, dar noi am reuşit să aducem valoare pe piaţă. Consumatorii dumneavoastră au văzut multe în viaţă, iar asta i-a făcut să fie mai puţin temători în faţa evenimentelor, adică au trecut peste ele mult mai uşor decât cei din Europa de Vest care sunt obişnuiţi cu un anumit stil de viaţă şi nu au fost afectaţi de şocuri în viaţă. Dată fiind istoria şi evoluţia României, voi a trebuit să vă descurcaţi cu anumite probleme, deci sunteţi mai puternici în faţa acestor probleme.

Şi noi, WizzAir, am contribuit şi am adus o infrastructură eficientă de preţuri mici, pentru ca oamenii să poată călători, iar lucrul acesta este foarte apreciat în ţară. În istoria noastră de după al doilea război mondial am fost afectaţi de multe probleme, şi, în consecinţă, rezultatul bun este că am devenit rezistenţi.

GdS: Acum despre Craiova. Wizz operează de câţiva ani aici. Sunteţi mulţumit de activitatea de aici?

J.V.: Sunt foarte fericit în legătură cu activitatea de aici raportat la întreaga activitatea din România. Avem 29 de aeronave în ţară şi doar 12 au baza în Bucureşti. România este o piaţă regională puternică pentru noi, iar Craiova, Cluj, Bacău, Iaşi sau Sibiu se descurcă foarte bine. Şi, ca să fiu sincer, acesta este modul în care cred că se va dezvolta sectorul aviatic.

Există această creştere a aeroporturilor regionale, oamenii vor să găsească cel mai apropiat aeroport şi să călătorească dintr-un loc în altul. Suntem foarte motivaţi de cererea mare pentru dezvoltarea acestei infrastructuri şi vrem să ne asigurăm că reţeaua se dezvoltă şi lansăm rute care sunt cerute de piaţă. Din acest punct de vedere, Craiova s-a descurcat bine, iar cel mai bun exemplu este că ne dublăm capacitatea în Craiova, aducem încă o aeronavă peste o săptămână şi dorim să ne extindem activitatea aici în Craiova.

GdS: Intenţionaţi să deschideţi noi rute din Craiova în perioada următoare?

J.V.: Noi conducem un business, o companie care continuă să lanseze rute noi. În timpul pandemiei, la nivelul companiei am lansat peste 400 de rute noi din totalul de 1100 pe care le avem. Vom continua să facem asta. Nu vreau să speculez, suntem foarte motivaţi să căutăm oportunităţi de rute în Vest, dar există cerere mare şi pentru Est.

Am deschis o linie aeriană în Abu Dhabi. Vedem o cerere crescută către Orientul Mijlociu, în regiunea Golfului. Vom vedea cum putem conecta cel mai bine cele două pieţe. Ne vom concentra investiţiile în următorii ani în Europa, dar ne îndreptăm atenţia constant şi către destinaţiile din Est, în mod special Emiratele Arabe Unite.

GdS: În Craiova avem Ford. Ei au cerut autorităţilor infrastructură. Ce aşteptări aveţi de la autorităţi pentru a investi mai mult aici?

J.V.: Dacă vă uitaţi la aeroporturile regionale din lumea întreagă, ele tind să devină motorul dezvoltării economice, iar asta creează un efect de halo. Se dezvoltă aeroporturile, se dezvoltă şi companiile aeriene. Iar asta duce la construirea infrastructurii rutiere, ceea ce duce la continuarea activităţii economice în regiune.

Eu, dacă aş fi o autoritate locală, m-aş concentra să dezvolt aeroportul, pentru a deveni atractiv pentru companiile aeriene. În ceea ce ne priveşte, cred că la Craiova avem o infrastructură destul de bună. Avem nevoie de capacitate de operare, avem nevoie de capacitate suficientă a terminalului şi avem nevoie de ea la un preţ foarte mic low-cost, pentru că noi suntem o companie low-cost. Pentru că, dacă noi avem costuri de operare mici, atunci şi preţul este mic şi putem astfel stimula dezvoltarea. Suntem într-un cerc.

Deci, sfatul meu ar fi ca aeroportul să fie foarte dotat inteligent, iar fiecare operaţiune să aibă costuri mici, astfel încât să fim încurajaţi să operăm mai mult, să investim mai mult în piaţă. Şi, apoi, lucrurile vin de la sine. Mulţi investitori ar putea beneficia de dezvoltarea infrastructurii aeroportuare şi să mărească capacitatea de zbor. Şi nu trebuie să investeşti totul în activităţi colaterale, pentru că asta o va face piaţa, iar oamenii vor face investiţii inteligente.

