Filarmonica „Oltenia” Craiova încheie anul aniversar cu patru concerte de poveste

Filarmonica „Oltenia” sărbătorește 120 de ani de la primul concert al Societății Filarmonice din Craiova, o tradiție de excelență muzicală care continuă să aducă bucurie melomanilor.

În această săptămână, publicul este invitat să participe la patru evenimente deosebite care încheie anul aniversar:

Ziua Filarmonicii „Oltenia” – 120 de ani de la primul concert

Marți, 17 decembrie, ora 19:00

Închiderea Festivalului Internațional Craiova Muzicală 2024, ediția 51, va fi marcată de concertul vocal-simfonic „Viena Magic”, un omagiu adus eleganței muzicii vieneze.

JOHANN STRAUSS ENSEMBLE și Orchestra Filarmonicii „Oltenia”

Dirijor: RUSSEL MCGREGOR

Soliști: Elisabeth Wimmer (soprană) și Thomas Weinhappel (bariton)

Publicul va savura celebrele uverturi, polci și valsuri care reînvie farmecul Vienei.

Concerte extraordinare de Crăciun – 19 și 20 decembrie (ora 19:00)

Joi, 19 decembrie, ora 19:00

Vineri, 20 decembrie, ora 19:00

Corala Academică a Filarmonicii „Oltenia”

Dirijor: BOGDAN BOTEZATU (19 decembrie) / EDUARD DINU (20 decembrie)

Soliști: OLGA ȘAIN (soprană), DIANA-ELENA MARIȘ (soprană), CORINA-LIANA STĂNESCU (pian)

În program: colinde românești și internaționale precum Bună dimineața la Moș Ajun, Joy to the World, Silent Night și multe altele.

Ambele concerte sunt SOLD OUT, dar…

Concert extraordinar de Crăciun suplimentar – 20 decembrie, ora 17:00

La cererea publicului, se va susține un al doilea concert în aceeași zi, de la ora 17:00, cu același repertoriu și aceeași distribuție artistică.

