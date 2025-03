(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 21 – 27 martie

A Working Man / Un bărbat de onoare 2D / MX4D 2D Avanpremiera

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Levon Cade a renunțat la cariera de militar decorat pentru misiuni extrem de periculoase și acum duce o viață retrasă și liniștită lucrând ca muncitor în construcții. Însă atunci când fiica șefului (singurii oameni de care s-a apropiat) este răpită de traficanți, Levon pornește o misiune aproape imposibilă pentru a o salva, dar descoperă o rețea uriașă de corupție.

2D: Miercuri, Joi 21:20

2D MX4D: Miercuri, Joi 21:10

Cocorico / Nuntă cu surprize Avanpremiera

Regia: Julien Herve

Cu: Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud

Gen Film: Comedie

Durată: 92 min

Rating: AP 12

Comedia regizată de Julien Hervé spune povestea familiei aristocrate Bouvier-Sauvage. După ce fiica soților Sauvage se îndrăgostește de fiul unui dealer de mașini Peugeot și își anunță intenția de-a se căsători, familia ei se opune vehement.

Miercuri pana Joi 20:50

Hoții de subiecte Avanpremiera

Regia: Tudor Petremarin

Cu: Ștefan Iancu, Karina Jianu, Dragoș Prundeanu, Ana Toda

Gen Film: Comedie

Durată: 115 min

Rating: AG

Pentru a-și îndeplini visele, patru adolescenți decid să facă bani vânzând online subiectele de la bacalaureat. Sofi vrea să strângă bani pentru a-și plăti facultatea în Elveția, Alex vrea să își construiască propriul studio de înregistrări, Amalia vrea să își impresioneze tatăl senator, iar Tomiță vrea o aventură. Totul merge bine până când toți sunt forțați să înfrunte realitatea și să suporte consecințele.

Miercuri, Joi 19:00

The Colors Within / Culorile sufletului Avanpremiera

Regia: Naoko Yamada

Cu: Taisei Kido, Sayu Suzukawa, Akari Takaishi, Yasuko

Gen Film: Animatie, Drama, Muzica

Durată: 106 min

Rating: AG

Totsuko e o fată specială, care poate vedea „culorile” interioare ale oamenilor. Totsuko cântă într-o trupă împreună cu doi prieteni, alături de care găsește puterea de a înfrunta provocările vieții și de a porni pe drumul autocunoașterii prin artă. Noul film al regizoarei Naoko Yamada explorează emoțiile, conexiunea umană și puterea muzicii.

Miercuri, Joi 16:30

The Nutcracker and the Magic Flute / Spărgătorul de nuci și flautul fermecat Avanpremiera

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Lyubov Aksyonova, Ryan Andes, Prokhor Chekhovskoy, Aleksey Chumakov

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

Marie își pune o dorință: să devină de aceeași mărime ca jucăria ei preferată, spărgătorul de nuci. Jucăria, însă, este de fapt un prinț vrăjit. Împreună, Marie și prințul vor călători în tărâmul magic al florilor pentru a salva lumea de oamenii șobolan.

Dublat: Sambata, Duminica 13:40

Micuta Dorothy

Cu: Alexandra Giurca, Razvan Raduta, Ciprian Chiriches, Andrei Mihalcea, Adrian Radulescu

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Micuta Dorothy, pornita in cautarea lui Oz, este insotita in aventurile sale de Tic-Tic, catelusul sau, si de prietenii sai, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea si Leul Papanas, povestea lui Dorothy fiind, de fapt, o lectie despre forta prieteniei, despre curaj si despre importanta acestora in depasirea tuturor greutatilor.

Duminica 11:30

Novocaine / Novocaină 2D / MX4D 2D

Regia: Dan Berk, Robert Olsen

Cu: Amber Midthunder, Jack Quaid

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 115 min

Rating: N 15

Faceți cunoștință cu Nathan Caine, un amabil angajat al unei bănci, care nu poate simți durerea. Când fata visurilor sale (Amber Midthunder) este răpită, banalul Nate (Jack Quaid) își transformă incapacitatea de a simți durerea într-o forță neașteptată în lupta sa pentru a o recupera.

2D: Vineri pana Marti 18:15; 20:30

Miercuri, Joi 18:00; 20:30

2D MX4D: Vineri pana Marti 21:10

Miercuri, Joi 18:55

Snow White / Albă ca Zăpada 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Marc Webb

Cu: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 111 min

Rating: AG

Adaptare live-action a celebrei animații „Albă ca Zăpada și ce șapte pitici”, bazată pe basmul scris de frații Grimm la începutul secolului al XIX-lea.

