(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova VIP Electroputere 7 – 13 Februarie

Captain America: Brave New World/Captain America: Curajoasa lume nouă 3 3D / MX4D 3D / VIP+ 3D Avanpremiera

Regia: Julius Onah

Cu: Anthony Mackie, Harrison Ford, Rosa Salazar, Liv Tyler

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 140 min

Rating: AP 12

După întâlnirea președintelui proaspăt ales al Statelor Unite Thaddeus Ross, Sam se trezește în mijlocul unui incident internațional și trebuie să afle motivele din spatele unui complot global înainte ca întreaga lume să fie învăluită în roșu.

3D: Miercuri, Joi 19:00; 19:30; 20:30

3D MX4D: Miercuri, Joi 21:00

3D VIP+: Miercuri, Joi 20:00

Bridget Jones: Mad About the Boy/Bridget Jones: Topită după el Avanpremiera

Regia: Michael Morris

Cu: Hugh Grant, Renée Zellweger, Emma Thompson, James Callis, Joanna Scanlan

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic

Durată: 135 min

Rating: AP 12

Bridget este din nou singură, fiind văduvă în urmă cu patru ani, când Mark a fost ucis într-o misiune umanitară în Sudan. Acum este mama singură a lui Billy, în vârstă de 9 ani, și a lui Mabel, în vârstă de 4 ani, și este blocată într-o stare de purgatoriu emoțional, crescându-și copiii cu ajutorul prietenilor ei loiali și chiar al fostului ei iubit, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Miercuri, Joi 21:15

Out of the Nest/Puișorii: Marea evadare Avanpremiera

Regia: Arturo A. Hernandez, Veerapatra Jinanavin, Jeff Schu

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 89 min

Rating: AG

În regatul Castilia, o forță întunecată se ridică din nou. La câteva zile de la încoronarea noului împărat și al împărătesei, cei șapte pui regali sunt răpiți. Depinde de un singur erou să îi aducă înapoi în siguranță; un băiat adolescent care face livrări, capra Arthur. Visurile sale de a deveni frizer de talie mondială sunt puse în așteptare atunci când devine părinte peste noapte. Dacă vrea să îi țină în siguranță pe micuții năzdrăvani în călătoria lor, trebuie mai întâi să se maturizeze și să își descopere propriul trecut. Va putea Arthur să îi aducă înapoi acasă pe moștenitori și să salveze astfel regatul?

Dublat: Sambata, Duminica 13:50

Rapunzel

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Andra Mirescu, Victor Bucur, Ana Maria Calita

Gen Film: Teatru

Durată: 40 min

Rating: AG

Dupa ce a primit puterea de vindecare de la o floare magica, Rapunzel este rapita din palat in mijlocul noptii de catre mama Gothel. Mama Gothel stie ca puterile magice ale florii sunt in parul de aur a lui Rapunzel si pentru a ramane mereu tanara planuieste sa o tina pe Rapunzel in turnul ei ascuns. Ajunsa la varsta adolescentei aceasta nu poate sa nu se intrebe cum este lumea de afara! Intamplarea face ca intr-o zi Printul George sa se rataceasca si sa ajunga la turnul in care aceasta este captiva si sa o ajute sa iasa.

Duminica 11:30

The Brutalist/Brutalistul

Regia: Brady Corbet

Cu: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce

Gen Film: Drama

Durată: 220 min

Rating: AP 12

Când arhitectul vizionar László Toth și soția sa Erzsébet fug din Europa postbelică în 1947 pentru a-și reconstrui viețile și a asista la nașterea Americii moderne, existența lor este schimbată pentru totdeauna de un client misterios și bogat.

Vineri pana Joi 19:50

Parthenope

Regia: Paolo Sorrentino

Cu: Gary Oldman, Francesca Romana Bergamo, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Celeste Dalla Porta

Gen Film: Drama, Fantastic

Durată: 141 min

Rating: AP 12

Partenope este o femeie care poartă numele orașului ei. Este ea o sirenă sau un mit?

Vineri pana Marti 20:35

Miercuri, Joi 20:40

A Complete Unknown/Bob Dylan: A Complete Unknown 2D / VIP+ 2D

Regia: James Mangold

Cu: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Boyd Holbrook, Edward Norton, Monica Barbaro

Gen Film: Biografic, Drama, Muzica

Durată: 146 min

Rating: AP 12

La festivalul din Newport, în 1965, tânărul Bob Dylan își schimbă modul de exprimare pe scena muzicii folk, trecând la muzică electrică și transformând rock-ul în vocea unei generații – definind unul dintre cele mai revoluționare momente din muzica secolului XX.