Deci, eu cred că punctul de cotitură este aeroportul şi compania care operează pe aeroport să se asigure că acest lucru se întâmplă, că aeoportul este conceput astfel încât să furnizeze activităţile potrivite, iar asta va atrage companiile aeriene şi toată lumea va beneficia de pe urma acestui lucru.

GdS: Aeroportul din Craiova este într-o continuă dezvoltare. Dar vreau să vă întreb altceva. Ce este mai important pentru o companie precum WizzAir: dezvoltarea aeroportului în sine sau mediul economic din oraş sau regiune? Este suficient că managementul aeroportului devoltă aeroportul sau aveţi nevoie mai întâi de o creştere economică în zonă?

J.V.: Eu cred că ambele se întrepătrund. Prima ar fi investiţia în aeroport. Trebuie să existe un aeroport potrivit. Iar activitatea noastră va declanşa alte activităţi. Accesul la infrastructură este un element cheie în orice decizie de investiţie, deci trebuie să creezi infrastructura. Noi suntem furnizori de infrastructură.

Deci ai aeroportul, apoi este WizzAir care creează infrastructură de legătură în regiune. Doar privind pe fereastră trebuie să te gândeşti ce alte activităţi ar putea stimula mediul aeroportuar. De exemplu, companiile aeriene au nevoie de mentenanţă, şi atunci ne uităm dacă există hangare unde se poate face această mentenanţă avioanelor noastre.

Suntem o companie paneuropeană, deci suntem deschişi să privim în piaţă pentru a vedea ce este disponibil, cum putem avea acces la hangarele de mentenanţă şi am putea să luăm Craiova în calcul. Dacă Craiova intenţionează să contruiască aceste hangare, şi noi am fi interesaţi.

Iar asta înseamnă să aducem aeronave pentru mentenanţa necesară şi am crea industrie adiacentă, precum mecanici, ingineri care să fie angajaţi aici şi asta ar stimula dezvoltarea în regiune.

GdS: Preţurile biletelor. Cum a afectat pandemia WizzAir din acest punct de vedere?

J.V.: Vedem că inflaţia creşte în lume şi vom vedea o presiune inflaţionistă mare asupra forţei de muncă şi a bunurilor, iar inflaţia ne va afecta viaţa, inclusiv industria aviatică. Întrebarea este: ce putem face noi, WizzAir pentru a compensa acestă presiune şi să creăm atracţie pe piaţă care să ne diferenţieze de competiţie? Şi avem şi răspunsul, pentru că suntem una dintre puţinele companii de profil din lume care a investit în tehnologie în timpul pandemiei.

Am achiziţionat 45 de aeronave noi. Astăzi avem o flotă nouă de avioane, o flotă mai mare. Investiţiile sunt fundamentale pentru a crea un avantaj competititiv în piaţa care se bazează pe aeronave mai vechi cu un cost ridicat al întreţinerii. Aceasta este una dintre modalităţile de a contracara presiunea inflaţionistă. Da, vă spun că veţi vedea o presiune asupra companiiilor aeriene să crească preţul biletelor şi veţi vedea WizzAir păstrând aceleaşi preţuri.

Şi, dacă obţinem contracte comerciale avantajoase cu aeroporturile sau cu ceilalţi parteneri, am putea chiar fi pregătţi să reducem preţurile. Dar este clar că noi ne descurcăm mai bine.

GdS: Credeţi că preţurile vor creşte în următoarea perioadă?

J.V.: Depinde de piaţă. Inflaţia va afecta preţurile, dar obiectivul nostru este să menţinem preţurile cât mai mici cu putinţă.

GdS: Aveţi informaţii că managementul aeroporturilor din Europa intenţionează să mărească taxele aeroportuare?

J.V.: Dacă este un aeroport dintr-un oraş mare, care are monopol, este tentat. Dacă este un aeroport regional în concurenţă cu alte aeroporturi regionale, cred că va lua măsuri de eficientizare înainte de a creşte taxele, pentru că asta nu va duce la creşterea traficului.

Inflaţia afectează toate domeniile, nu se va opri la aviaţie sau consumatori, va lovi practic întregul lanţ valoric al economiei. Noi suntem o companie eficientă care încearcă să compenseze presiunile macroeconomice şi inflaţioniste şi acţionăm competitiv. Cel mai bun mod de a conduce o afacere este să o faci după principiile pieţei.