2D Dublat: Vineri, Sambata, Luni, Marti 11:50; 14:10; 16:30

Duminica 11:40; 14:10; 16:30

Miercuri, Joi 11:50; 14:10

2D Subtitrat: Vineri pana Joi 18:45; 21:00

2D MX4D Dublat: Vineri pana Marti 12:10; 16:40

Miercuri, Joi 14:25

2D MX4D Subtitrat: Vineri pana Marti 18:55

Miercuri, Joi 16:40

2D VIP+ Subtitrat: Vineri 17:00

Sambata, Luni pana Joi 15:30; 20:40

Duminica 20:40

William Tell

Regia: Nick Hamm

Cu: Claes Bang, Golshifteh Farahani, Jonah Hauer-King, Connor Swindells, Ellie Bamber

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Istori, Razboi

Durată: 138 min

Rating: N 15

Narațiunea se desfășoară în secolul al XIV-lea, în perioada Imperiului Roman, când națiunile Europei își dispută cu înverșunare supremația, iar austriecii ambițioși, dorind mai mult pământ, invadează Elveția, o națiune pașnică, pastorală.

Vineri, Sambata, Luni pana Joi 15:20

Duminica 15:35

Zăpadă, Ceai și Dragoste III: …și Noroc

Regia: Cătălin Bugean

Cu: Liviu Vârciu, Bogdan Farcaș, Levent Sali

Gen Film: Comedie

Durată: 91 min

Rating: AP 12

Balamucul pare că nu s-a terminat pentru Ceai, Dragoste și Noroc. În finalul trilogiei „Zăpadă, Ceai și Dragoste”, eroii noștri reușesc să facă rost de substanța de teleportare pentru a se întoarce acasă. Însă, ghinionul îi urmărește, caci o prințesă romană călătorește în timp pe urmele lor, cu intenții ascunse.

Vineri pana Joi 19:45; 21:40

Black Bag / Operațiunea Black Bag

Regia: Steven Soderbergh

Cu: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Marisa Abela, Naomie Harris, Pierce Brosnan

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 98 min

Rating: AP 12

Când agenta secretă Kathryn Woodhouse este suspectată de trădarea națiunii, soțul ei – de asemenea un agent legendar – se confruntă cu testul suprem: să fie loial căsniciei sale sau propriei țări?

Vineri pana Marti 18:35; 20:50

Miercuri, Joi 18:35

Dogs at the Opera / Samson, cățelul detectiv, și misterul coroanei

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Anna Starshenbaum, Diomid Vinogradov, Garik Kharlamov, Alin Ciupercă, Amalia Uruc, Ştefan Radu

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 80 min

Rating: AG

Opera Metropolitană. Un loc legendar și renumit. Până în ziua de azi, Carmen deține titlul de cel mai faimos balet din lume. Nu este greu de imaginat că, odată ca niciodată, o poveste incredibilă a avut loc la Metropolitan Opera pe fundalul operei Carmen. Într-o zi, un câine al străzii pe nume Samson, în încercarea sa de a se ascunde de hingheri, se refugiază la… Opera Metropolitană.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 11:40; 13:30

Duminica 12:00; 13:50

School of Magical Animals 2 / Școala animalelor magice 2

Regia: Sven Unterwaldt Jr.

Cu: Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Leonard Conrads, Lilith Julie Johna

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Romantic

Durată: 108 min

Rating: AG

Școala Winterstein își sărbătorește cea de-a 250-a aniversare. Pentru a marca această ocazie, clasa doamnei Cornfield intenționează să pună în scenă un musical scris de ea însăși despre înființarea școlii. Însă, directorul Siegmann insistă interpreteze piesa pe care a scris-o el, susținând că directorul Wunnibald a apărat odată școala împotriva unei bande de tâlhari.

Dublat: Vineri pana Joi 14:00

Cleaner / Cleaner: Atentat la înălțime

Regia: Martin Campbell

Cu: Daisy Ridley, Clive Owen, Flavia Watson, Rufus Jones

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Un grup de activiști radicali condus de Marcus, un lider autoritar, ia ostatici 300 de invitați ai unui important eveniment, iar un extremist le deturnează planul cu viziunea sa anarhistă, punând în pericol viețile tuturor. Salvarea pare imposibilă, însă Joey, o tânără cu experiență militară angajată ca spălătoare de geamuri, încearcă să le deturneze atentatul, mai ales că în clădire se află și fratele ei cu nevoi speciale pe care care vrea să-l protejeze, iar inspectoarea de poliție care preia operațiunile de negociere pare să-i acorde o mare încredere.