2D: Vineri pana Marti 18:05; 21:00

Miercuri, Joi 16:30

2D VIP+: Vineri pana Marti 20:20

Miercuri, Joi 16:50

Presence

Regia: Steven Soderbergh

Cu: Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan, Callina Liang

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 90 min

Rating: N 15

Proaspăt mutați în noua lor casă din suburbii, membrii unei familii devin convinși că mai este o prezență în locuința lor.

Vineri pana Marti 16:45; 21:15

Miercuri, Joi 19:20

Smok Diplodok

Regia: Wojtek Wawszczyk

Cu: Rachel Butera, Nicholas Corda, Helenka Englert, Julian Wanderer, Tadeusz Baranowski

Gen Film: Animatie

Durată: 95 min

Rating: AG

Povestea unui dinozaur care pornește într-o aventură pentru a-și salva părinții dispăruți în împrejurări misterioase. Împreună cu un vrăjitor și doi oameni de știință excentrici, el întâlnește creaturi fantastice și locuri uimitoare în călătoria sa.

Dublat: Vineri pana Marti 12:45; 14:40

Miercuri, Joi 12:30; 14:25

Dog Man 2D/MX4D 2D

Regia: Peter Hastings

Cu: Isla Fisher, Stephen Root, Ricky Gervais, Poppy Liu, Pete Davidson

Gen Film: Animatie, Comedie, Fantastic

Durată: 100 min

Rating: AG

După ce un câine și un polițist sunt răniți la datorie, o operație salvatoare schimbă cursul istoriei: ia naștere Dog Man. Jumătate câine, jumătate om, Dog Man jură să ofere celorlalți protecție, câtă vreme căt nu e distras de veverițe, în timp ce îl urmărește cu perseverență pe Petey the Cat, supervrăjmașul său felin.

2D Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:30; 13:30

Sambata, Duminica 11:25; 13:30

2D MX4D: Vineri pana Joi 12:10

Țăndări

Regia: Bogdan Naumovici

Cu: Alin Florea, Constantin Florescu, Cristian Bota, Nicodim Ungureanu, Cătălin Neamțu, Carmen Tănase

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Când două comune primesc de la Guvern doar jumătate din bugetul anual de care au nevoie, iar primarii rivali mizează totul pe un meci de fotbal, crește presiunea: cine învinge ia toți banii și își face treaba. Așa că, firește, fiecare va face tot ce e românește posibil să câștige, într-o comedie „laser, frate!” despre bani, fotbal și fete de măritat.

Vineri pana Marti 19:20; 21:30

Miercuri, Joi 21:40

Companion

Regia: Drew Hancock

Cu: Jack Quaid, Rupert Friend, Sophie Thatcher, Lukas Gage, Harvey Guillen

Gen Film: Thriller

Durată: 102 min

Rating: N 15

New Line Cinema – studioul care a adus pe ecrane Jurnalul/The Notebook – și bizarii creatori ai producției Barbar/Barbarian vă invită să experimentați o poveste de dragoste… ușor diferită.

Scris și regizat de Drew Hancock, Companion îi are în distribuție pe Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén și Rupert Friend.

Vineri pana Marti 18:20

Miercuri, Joi 18:30

Wolf Man/Omul-lup 2D/MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Leigh Whannell

Cu: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger, Matilda Firth

Gen Film: Horror

Durată: 108 min

Rating: N 15

Christopher Abbott este Blake, un soț și tată din San Francisco, moștenitor al unei case izolate din Oregonul rural al copilăriei sale. Blake află că este noul proprietar al casei după ce tatăl său dispare este presupus mort. În timp ce căsnicia lor se destramă, Blake o convinge pe soția sa Charlotte să ia o pauză de la oraș și să viziteze proprietatea împreună cu fiica lor cea mică, Ginger.

2D: Vineri pana Joi 15:30; 17:40

2D MX4D: Vineri pana Marti 21:45

Miercuri, Joi 18:45

2D VIP+: Vineri pana Marti 14:30

Miercuri, Joi 14:20

Gracie and Pedro: Pets to the Rescue/Gracie și Pedro: Drumul spre casă

Regia: Kevin Donovan, Gottfried Roodt

Cu: Danny Trejo, Bill Nighy, Susan Sarandon, Alicia Silverstone, Brooke Shields

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 92 min

Rating: AG

În timpul mutării într-o nouă casă, animăluțele de companie Gracie și Pedro sunt separate de stăpâni. Călătoria lor va fi plină de provocări și vor întâlni personaje ciudate până când își vor găsi calea spre casă, lângă Sophie și Gavin.