GdS: În Craiova va mai veni o companie. Nu vă întreb dacă vă e teamă de concurenţă, ci cum credeţi că puteţi rămâne numărul unu?

J.V.: Competiţia este foarte bună pentru piaţă, pentru consumatori şi este bună şi pentru noi pentru că ne menţine în alertă. Noi suntem în competiţie cu toată lumea de foarte multă vreme. Afacerile pe care le facem nu ni sunt date, ci le câştigăm prin muncă, prin asumarea riscurilor.

Orice competiţie în Craiova este binevenită. Asta ne va face să fim mai concentraţi asupra pieţei. Căutăm şi mai multe oportunităţţi decât înainte şi vom face totul pentru a rămâne competitivi.

GdS: Încă o dată. Credeţi că preţurile vor creşte în următoarea perioadă?

J.V.: La modul general, cred că probabil vor creşte, dar nu pot da un răspuns exact. Eu sunt economist, iar regula de bază în economie este că preţul depinde de cerere şi ofertă. Dacă este prea multă ofertă, preţurile s-ar putea să nu crească, dar profitabilitatea industriei va scădea.

Eu mă aştept că, pe termen scurt, cîteva luni, preţurile nu vor creşte, ci se vor menţine sau chiar vor scădea. După ce trece vara, este probabil ca preţurile să crească, dar repet, obiectivul nostru este să menţinem preţurile cât de mult putem.

GdS: Cum credeţi că va ieşi industria după pandemie şi după războiul din Ucraina? Credeţi că există o soluţie miraculoasă pentru a rezolva lucrurile?

J.V.: Dacă mă uit la această industrie, cred că ceea ce facem noi este corect, indiferent cum privim lucrurile. Noi suntem un transportator low-cost, care încearcă să ofere servicii la costuri mai mici decât competiţia, deci vrem să fim liderul necontestat al industriei low-cost. Şi ce înseamnă low-cost, de fapt? 1. Că produci la preţuri mai mici , deci eşti mult mai ietftin decât restul pieţei. 2. Suntem cea mai lichidă afacere în acelaşi timp.

Deci, când industria suferă un şoc este ca şi cum ai fi în pădure cu alţi oameni şi te întâlneşti cu ursul. Nu trebuie să fugi mai repede decât ursul, trebuie să fugi mai repede decât ceilalţi. Deci, noi vom alerga mai repede decât ceilalţi din industrie. Da, s-ar putea să fie dureros pentru noi, dar va fi şi mai dureros pentru ceilalţi, deoarece ei au costuri mai mari, deci ei vor rămâne mai repede fără bani decât noi.

Dacă ne uităm în lume, sunt doar patru companii aeriene, care şi-au păstrat rata creditului de investiţii. Noi suntem una dintre ele. Toate celelalte nu au reuşit, ceea ce demonstrează că, dacă ai modelul potrivit de business şi ai o rată de cost potrivită, asta creează un grad adecvat de lichiditate. Iar asta te face mai puternic în competiţia cu ceilalţi.

GdS: Deci, ceea ce spuneţi este că o companie trebuie să se concentreze pe competiţie, indiferent de crizele existente pe piaţă

J.V.: Desigur. Şi aş merge mai departe şi as spune că fiecare criză este o oportunitate şi, cu cât este mai mare criza, cu atât mai multe oportunităţi văd pentru noi. Uitaţi-vă la industria aeronautică în perioada COVID.

GdS: S-a prăbuşit pur şi simplu

J.V.: Da, dar se aşteaptă ca ea să recupereze 95% din capacitate în această vară comparativ cu 2019. Vom avea o capacitate de 140% faţă de 2019. Uitaţi-vă la această diferenţă. Noi creştem cu 40%, iar industria scade cu 10%. Acesta este avantajul competitiv, aceasta este oportunitatea pe care COVID a creat-o pentru noi.

GdS: Cât de tare este afectată industria de războiul din Ucraina?

J.V.: Pe termen scurt este afectată, pe termen lung, nu.

GdS: Daţi-ne veşti bune pentru la anul. Veţi introduce rute noi de la Craiova?

J.V.: Absolut. WizzAir este din ce în ce mai atractivă pe piaţă, de aceea, de la anul, vom aduce capacităţi noi, vom deschide rute noi, pe care le ţinem secrete, deocamdată, dar pe care le vom dezvălui la momentul potrivit. Craiova trebuie să se aştepte de la WizzAir să aducă invovaţie, rute noi, şi noi oportunităţi de călătorie.