Vineri pana Joi 17:40

The Monkey / The Monkey: Blestemul

Regia: Osgood Perkins

Cu: Theo James, Osgood Perkins, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

O serie de morți violente începe după ce frații gemeni Bill și Hal găsesc în podul casei vechea maimuță de jucărie a tatălui lor. Cei doi decid să arunce jucăria și să-și vadă de viețile lor, îndepărtându-se de-a lungul anilor unul de celălalt.

Vineri pana Marti 17:25; 19:30; 21:30

Miercuri, Joi 17:00; 21:30

Flow / Flow – O pisică fără frică

Regia: Gints Zilbalodis

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 89 min

Rating: AG

Flow este o pisică singuratică, a cărei viață se desfășoară liniștit în pădure. Lumea în care trăiește se apropie de sfârșit, iar casa îi este distrusă de un potop. Flow este nevoită să își caute refugiul pe o barcă, alături de alte animale.

În ciuda diferențelor evidente dintre ele, vor forma o echipă imbatabilă, în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 12:00

Duminica 12:05

Mentorii 2D / VIP+ 2D

Regia: Adrian Tapciuc

Cu: Cătălin Bordea, Dorian Popa, Loredana Groza, Radu Bucălae, Mira, Doina Teodoru, Adrian Titieni, Drăcea

Gen Film: Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Mentorii urmărește povestea lui Johnny Baltă, un tânăr imatur și viitor moștenitor al unui imperiu financiar imens, deținut de tatăl său, Dorin Baltă. Nemulțumit de comportamentul superficial al fiului său, Dorin decide să-l dea afară din casă după un accident de mașină și îi cere să dovedească în șase luni că poate deveni un adult responsabil. Johnny, cu ajutorul surorii sale Magda, recurge la mentoratul celor mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. De aici, lucrurile iau o întorsătură neașteptată…

2D: Vineri pana Marti 17:10; 19:15; 21:20

Miercuri, Joi 17:10; 19:15

2D VIP+: Vineri 14:30

Sambata, Luni pana Joi 18:10

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie / Ziua în care Pământul a facut Bum! Un film Looney Tunes

Regia: Peter Browngardt

Cu: Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol, Carlos Alazraqui, Kimberly Brooks

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Daffy Duck și Porky Pig descoperă o operațiune extraterestră secretă care plănuiește să cucerească Pământul, după o serie de ghinioane la fabrica de gumă de mestecat. Pentru a opri invazia, cei doi trebuie să colaboreze, dar provocarea reală este să nu se scoată din minți unul pe celălalt. O aventură plină de umor, haos și situații absurde, în stilul clasic Looney Tunes.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni, Marti 13:00; 15:10

Duminica 13:15; 15:20

Miercuri, Joi 13:00; 15:00

Big Trip 3: Race Around the World / Aventură în natură: Marea întrecere

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

După două aventuri, ursul Mik-Mik tânjește după pace cu familia și albinele sale. Dar când o barză neîndemânatică aduce din nou pe lume copilul greșit, visele lui sunt spulberate. Pentru a îndrepta lucrurile, Mik-Mik pornește într-o nouă aventură nebunească pentru a repara încurcătura.

Dublat: Vineri,Luni pana Joi 11:30; 13:40; 15:50

Sambata 11:30; 15:50

Duminica 11:50; 15:50

Captain America: Brave New World / Captain America: Curajoasa lume nouă 3 3D

Regia: Julius Onah

Cu: Anthony Mackie, Harrison Ford, Rosa Salazar, Liv Tyler

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 140 min

Rating: AP 12

După întâlnirea președintelui proaspăt ales al Statelor Unite Thaddeus Ross, Sam se trezește în mijlocul unui incident internațional și trebuie să afle motivele din spatele unui complot global înainte ca întreaga lume să fie învăluită în roșu.

Vineri pana Joi 16:10

Sonic the Hedgehog 3 MX4D 2D

Regia: Jeff Fowler

Cu: Idris Elba, James Marsden, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Keanu Reeves

Gen Film: Actiue, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Sonic, Knuckles și Tails se reunesc împotriva unui nou adversar puternic, Shadow, un răufăcător misterios cu puteri cu care nu s-au mai confruntat până acum. Pentru că abilitățile lor sunt depășite, echipa Sonic trebuie să caute în altă parte o alianță improbabilă.

Dublat: Vineri pana Marti 14:25

Miercuri, Joi 12:10

Mufasa: The Lion King / Mufasa: Regele Leu 3D

Regia: Barry Jenkins

Cu: Seth Rogen, Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Donald Glover

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Mufasa: The Lion King ni-l prezintă pe Simba, devenit rege, care a decis ca puiul său să-i urmeze pașii. În același timp, animația explorează originile răposatului tată al lui Simba, Mufasa.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:45