Dublat: Vineri, Luni pana Marti 11:15; 13:45

Sambata, Duminica 11:15

Miercuri Joi 11:20; 14:35

Paddington in Peru 2D/MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Dougal Wilson

Cu: Olivia Colman, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Imelda Staunton, Ben Whishaw

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 111 min

Rating: AG

Filmul îi urmărește pe ursulețul Paddington și familia Brown care o vizitează pe mătușa Lucy în Peru. Un mister, însă, îi trimite în pădurea tropicală amazoniană și în munții peruani.

2D Dublat: Vineri pana Marti 12:30; 15:00

Miercuri, Joi 12:20; 14:45

2D MX4D Dublat: Vineri pana Marti 14:15

Miercuri, Joi 14:10

Den of Thieves 2: Pantera/Frăția hoților 2: Pantera 2D / VIP+ 2D

Regia: Christian Gudegast

Cu: Gerard Butler, Evin Ahmad, O’Shea Jackson Jr., Jordan Bridges

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Thriller

Durată: 125 min

Rating: N 15

Gerard Butler și O’Shea Jackson Jr. se întorc în continuarea filmului de succes din 2018, Frăția Hoților. De data asta, Big Nick (Butler) revine în Europa și îl urmărește pe Donnie (Jackson), care este implicat în lumea periculoasă și imprevizibilă a hoților de diamante și a mafiei Pantera, în timp ce pun la cale un jaf masiv la cea mai mare bursă de diamante din lume.

2D: Vineri pana Marti 15:20; 18:10; 20:50

Miercuri, Joi 15:20; 17:55

2D VIP+: Vineri pana Marti 17:10

Nosferatu 2D

Regia: Robert Eggers

Cu: Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp

Gen Film: Fantastic, Horror, Mister

Durată: 139 min

Rating: IM 18

O poveste gotică despre obsesia dintre o tânără femeie bântuită și un vampir terifiant îndrăgostit de ea, care aduce după sine consecințe înfiorătoare.

Vineri pana Marti 18:35

Miercuri, Joi 16:40

Sonic the Hedgehog 3 2D/MX4D 2D

Regia: Jeff Fowler

Cu: Idris Elba, James Marsden, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Keanu Reeves

Gen Film: Actiue, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Sonic, Knuckles și Tails se reunesc împotriva unui nou adversar puternic, Shadow, un răufăcător misterios cu puteri cu care nu s-au mai confruntat până acum. Pentru că abilitățile lor sunt depășite, echipa Sonic trebuie să caute în altă parte o alianță improbabilă.

2D Dublat: Vineri pana Marti 11:20; 13:40

Miercuri, Joi 11:40; 13:55

2D MX4D Dublat: Vineri pana Marti 16:30

Miercuri, Joi 16:25

Mufasa: The Lion King/Mufasa: Regele Leu 3D

Regia: Barry Jenkins

Cu: Seth Rogen, Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Donald Glover

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Mufasa: The Lion King ni-l prezintă pe Simba, devenit rege, care a decis ca puiul său să-i urmeze pașii. În același timp, animația explorează originile răposatului tată al lui Simba, Mufasa.

Dublat: Vineri pana Marti 11:10; 15:40

Miercuri, Joi 11:50

Căsătoria

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Liviu Pintileasa, Vlad Drăgulin

Gen Film: Aventuri, Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Căsătoria spune povestea a trei prieteni – Pagubă, Arsenie și Conașu – care pornesc într-o extraordinară aventură în căutarea victimelor perfecte care să le întrețină cu mulți bani dependența de jocuri de noroc. Când totul pare a merge conform planului, lucrurile o iau razna. Din cauza datoriilor colosale și sevrajului continuu, încolțit fiind de cămătari, cei trei elaborează un plan uluitor de complex. Acesta constă în căsătoria din pur interes cu fiica disfuncțională a unui miliardar parvenit. Povestea dezvăluie personaje excentrice, dialoguri efervescente, într-un scenariu plin de acțiune și situații comice.

Vineri, Marti 17:20

Miercuri, Joi 17:00

Moana 2/Vaiana 2 3D

Regia: Dana Ledoux Miller, Jason Hand, David G. Derrick Jr.

Cu: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 105 min

Rating: AG

După ce primește pe neașteptate chemarea strămoșilor ei, Moana pornește într-o călătorie periculoasă pe mările îndepărtate ale Oceaniei, pentru o aventură cum n-a mai trăit vreodată.

Dublat: Vineri pana Marti 13:10

Miercuri, Joi 13:15

Gladiator II/Gladiatorul II MX4D 2D

Regia: Ridley Scott

Cu: Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama

Durată: 155 min

Rating: N 15

După ce patria sa este cucerită de împărații tiranici care conduc acum Roma, Lucius este forțat să intre în Colosseum și trebuie să se întoarcă în trecut pentru a-și găsi puterea de a reda gloria Romei poporului său.

Vineri pana Marti 18:50

